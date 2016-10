Amer Jerlagić

Predsjednik Stranke za BiH i ekspert za elektroenergetski sektor Amer Jerlagić pohvalio je u Dnevniku TV1 inicijativu lidera SBB Fahrudina Radončića da se preispita gradnja Bloka VII Termoelektrane u Tuzli. Radi o enormno skupom projektu i ogromnom zaduženju BiH više od milijardu i po maraka, upozorio je Jerlagić.

TV1: Predsjednik SBB Fahrudin Radončić ovih dana skrenuo je pažnju i zatražio da se preispita gradnja Bloka VII TE u Tuzli. Kako gledate na ovaj potez?



JERLAGIĆ: Prije svega, drago mi je da je neko čuo ono što je Stranka za BiH ukazivala - da je ovo preskup projekat, da je ovo ogromno zaduženje građana BiH. Radončić je čuo te informacije i ipak skrenuo pažnju da je ovo preskupo, da se neke stvari trebaju preispitati. Mi smo ukazivali da se radi o izuzetno skupom projektu, da je to zaduženje države BiH i njenih građana od više od milijardu i po KM. To će neminovno donijeti poskupljenje struje minimalno 30 posto, čak i više.



Država se zadužuje, a naše kompanije i domaća pamet neče raditi gotovo ništa na tome. To će biti isključivo kineski izvođači, jer smo već vidjeli takve stvari u okruženju. Pozdravljam činjenicu da je neko, ko je čak u aktuelnoj koaliciji, ukazao na problematiku ovog i ovakvog projekta.



TV1: Kako komentarišete cijelu situaciju? Kazali ste da je projekat jako skup. Projekat Bloka VII TE u Tuzli procjenjen je na skoro milijardu i sto miliona evra, a Azerbejdžan daje nižu cijenu.



JERLAGIĆ: To je najveća vrijednost jednog projekta, enormno skupog, jer znamo da su neki projekti u regionu izgrađeni znatno jeftinije, rekao bih par stotina miliona evra jeftinije u odnosu na ovaj projekat. Čuli smo informaciju da ima i neki projekat iz Azerbejdžana, koji je 10-15 posto jeftiniji nego što je ova vrijenost investicije.



Ja kao osoba koja se bavi ovim poslom mogu sad reći da imamo rješenje koje je minimalno za 500 miliona KM jeftinije nego ovo rješenje i koje bi moglo ugledati svjetlo dana jednako brzo kao ovo sadašnje.



TV1: Lider SBB Radončić je u svojoj izjavi, kada je kritikovao ovaj projekat, odnosno činjenicu da se radi o milijardu i sto miliona evra, kazao da zbog ovako visoke cijene smatra da se neko "ugradio" u ovu cijenu. Mislite li i Vi da je to tako?



JERLAGIĆ: Mislim, jer znam da je i Tužilaštvo BiH otvorilo predmet o Bloku VII. Do izbora ovog partnera došlo je pod vrlo čudnim okolnostima. Prema mom mišljenju, on je uveden na mala vrata, a umjesto o strateškom partnerstvu, o kome se ranije govorilo, vidimo da se radi o klasičnom kreditu koji će državu koštati 760 miliona evra. Kada se tome doda trošak kapitala i sve ostalo, doći ćemo do iznosa od milijardu i sto miliona evra.



Čim je Tužilaštvo otvorilo ovaj proces, mislim da stoje ovi navodi da je tu bilo "prljave rabote" i da ima elemenata za Tužilaštvo BiH.



TV1: Kazali ste maloprije da imate bolje i jeftinije rješenje. Koje je to?



JERLAGIĆ: Vratiću se na Lagumdžiju i Tihića, kada su rušili projekte Stranke za BiH, projekte koje smo radili sa njemačkim i švajcarskim partnerima. Danas imamo na mala vrata uvedenog kreditora iz Kine. Tada su oni to nazivali pljačkom stoljeća, odnosno da su spriječili pljačku stoljeća. Nije bilo nikakve pljačke, sve je bilo transparentno.



Nažalost, danas, prema mom mišljenju, imamo veliku pljačku građana BiH, enormno zaduživanje građana BiH i rekao bih, poskupljenje struje stoljeća. Ja bih ovaj projekat nazvao bosanskim Obrovcom. Živi bili, pa vidjeli, ako se krene u ovaj projekat, ovo će biti bosanski Obrovac.



TV1: Bakir Izetbegović je prije šest godina, kada je bio protiv projekata koje je predlagala Vaša stranka, rekao da se treba donijeti zakon o izboru strateških partnera. Šta je sa tim zakonom danas?



JERLAGIĆ: Kada su rušili vrhunske projekte, koji su imali tzv vremenski okvir, a u to vrijeme, 2008, 2009. godine, bili su veliki preduslovi za takve projekte, nije bilo velike ekonomske krize i to se moglo uraditi. Danas nemamo taj vremenski okvir. Kada je SDA sa SDP-om došla na vlast 2010. godine, oni su zaboravili priču o izboru strateškog partnera i zakon o strateškom partneru. Na mala vrata su uveli kinesku kompaniju, sa kojom su krenuli u realizaciju projekta i ogormnog zaduženje države BiH.



TV1: Ko su tada bili partneri?



JERLAGIĆ: Tada su partneri bili njemački EnBW i švajcarski Alpiq. Oba projekta su davali novac BiH bez zaduženja i kredita, a kapital je 100 posto ostajao u rukama naše države. Danas imamo kineskog partnera, kinesku banku za obnovu i razvoj i zaduženje države BiH od minimalno milijardu i po KM. To zaduženje će automatski smanjiti naš BDP, jer svako novo zaduženje urušava BDP. U naše vrijeme nije bilo zaduženja države BiH, nego isključivo novac od partnera.



TV1: Govorilo se i o problemu održavanja takvih postrojenja. Bilo je riječi da kada to rade evropske firme, lakše je i jeftinije održavati, nego kada to rade kineske koje koriste samo svoje dijelove.



JERLAGIĆ: Smatram da će biti puno problema oko same opreme. Zato je i ovako skup projekat. Ovdje imamo kombinaciju jednog evropskog brenda koji im prodaje svoju skupu tehnologiju pod tim kineskim radom. Prema iskustvu onoga što smo vidjeli u okruženju, mislim da nijedna domaća kompanija neće imati bilo kakav primat u izvođenju radova i to biti praktično spavaonice za kineske radnika u Tuzli.



POGLEDAJTE VIDEO







Biznis.ba