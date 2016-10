Nadim Ilahi

Šef Misije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za BiH Nadim Ilahi dao je ekskluzivni intervju za "Avaz" povodom planiranog dolaska ove misije u našu državu radi pregleda provođenja kreditnog aranžmana teškog milijardu KM. Ova posjeta planirana je od 9. do 17. novembra, a Ilahi se nije želio upuštati u špekulacije o tome bi li MMF mogao stopirati narednu tranšu kredita zbog neusvajanja zakona o akcizama na nivou države.

- Kao što vam je poznato, program je odobren početkom septembra. Mogu reći da smo do sada vidjeli značajan napredak, međutim, potrebno je ulaganje kontinuiranih napora da bi se provele mjere koje su neophodne za zaključivanje prvog pregleda. Tokom predstojeće misije u novembru sastat ćemo se s našim partnerima sa svih nivoa vlasti i razgovarati o napretku koji je ostvaren u pogledu mjera navedenih u pismu namjere vlasti BiH te predložiti nove mjere za budući period - rekao je Ilahi.



Završna ocjena



Kada se zapravo može očekivati uplata druge tranše?



- Tokom predstojeće misije razgovarat ćemo s vlastima o ostvarenom napretku. Ukoliko postignemo dogovor na nivou osoblja, onda će vlasti na razmatranje Izvršnom odboru MMF-a dostaviti ažurirano pismo namjere. Konačno, Izvršni odbor je taj koji daje završnu ocjenu i odobrava doznačavanje naredne tranše.



Kako biste opisali trenutnu fiskalnu i ekonomsku situaciju u BiH?



- Ekonomija nastavlja da se oporavlja. Naše aktuelne projekcije predviđaju ekonomski rast od oko tri posto u 2016. i 2017., iako postoji mogućnost da ove projekcije revidiramo nakon naše misije. Naravno, da bi životni standard u BiH dosegao nivo koji se ostvaruje u naprednim evropskim ekonomijama, potrebno je da se ubrza tempo ekonomskog rasta u budućem periodu.



Kreditne aktivnosti



Kako se to može postići?



- Da bi se otvarala nova radna mjesta, potreban je rast investicija. Da bi se to desilo, poslovno okruženje mora biti takvo da privlači kako domaće tako i strane investitore. Zaista postoji velika potreba za unapređenje poslovne klime putem smanjenja poreza na zaposlenost, smanjenja parafiskalnih nameta koje poslovni subjekti plaćaju, poboljšanja efikasnosti u preduzećima u državnom vlasništvu i, što je jednako bitno, modernizacije tržišta rada putem unaprijeđene zakonske regulative.



Održiv ekonomski rast nije moguć bez kreditiranja. I zato je važno promovirati kreditne aktivnosti, ali istovremeno sačuvati finansijsku stabilnost i osigurati da fragmentirana struktura vlasti nema negativan utjecaj na jedinstven ekonomski prostor.



Jačanje ekonomskog prostora u BiH



Šta su ključne oblasti, odnosno koje mjere vlasti trebaju ispuniti kada je riječ o prvom pregledu?



- Program podržava politike vlasti usmjerene na poticanje ekonomskog rasta i održavanje makroekonomske stabilnosti. On ima tri glavna cilja.



Prvi cilj je povećanje potencijala ekonomije za rast i otvaranje novih radnih mjesta kroz intenziviranje strukturalnih reformi kojima se poboljšava poslovno okruženje i privlače investicije. Drugi cilj se odnosi na poboljšanje strukture i kvaliteta javne potrošnje, uz postepeno smanjenje nivoa zaduženosti javnog sektora. I treći cilj je oživljavanje kreditne aktivnosti bankarskog sektora, uz očuvanje finansijske stabilnosti kroz reforme finansijskog sektora. Također, jedan jednako važan cilj programa jeste očuvanje i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH.







Biznis.ba / Avaz