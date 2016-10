Tom G.Palmer

O ekonomskim slobodama, teoriji ekonomskog liberalizma, ulozi i značaju slobodnog tržišta za Evropsku uniju, BiH i zemlje regiona za TV1 govorio je doktor političkih nauka Tom G. Palmer.

On je diplomirao liberalne umjetnosti na St. John fakultetu a magistrirao je filozofiju na Katoličkom Univerzitetu i doktorirao političke nauke na Oxford Univerzitetu. Palmer je aktivan u promociji liberalizma i klasičnog liberalizma od ranih 70-ih. Potpredsjednik međunarodnih programa u Atlas ekonomskoj istraživačkoj fondaciji, generalni direktor Atlas globalne incijative za slobodnu razmjenu, mir i prosperitet, takođe je i viši saradnik Cato Instituta i Direktor Cato Univerziteta.



Ideju ekonomskog liberalizma može razumjeti svaki čovjek, to znači da su vaša prava dobro definisana zakonom koju državna birokratija ne može odzeti, ističe Palmer.



"Ekonomski liberalizam funkcioniše na principu da svaka osoba ima pravo da bude angažovana na tržištu bez uticaja vlasti i moćnika", pojašnjava Palmer.



Palmer kaže da teorija ekonomskog liberalizma ne daje prednost bogatima nad siromašnima, kao što se to često uobičava govoriti.



"Upravo su društveni sistemi koji imaju nizak nivo ekonomskih sloboda bazirani na velikim klasnim razlikama. Ako pogledate deset posto najsiromašnije populacije, oni dobivaju samo 2,5 posto ukupnog društvenog prihoda", kaže Palmer.



Govoreći o postojećem ekonomsko -političkom sistemu zemalja koje su nastale raspadom Jugoslavije, zemalja koje se nalaze u peridu tranzicije a još uvijek se nisu priključile EU Palmer ističe da je ova regija ima različita iskustva.



" U BiH situacija nije katastrofalna, međutim posljednji izvještaji o mogućnosti pokretanja biznisa kažu da to u BiH nije nimalo lako. Ako zaista želite dostići standarde evropskih zemalja, morate načiti dramatičnu promjenu koja će olakšati bavljenje biznisom, ukolniti prepreke i doći od 8 do 10 posto ekonomskog rasta. Vi trenutno imate vrlo anemičnu stopu rasta koja je vrlo spora", smatra Palmer.



Kometarišući dihotomiju teorijskih koncepata gdje se sa jedne strane tvrdi da BiH ekonomski živi u neoliberalnom kapitalizmu i gdje sa druge strane tvrdi da je socijalističko naslijeđe još uvijek previše zastupljeno, Palmer ističe da se ipak ne može reći da je socijalističko ekonomsko naslijeđe zastupljeno u toj mjeri jer čak ni u jugoslovenskom sistemu takva ekonomija nije bila esktremno zastupljena-



"Tačno je da zemlje u regionu imaju previše državnog kapitalizma i dravne uprave. Mislim da bi to trebalo biti prepušteno privatnom sektoru u kome bi bilo puno efikasnije", dodaje Palmer.



Jedan od ideala ekonomskog liberalizma jeste slobodno tržište. Kada se imaju u vidu brojne krize unutar EU, postavlja se pitanje u kojoj mjeri je slobodno tržište danas zastupljeno u samoj EU. Palmer smatra da EU ima svoje prenosti i mane.



"EU bi za zemlje poput BiH bila dobra jer bi BiH profitirala od pristupa slobodnom tržištu. Uklanjanje prepreka za trgovinu predstavlja veliku prednost. Većina EU zemalja je napravila velike iskorake kada su u pitanju ekonomske slobode", rekao je Palmer.



Biznis.ba