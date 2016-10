Fuad Kasumović

Fuad Kasumović, novi gradonačelnik Zenice, koji je kao nezavisni kandidat na izborima pobijedio "teške" stranačke mašinerije, građanima prevashodno obećava pravdu i bolje uslove za život.

U intervjuu za "Nezavisne" Kasumović najavljuje "sječu" stranačkih menadžera u Zenici i potpuno novi model vladanja lokalnom zajednicom.



"U Gradskom vijeću neću imati parlamentarnu većinu, svi će je činiti. Svi će biti i pozicija i opozicija", najavljuje ovaj nekadašnji zvaničnik SDA.



NN: Kako objašnjavate Vaš uspjeh, koji je za mnoge istinsko iznenađenje, budući da ste pobijedili u velikom gradu i da su nasuprot Vas bile velike stranačke mašinerije?



Kasumović: Građani BiH, gdje god su imali kvalitetnu alternativu - birali su alternativu, iz razloga što je nakon ovoliko godina svima jasno da su sve stranke postale privatna društva jednog čovjeka, ili par familija oko njega, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji. Nažalost, u mnogim gradovima nije bilo alternative, išlo je sve po ustaljenom šablonu, i jednostavno, ostale su te partije. Ja očekujem za opće izbore 2018. da će se desiti veliki bum u čitavoj BiH. Jer građani ove zemlje sve slabije žive, a političari sve bolje.



NN: Šta je prvo što ćete uraditi nakon što zvanično budete ustoličeni kao gradonačelnik Zenice?



Kasumović: Ja sam u izbornoj kampanji pojasnio šta želim uraditi. Dakle, želim napraviti efikasnu gradsku administraciju i efikasna gradska javna preduzeća. A sada imamo javna preduzeća i gradsku upravu sastavljenu od stranačke vojske i od pet-šest familija - a slične familije vladaju u svakom gradu u ovoj državi.



NN: U neformalnom dijelu razgovora ste pomenuli da namjeravate pružiti šansu ekspertima, najboljim profesionalcima, da preuzmu upravljanje velikim javnim preduzećima u Zenici. Da li to istovremeno znači da će nastupiti čistka stranačkih menadžera?



Kasumović: Apsolutno. Obećao sam u izbornoj kampanji, a građani su to podržali, da ću sve podobne, a nesposobne stranačke vojnike smijeniti s funkcija, poštujući sve propise države i entiteta. Uvešću novi model, dakle, u Gradskom vijeću neću imati parlamentarnu većinu, svi će je činiti. Svi će biti i pozicija i opozicija, jer ja apsolutno neću ni s jednom partijom da razgovaram "o podijeli plijena" pa da kažu "dajte mi ovo ili ono javno preduzeće". To ne želim, izbor menadžera javnih preduzeća će biti, tako i mojih pomoćnika u Gradskoj upravi, javnim konkursom i najtransparentnije, što će biti novina u ovoj državi. Znači, svi će birati, ja neću birati.



NN: Pa hoće li to moći tako funkcionirati?



Kasumović: Gledajte, lokalni su izbori, a sve partije su obećavale da se bore za bolji život građana Zenice. I sve što su predlagale je za boljitak Zeničana. I ne vidim razlog da mora bilo ko drugi stranački učestvovati. Jer politikom i politikanstvom možemo se baviti sto godina, ali stajaćemo na istom mjestu gdje danas država i oba njena entiteta stoje.



NN: Hoćete li zadržati one menadžere koji su dobro radili, koji imaju rezultate, bez obzira na stranačku pripadnost?



Kasumović: Vjerovatno hoću, ali koliko je meni poznato...



NN: Nema takvih?



Kasumović: Toga je ukupno 0,1 posto. Građani u ovoj zemlji moraju razumjeti da je stranka uvijek birala podobnog i poslušnog, a nesposobnog. I tako je svugdje, i zato nam je stanje u državi ovako! A mene apsolutno nije briga, ja ću pozvati i ljude izvana, ljude u BiH koji su raseljeni iz Zenice, koji misle da imaju određene kvalitete da mogu rukovoditi određenim sektorima, da se prijave na konkurse koji će biti raspisani. I budite uvjereni, a to sam građanima već obećao, stranačke poslušnike neću! Tražićemo najbolje, a svi koji učestvuju u radu Skupštine, znači njihovi predstavnici, biraće te ljude. Ja ne želim sistem koji se pokazao kao neodgovoran, nefunkcionalan, u kojem samo određene porodice, određeni kumovi, mogu biti nešto. Mene to ne zanima, nemam šefove ni u Sarajevu, ni bilo gdje drugo!



NN: Kako namjeravate, zapravo, da li je uopće moguće riješiti možda i najveći, desetljetni problem Zeničana - zagađivanje zraka od željezare, odnosno "ArcelorMittala"?



Kasumović: Od "Mittala" živi 10.000 porodica, što direktno, što indirektno. Vidite, od "Mittala" ćemo tražiti da u određenom periodu samo usvoje norme koje vrijede i u ostalim evropskim državama, a oni su i do sada u zaštitu životne okoline već prilično uložili, oko 90 miliona. Stručnjaci s Univerziteta u Zenici, Eko-forum "Zeleni" iz Zenice i stručnjaci "ArcelorMittala", sješće i napraviti plan i tajming kad šta ko treba napraviti i uraditi. Želimo da napravimo prijateljsko okruženje, da "Mittal" svoje obaveze izvrši, a mi ćemo mu pomoći oko dobijanja dozvola za dalji rad.



NN: Na kraju, kako Vi gledate na uspjeh nezavisnih kandidata za načelnike na izborima, devet vas je pobijedilo stranačke mašinerije. Da li bi se ovaj trend mogao nastaviti i na općim izborima 2018. godine?



Kasumović: Ubijeđen sam da je građanima više preko glave svega, i stranaka i stranačkih poslušnika. Ponavljam, sve stranke su postale društva jednog lica - predsjednika te partije i kumova i familije oko njega. Građani u ovoj državi nemaju istu mogućnost, kako u FBiH, tako i u RS, jer danas ako niste stranački poslušnik - ne možete biti ni portir u firmi! Prema tome, taj koncept se mora promijeniti, moramo dovesti najbolje i najsposobnije ljude, a mene neće zanimati ni vjera, ni nacija, samo znanje i stručnost. Izabraću najkvalitetnije koji se prijave na konkurs. Smatram da će se na općim izborima desiti veliki bum, zapamtite šta vam kažem. Nisam siguran da će nacionalne partije uspjeti da sastave vlast i na državnim i na entitetskim nivoima...



Nova stranka, ali bez mene kao lidera



NN: Da li su istinite informacije da su počeli razgovori o formiranju nove stranke kao alternative postojećim političkim opcijama?



Kasumović: Tačno je da postoji ta vrsta razgovora. Također je bilo i poziva sa svih strana, od ljudi iz ljevice, do nezavisnih gradonačelnika i onih koji se ne slažu sa sadašnjom politikom SDA. Današnje stanje ničemu ne vodi, jer je sve ispolitizovano. Ali želim da naglasim da ja ne želim i neću biti lider te stranke. Koliko mi je poznato, na tome rade Senad Šepić i Svetlana Cenić.







Biznis.ba / NN