Foto: Klix.ba

Vlasnik firme Emirates d.o.o., u čijem je vlasništvu zabavni park Sunnyland, Šeik Mohammed bin Saqr al Qasimi rekao je da se Bosanci i Hercegovci moraju riješiti straha od arapskih investicija. On je u intervjuu za Klix.ba objasnio i specifičnost lokacije na kojoj se nalazi Sunnyland, koja spaja dva bh. entiteta, a govorio je i o mogućnostima investiranja u BiH te o budućim projektima.

U Sarajevo ste došli prije deset godina. Šta Vas je privuklo da dođete živjeti ovdje i zašto ste odlučili investirati u BiH ?



Šta me ne privlači u BiH? Zavolio sam BiH i njen narod. Što se mene lično tiče, ako BiH nije najljepša, onda je među najljepšim zemljama na svijetu. Također je među zemljama koje imaju najveću mogućnost za investicije. Meni su na prvom mjestu zdravlje čovjeka i veselje djeteta, a tek nakon toga razmišljam o profitu i dobiti.



Sunnyland je otvoren u augustu, a već sada možemo reći da je ovo itekako uspješna investicija, jer su Sarajlije, kao i turisti, svakodnevno ovdje. Jeste li vi zadovoljni?



Zadovoljstvo dijelim na materijalno i moralno, a moralno mi je ispred materijalnog. Ja sam, prije svega, Mohammed bin Saqr al Qasimi. Moja porodica je među porodicama koje su najduže vladale u cijelom Arapskom zaljevu. Moj rahmetli otac je bio vladar, moj brat je sada vladar, ja sam bio ministar u vladi i bio sam odgovorna osoba za mnoga područja, radio sam u uredu svog oca, ali i u pravosuđu. Također sam bio predsjednik UO firme "Bijeli cement", a predsjednik sam UO luke Sakr koja je jedna od najvećih u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Želim reći da nisam došao radi profita. Uostalom, prvi projekat ovdje sam otvorio nakon deset godina.



BiH je prošla kroz velike nevolje i krize. Narodi u BiH su prošli dosta nesreća. I ne govorim o vjeri, već o narodu. Ljudi ovdje imaju pravo da budu sretni. Meni je profit kada uđem ovdje i vidim ovu djecu koja se igraju sretna i kada vidim njihove roditelje sretne i nasmijane. Ta mi je dobit veća nego kada bi došao službenik i podnio mi izvještaj da sam mnogo zaradio. Ipak, nije u suprotnosti s tim da mi je jedan od ciljeva i profit.



BiH nedostaje vjera u ovu zemlju i savladavanje marketinških vještina. Mogu sa sigurnošću reći da više od 90 posto Arapa koje poznajem, koji dolaze u BiH, pričaju o dvije stvari, a to je da je narod u BiH veoma dobar narod i da je BiH raj na zemlji. To je moja poruka.



Zašto baš ova lokacija, između Sarajeva i Istočnog Sarajeva, između FBiH i RS-a? Šta je bio odlučujući faktor?



Iskreno, s jednim prijateljem sam prolazio pored ove lokacije i tu je bila jedna stara zgrada na kojoj je pisalo da je na prodaju. Stao sam tu, jer sam u glavi već imao ovaj projekat, ali je pitanje bilo gdje ga napraviti. Rekao sam prijatelju da želim kupiti tu zemlju, a on se začudio rekavši da ima ljepših pozicija i lokacija. Ali ja sam želio ovu. Karakteristika ove lokacije je to što sama topografija tla pomaže da se izgradi ovaj alpin coaster, sa tri strane je šuma, a ima i izuzetno lijep pogled na Sarajevo. Druga, bitnija stvar je da se nalazi između Sarajeva i Istočnog Sarajeva. Cilj mi je spojiti oba dijela, izgraditi mostove ljubavi, jer se države grade ljubavlju. Svjedoci smo šta se dešava u svijetu. Moja poruka Bosancima i Hercegovcima je da čuvaju svoju zemlju svim svojim snagama.



Kada ste tek kupili ovu zemlju počela su prepiranja o tome čija je ova zemlja. Kako to komentirate i jeste li imali nekih problema ?



Nikakvih problema nisam imao. Ja sam stranac ovdje, došao sam da spajam, a ne da razdvajam. Ja ne mogu rješavati probleme Bosanaca i Hercegovaca, ali se trudim da približim stavove. Ja osjećam da su ljudi ovdje sa mnom, na mojoj strani. Naišao sam na podršku, pomoć i olakšice i sve odgovorne osobe i instance u jedinicama lokalne uprave i općine su nam poželjele dobrodošlicu, a i olakšale mnoge komplicirane stvari.



Spominju se i nove investicije. Jedna od njih je hotel Feri na Igmanu. Dokle je ta priča i šta planirate tu graditi?



Moj cilj su zdravlje i sreća. Nisam više mlad, 63 su mi godine, a čovjek u tim godinama treba razmišljati o sebi. Ali ja ne razmišljam na taj način. Što se tiče Igmana kupili smo hotel Feri, napravili smo projekt i podnijeli općini, odgovore očekujemo u narednoj sedmici i nadamo se da će njihov odgovor biti pozitivan.



Feri će prije svega biti zdravstveni i sportski hotel.



U arapskim zemljama je ljetni period nepodnošljiv, temperature su veoma visoke, vlažnost zraka 100 posto, tako da je teško raditi bilo kakve sportske aktivnosti. od 50 do 60 posto timova iz zemalja Arapskog zaljeva ide na pripreme u Evropu i otvaraju trening kampove gdje ostaju mjesecima. Taj aspekt u BiH je na nuli. Iako su u BiH uslovi za takve aktivnosti povoljni, nema klubova koji dolaze na pripreme i treninge. Cilj nam je oko hotela Feri izgraditi igrališta koja bi privukla timove iz zemalja Arapskog zaljeva, ali i svijeta generalno. Znam koje cijene naši klubovi plaćaju za te kampove na Zapadu. Kao primjer bitnosti sportskog turizma spomenut ću Veliku Britaniju koja nema potrebe da razvija svoj turizam, ali i pored toga svake godine ugosti Super Kup Saudijske Arabije koji se održava u Londonu. Prošle godine je tom kupu prisustvovalo 60.000 Saudijaca koji su gledali to takmičenje. Zamislite da takvo nešto napravimo ovdje.



A tu je i zdravstveni turizam. Vi imate dobar medicinski kadar, imate lječilišta koja se trebaju razviti, odnosno modernizirati i treba vam marketing. Zemlje Arapskog zaljeva godišnje troše milijarde za liječenje vani. Imam namjeru ostvariti to ovdje.



Imate li u planu druge projekte?



Počet ću sa ove lokacije, ovog projekta, jer je u završnoj fazi realizacije. U naredne dvije-tri sedmice napravit ćemo ovdje klizalište. Na ljeto ćemo početi realizaciju sadržaja u vanjskom dijelu. Dok ne sredimo papire ne možemo ništa reći.



Što se tiče investicija van ovog okvira, planiramo konkretno jednu lokaciju na Marijin-Dvoru. U fazi smo elaborata izrade i razvoja te ideje. Također, imamo kontakte s jednom firmom iz Koreje u vezi s jednim velikim projektom, a to je medicinski zdravstveni grad.



Kako komentirate kritike koje su uslijedile nakon informacije da ljudi iz arapskog svijeta investiraju u Sarajevo i u BiH? Stvara se negativna slika o arapskim investicijama. S obzirom na to da vi investirate i izvan BiH, je li vam to čudno i jeste li negdje imali sličnu situaciju?



Investicija nikada nije povezana s jednom osobom. Ja teškoće dobro podnosim, ali nije svaki investitor spreman da trpi priču i sve prepreke koje se, nažalost, dešavaju. "Zašto si došao u BiH da investiraš?" je pitanje koje Bosanci i Hercegovci dobronamjerno postavljaju, ali to plaši investitore. To se interpretira na način da ova zemlja nije spremna prihvatiti mene kao investitora i onda se nameću druga pitanja, jer, budimo realni, zašto da dođem tu i propustim prilike u drugim zemljama. U Srbiji i Crnoj Gori također postoje ogromne arapske investicije, to je snaga marketinga. Isto tako i u Španiji, Engleskoj, Njemačkoj, Austriji itd. Najveća rafinerija nafte u Austriji je u većinskom vlasništvu Abu Dhabija. Klub PSG je u vlasništvu Katara. A nikada nismo čuli pitanje: "Zašto ste došli ovdje?".



Zbog takvih pitanja ovdje se osjećam kao neki lopov koji će uzeti ovu zemlju i pobjeći.



Prije određenog vremena sam gledao reportažu o stambenom kompleksu Sarajevo Resort koja šalje obeshrabrujuću poruku, govori se o tome da je ta lokacija samo za Arape koji dolaze tu, a to nije tačno.



Ali realno, kada napravite stambeni kompleks, ako ljudi iz BiH nisu spremni to kupiti, ja to onda moram prodavati onome ko jeste.



Osim toga, ja ni danas svoju kuću ovdje ne mogu uknjižiti na svoje ime. A, naprimjer, ako bi neko iz BiH sutra došao kod mene moguće je da uknjiži zemlju i nekretninu koju kupi. U UAE smo većinom muslimani, ali tu živi i 15.000 Srbijanaca i Hrvata, kao i ljudi drugih konfesija i vjera. Jedan od najvećih investitora u UAE su Indijci. Ali u našim medijima nećete naći članak u kojem se kao pitanje postavlja "Šta taj indijac investira i zašto?". Ni u jednoj drugoj zemlji nisam naišao na takve kritike.



Je li to prepreka većim investicijama?



To je svakom investitoru velika prepreka. Ljudi ovdje moraju vjerovati u bitnost i važnost investitora i u turizam. U UAE ne postoji reklama koja kaže: "Dođite i investirajte u BiH". A pogledajte šta rade Gruzija, Azerbejdžan, Kanada ili druge države koje radi marketing u zemljama Arapskog zaljeva. Morate izaći iz straha u kojem živite. Ja lično nisam imao problema ovdje koje bih smatrao velikim preprekama, ali sve što sam uradio ovdje niko ne može osporiti.



Imate li namjeru investirati u proizvodnju?



Ne bih želio spekulisati i pretjerivati. Postoje stvari koje nisu pod našom kontrolom, znate kako ovdje idu stvari sa dozvolama, sve to oduzima puno vremena. Želim naglasiti bitnost i potrebu BiH za kapitalom koji će doći izvana i ne mislim samo na arapske investitore.



Biznis.ba / Klix.ba