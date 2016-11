Foto: Oslobođenje

Proces kupovanja treba olakšati, uljepšati, tako da se svaki korak pri kupovini kupcu učini logičan.

Ono što je bitno za našu državu i region jeste da se prave koraci u znanju i promjenama, te da se na svaki način usmjerimo pozitivno, a ja volim nesebično dijeliti znanje i na svakom mjestu se odazivam gdje me neko pozove, kazao je za Oslobođenje Nedim Šabić iz Travnika, koji se već 15 godina bavi internetom i biznisom na internetu, a koji je učestvovao na konferenciji Link 2016. koju smo organizovali.



Šta je to optimizacija konverzija u web shopu?



- Optimizacija konverzija je napor da se poveća udio onih koji će nešto kupiti. Određen broj posjetilaca web shopa kupi nešto, dakle izvršio je konverziju, a ako od 100 posjetilaca dva kupca nešto kupe, govorimo o conversion rateu od dva posto.



Metoda plaćanja



Posjetioce dijelimo na one koji su prvi put u našem web shopu, ponovne posjetioce, jednokratne kupce, povremene kupce i stalne mušterije. Conversion rate kod stalnih mušterija je, naravno, ubjedljivo veći neko kod prvobitnih posjetilaca, ali i on se može optimizirati i povećati. Dio tog posla se uglavnom svodi na to da se uklone nepotrebni elementi tokom kupovine, te da se proces kupovanja koliko god je moguće olakša i uljepša, tako da se svaki korak pri kupovini kupcu učini kao logičan, što uglavnom nije tako u praksi, jer se kupci izgube u komplikovanim procesima i odustanu od web kupovine.



Koliko se firme odlučuju na prodaju putem web stranica?



- Ne postoji nikakva statistika u tome koliko ima web shopova, šta oni rade, u kojoj mjeri izlaze na domaće i strano tržište. Ono što je jedino evidentno jesu pokazatelji prodaje u određenim web shopovima gdje se zna ko je imao najviše prometa, a najuspješniji web shop u BiH pravi 10 puta manji promet nego oni u Hrvatskoj i u Srbiji. Kada govorimo o web shopovima, tu ne mislimo na portale tipa Olx, Mondo, Njuškalo, nego isključivo web shop koji nudi određene proizvode.



Koliko se u BiH posvećuje pažnja kupcima na web shopu?



- Pošto mi radimo skoro pa isključivo za njemačke klijente, u Njemačkoj je dosta online shopova zatvorilo svoje offline shopove iz kojih su prvobitno krenuli, pa sada djeluju samo na internetu, dok u BiH i regionu može se reći da se radi o nekom opipavanju sa jako siromašnim budžetima. Ono što nama nedostaje jeste metoda plaćanja, a evidentno je da se u BiH najviše kupuje i plaća online uplatnicom. To je zbog našeg usporenog života, gdje nije bitno da nešto hitno stigne, dok je u drugim državama, prije svega u Americi, a sada i u nekim gradovima u Njemačkoj, prodajna stranica Amazon uvela dostavu u roku od 24 sata, jer je izuzetno velika prednost jednog web shopa da što brže dostavi stvari. Kod nas to još ne igra ulogu, čak nam je bitnije da u asortimanu postoji ono što se radi nego kako se dostavlja. Imali smo primjer autoguma, gdje je skoro pa nemoguće naći tu stvar koju tražiš i da je dobiješ unutar nekog razumnog roka.



Kako animirati kupce da izaberu naš proizvod?



- Cijena, garancija i povjerenje koji neki web shop odaje su tri faktora koja će utjecati na to da li će neko kupiti proizvod od nas, a ne nekog drugog. Ako vi online ponudite nešto jeftinije od svih offline radnji, kupac je zasigurno vaš. Ja sam uspio prvi online prodati audi A5 i tu se radilo o novitetu u autoindustriji gdje su ljubitelji audija prvi željeli da imaju taj model. Audi A5 je imao potpuno drugačiji dizajn te je pokrenuo tu revoluciju tako da je bio jako prihvatljiv na tržištu. Prvo tržište na koje smo izašli je bilo arapsko, gdje su trendseteri kupovali audi A5 sa full opremom.



Koliko Vi kupujete online?



- Šta god mogu, kupim online kako bih uskratio vrijeme koje ću potrošiti offline, jer vrijeme je jedini resurs koji je svima nama jednako ograničen i šta god mi može uštedjeti vrijeme a da za to platim, radije ću platiti nego gubiti vrijeme. Kupujem online bez obzira na to gdje se proizvod nalazio.



Zašto nam pare pobjegoše sa web stranice?



- To je zato što se ne brinemo o korisnicima, isto je kao i neki offline shop u koji uđe klijent ili mušterija i razgleda u izlogu, a niko od radnika mu ne prilazi da pomogne niti odgovori na pitanja.



Promjena dolazi kroz ljude



To je prvi korak, a onda kada se odluči na kupovinu nekog odjevnog predmeta, prodavač mu ne donese pravi broj, dakle nema stručnosti, ljubaznosti. Te iste stvari se prenose na internet, dakle ako se briga o korisniku napusti ili ne radi u pravoj mjeri kako treba, te se korisnik zbuni velikim izborom ili načinom na koji je napravljena web stranica, to je razlog zbog kojeg pare takoreći odu sa web stranice.



Kako napraviti velike promjene u poslovanju?



- Najveća promjena dolazi kroz ljude, zaposliti čovjeka koji zna šta radi, znači dati mu radne uslove koji su njemu prihvatljivi, dati mu zasluženu platu i učestvovanje u profitu te firme, dakle standardna plata uz procent od prodaje, ali i da se njegov trud direktno reflektira na to koliku platu dobiva. Kvalitetan kadar je lako prepoznati, a ako trebate pomoć kod zapošljavanja radnika, slobodno zovnite nekog stručnjaka koji će vam pomoći da odaberete pravog čovjeka. U suštini, negdje gdje dobijemo odriješene ruke zato što se gazda ne razumije u poslove i nama je dao povjerenje u budžet, tu se stvari mogu promijeniti. Znači, i radnik treba pažljivo odabrati poslodavce i jedno od pitanja na intervjuu koje radnik može postaviti poslodavcu jeste šta mu se nudi pored plate, da li će mu godišnje pružiti priliku za odlazak na konferencije, kao i mnoge druge segmente, a ako takav poslodavac ne želi ulagati u svoje radnike, onda takve treba izbjegavati. U online industriji onaj koji ima znanje može da bira za koga će raditi, jer je potražnja ogromna, to nije bahatost, nego samo odabir ambijenta u kojem radimo.



Zbog čega Vi stalno mijenjate posao?



- Ne želim više da radim za druge i ne prihvatam klijente, nego radimo samo svoje proizvode i usluge, tako da ne dižemo vrijednost drugim firmama, jer zašto bismo to radili kada imamo svoje proizvode koje plasiramo na tržište.



Planovi za budućnost?



- Ne treba ništa planirati, jer ko planira, ima očekivanja, a ko ima očekivanja, na kraju će dobiti razočarenje, dakle treba momenat u kojem se nalazimo najbolje iskoristiti i posvetiti se onome što radimo. Ako sam trenutno na poslu, posvetiti se zadacima i to je ono što nama fali. Savjet mladima je ne odustajati, znači kada se nešto krene raditi, treba dovesti do kraja, pa makar to sve propalo da naučimo lekciju, jer neki koraci koji nas čekaju pri samom kraju možda ponude značajnu promjenu. Ono što za nas nekada izgleda loše, možda je dobro i obrnuto, toga trebamo biti svjesni.



Biznis.ba / Oslobođenje