TV1: Koji su to ključni prioriteti Autocesta Federacije kada je u pitanju gradnja koridora 5C?



SALČIN : Bitno je istaći da od mog dolaska i prethodnih uprava, svjesni smo da smo izgradili 92 kilometra autoputa. Tim putem se danas vozimo. Plan druge trećine autoputa je ono što je bilo planirano za vrijeme mog mandata da napravimo, da otkočimo kompletne procese koji su do sada bili, da zaključimo ugovore sa međunarodnim finansijskim kreditorima. Kamen spoticanja predstavlja nam neusvajanje akciza na državnom nivou. Ako se usvojimo akcize na državnom nivou, nažalost nećemo biti u mogućnosti graditi autocestu. Niti jedan kilometar nećemo biti u mogućnosti jer su iscrpljeni naši kreditni potencijali.



Iz prihoda koje sada ostvarujemo, od naplate cestarine i od akcize mi servisiramo postojeće kredite. Šta to podrazumjeva. Podrazumjeva da one dionice autoputa koje su rađene u prethodnom ciklusu, tek sada nam dolaze rate na naplatu. Mi sada na kvartalnom nivou imamo ratu prema međunarodnim finansijskim instutucijama negdje u iznosu dvadeset miliona KM, što podrazumjeva da smo sada dobili udar koji moramo izdržati, moramo vraćati kredite a isto tako moramo dalje investirati. Međutim zbog neusvajanja akciza doći ćemo u situaciju da ćemo obustaviti radove na Koridoru 5C.



TV1: Očekujete li, imajući u vidu ovo sve što ste rekli da će biti postignut politički dogovor, da će akcize biti povećane a samim time i stvoreni uslovi za nastavak izgradnje autoputa.



SALČIN: Ja vjerujem da hoće. Razgovarao sam sa svim relevantnim političkim faktorima u FBIH, kako sa predsjednikom Vlade tako i sa resornim ministrima i oni su ubjeđenja da će se to pitanje rješiti do kraja godine što je jako bitno jer krediti koje imamo potpisane sa Evropskom bankom za obnovu u razvoj podrazumjevaju usvajanje akcize do kraja godine kako bi bili efektivni. Ako se ne usvoje akcize do kraja godine, efektivnost kredita se ne produžava za nekih pola godine. Ono što smo planirali raditi u 2017. Nećemo početi prije 2018. Jako je bitno da se usvoji ta akciza radi zamaha o kojem svi razgovaramo.



TV1: Ukoliko akcize budu povećane, šta nas očekuje u 2017.kada je u pitanju izgradnja autoputa?



SALČIN: Usvajanjem akcize otvaramo gradilište na sjeveru, dionica Odžak- Svilaj, granični prelaz, most i dionica od skoro 8 kilometara do spajanja sa RS-om. Nastavak gradnje u zeničkoj regiji i spajanje na koridor M17. Podrazumjeva gradju u Hercegovini, pored postojelih lot-ova na jugu, dolazak do Mostara, gradnju dionice Mostar sjever- Mostar jug te početak izgradnje Tunela Prenj, velike insvesticije za koju bi usvajanjem akcize imali sredstva i ja se nadam da ćemo izabrati najpovoljnijeg izvođača jer je to nešto sa čime se prvi put susrećemo i zato će nam trebati podrška Vlade i Parlamenta FBIH jer za takve stvari odluku mora donositi FBIH.



TV1: Da li će domaća radna snaga biti angažirana na izgradnji projekata o kojima ste govorili a posebice na radovima u vezi tunela Prenj?



SALČIN: Mi to sada ne znamo. Prema informacijama koje imam, ambasador Ferguson je izrazio želju da određene komapnije iz Velike Britanije stupe u kontakt sa Autocestama i ponude svoje modele. Oni u ovom paketu pored cijene gradnje nude u cijenu u novcu. Oni obezbjeđuju finansiranje. Tako da vjerujem da će se pored turskih i azerbejdžanskih kompanija koje su već iskazale interes, kompanije iz Austije, Amerike iskazati interesovanje što bi bio kolosalan projekat.



TV1: Ukoliko bi se desilo da tenderu pobijedi jedna od ovih velikih međunarodnih kompanija, postoji li spremnost u tim kompanijama da ipak angažuju domaću radnu snagu, kako bi samim time i sebi smanjili troškove a pomogli da što više ljudi iz BiH bude zaposleno?



SALČIN: Tenderskom dokumentacijom smo odredili maksimalan iznos na način da zaštitimo domaće kompanije , da nam se ne dese turska, kineska, američka ili bilo koja druga sela. Te kompanije će dovesti svoje inžinjere i neke mašine koje mi ovdje nemamo. Međutim cilj nam je da 80 posto novca ostane u BIH angažovanjem domaće operative i ja kao čelni čovjek autocesta ću uvijek biti pri tome. Mora se zaštititi domaća industrija i kompanije jer svaka marka koja ostane ovdje i uloži se u cestu multiplicira se do četiri puta u realnoj ekonomiji.



TV1: Da li su tačni navodi kako su do sada dogovoreni i zaključeni ugovori dijelova autoputa na Koridoru 5C bez da je zaključena finansijska konstrukcija koja je neophodna da bi se ti projekti realizirali i da za ugovorene poslove nedostaje nekih 313 miliona KM?



SALČIN: Ono što me je iznenadilo jeste da me je zatekla ta informacija kada sam došao da mi imamo taj nedostatak sredstava. Očito je da procijene vrijedosti dionica nisu bile odgovarajuće. Radilo se na način da smo procijenili neku dionicu 100 miliona KM, međutim ona je ispala 150. Radilo se i pravilo, međutim potrošilo se više nego što se imalo. To je za mene jako neodgovorno poslovanje. Kada potpisujete ugovor o kreditu kažete da ćete razliku namiriti iz vlastitih sredstava. Sada imamo situaciju da ta sredstava nisu namirena kao što je bilo obećano tada i sad imamo probleme, da ne kažem da nam je ugrožena tekuća likvidnost, ali jeste. Sad moramo da vratimo 40 miliona za ugovore od prije 4,5 godina.



TV1: Također u javnosti se pojavila informacija na računima Autocesta postoji dovoljno novca za ubrzanu izgradnju a da se novac ne koristi. Je li to tačno?



SALČIN: Vidio sam da određeni političari koriste tu terminologiju, da su ostavili nešto Autocestama, neki novac na računu i da je na nama samo da izaberemo izvođače. Moram reći da nemamo tih sredstava na računu, imamo manjak od 300 miliona KM, potrošilo se više nego što se planiralo, tako da sada te rupe krpimo komercijalnim kreditima. Sada smo u fazi realizacije kredita od Razvoje banke od 38 miliona KM. Te priče o milionima na računu ne stoje, tako da su to neke obmane ne znam iz kojih razloga.



Pored toga čuo sam da nema željenog zamaha da se stoji. Ne stoji se, jako puno se radi. Mi smo priveli sve projekte do kraja. Međutim moram istaći tu situaciju vezanu za lot 2 i sam zaključak nadzornog odbora koji poktrijepio moje mišljenje da se treba preispitati nešto što je skuplje deset miliona a spreman sam i tražiti i odluku Vlade ukoliko bude potrebno za jedan takav angažman jer smatram da u ovakvoj zemlji treba puno činjenica da vas neko ubijedi da dodjelite nekome posao ko je skuplji deset miliona KM.



