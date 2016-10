Haris Kuskunović

Prošle godine smo imali rast proizvodnje od skoro 30 posto, a i ove godine bilježimo značajan rast, kaže Haris Kuskunović, direktor Sarajevske pivare.

Iz Sarajevske pivare stižu vijesti da je uprava i vikendom angažirana. Šta se dešava? Šta Sarajevska pivara dobija dokapitalizacijom?



- Sarajevska pivara je tokom prošle i ove godine napravila vrlo značajan zaokret u svome poslovanju. Mnoge aktivnosti su poduzete, među kojima su i vraćanje starog dobrog okusa i kvaliteta, te uvođenje potpuno novog dizajna. Stalno ulažemo u proizvodne kapacitete i edukaciju uposlenih, potvrdili smo sve certifikate za proizvodnju koje smo do sada imali - ISO 9001, ISO 14001, HACCP i druge - te dobili i neke koje imaju samo rijetke kompanije u BiH kao što je standard FSSC 22000.



Pšenično pivo



Dodatno, počeli smo licenciranu proizvodnju jednog od najprodavanijih njemačkih piva, Oettinger, za tržište regiona i proizveli njihovo pšenično pivo, što je tehnološki veoma složen proces, a produžili smo i naš ugovor s Pepsijem. Također, vrlo smo aktivni i u zajednici - samo u prošloj godini smo podržali više od 250 društveno odgovornih, sportskih i kulturnih projekata. Ove godine smo također podržali mnoge projekte i institucije koji doprinose poboljšanju kvalitete života naših građana. Nabrojat ću samo neke od njih, kao što su Sarajevo Film Festival, Narodno pozorište u Sarajevu, Teatarski festival MESS, Umjetnička galerija BiH... Prošle godine smo imali rast proizvodnje od skoro 30 posto, a i ove bilježimo značajan rast. Pozitivan trend stabilizacije našeg poslovanja je zaista primjetan i u tom kontekstu dokapitalizacija je jedan od važnih procesa koji će donijeti dodatnu finansijsku stabilnost i otvoriti prostor za dalja ulaganja u tržište i razvoj. Radi se o značajnom iznosu, od 15 miliona KM, a izvor sredstava su domaći investitori koji su prepoznali vrijednost i potencijal Sarajevske pivare.



Šta planirate? Kako se mislite nositi sa sve jačom konkurencijom? Nije tajna da je naše tržište zasuto stranim pivom?



- Naši planovi su da Sarajevska pivara i njen najpoznatiji brend Sarajevsko budu ono što su nekada bili - najprepoznatljiviji u našoj zemlji i šire. Već smo se vratili na neka tržišta regiona, a nedavno smo počeli izvoziti i u Austriju. Trenutno se pivarska industrija u BiH, pa tako i Sarajevska pivara, suočava s problemom prekomjernog uvoza piva, što domaće proizvođače stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na inozemne, između ostalog i u smislu cjenovne konkurentnosti. Uvoz piva u Bosnu i Hercegovinu je na najvišem nivou od svih država u Evropi i tri puta veći od evropskog prosjeka, a ovaj nivo raste svaki dan. Prema procjenama, BiH godišnje gubi u ovoj oblasti minimalno 100 miliona. Domaći privrednici kroz različita udruženja i projekte pokušavaju ukazati na važnost kupovine domaćih proizvoda, ali nam definitivno nedostaje podrška nadležnih institucija, u smislu zaštite domaće proizvodnje. Bh. proizvođači se s konkurencijom bore u skladu sa sredstvima koja su im na raspolaganju i ulažu u razvoj brenda onoliko koliko im to mogućnosti dozvoljavaju. Sigurno je da ne možemo konkurirati po visini uloženih sredstava u marketing inozemnim kompanijama, ali itekako možemo konkurirati kvalitetom proizvoda. Nažalost, često je marketing bitan faktor u procesu odlučivanja potrošača koji će proizvod kupiti, a utiče i na prepoznatljivost među mnoštvom proizvoda.



Hoćete reći - uprkos teškim vremenima za domaću privredu, ipak se kreće. Kako to izgleda iz Vašeg ugla? Svjedočili smo velikoj akciji pivara zbog ambicije vlasti da povećaju akcize.



- Najavljeno povećanje akciza na pivo je ogroman udar na domaće proizvođače piva. Iskreno se nadam da će prevagnuti argumenti koje smo dostavili u ime Grupacije proizvođača piva, a koji dokazuju pogubnost ovog prijedloga. Domaći proizvođači piva zaista teško mogu biti konkurentni na domaćem i inostranom tržištu iz već navedenih razloga i dvostrukih standarda koji se primjenjuju. Dakle, imamo dvije situacije - u BiH se suočavamo s nelojalnom konkurencijom koja nepravilnim tumačenjem propisa dobija povlašten status i vrlo lagan pristup bez barijera bh. tržištu, dok je istovremeno izvoz iz BiH podložan raznim necarinskim i drugim barijerama i time se na direktan način pomaže uvoz i smanjuje izvoz. Kompanije koje su proizvođači piva i bezalkoholnih pića u BiH zapošljavaju više od 5.000 radnika i uvođenjem dodatne akcize, dovodi se u pitanje egzistencija 5.000 porodica u našoj zemlji. Pivo je zakonski deklarisano kao prehrambeni proizvod i nije štetno za zdravlje. Namjera da se dugovi nereformiranog zdravstvenog sektora namiruju dodatnom akcizom na pivo je zaista neopravdana, nije dio Reformske agende, ne podstiče zapošljavanje, nego naprotiv, može dovesti do smanjenja uposlenih i do nestanka ove industrije u BiH.



Neravnopravan tretman



Naime, kada se planirano povećanje akciza doda na već postojeću stopu, ukupno povećanje će biti više od 60 posto, što predstavlja ogromno povećanje, tim više što mu je prethodio i porast akcize od 25 posto u 2014. godini. Ovo povećanje, zajedno s PDV-om, dodalo bi 1,76 KM na cijenu gajbe piva. Zasigurno nije neophodno da se u tako kratkom roku poveća akciza na jednom proizvodu.



Reformska agenda i evropski put BiH su sve aktuelnije teme. Šta očekujete, kada i kako može biti lakše domaćoj privredi?



- Stalno insistiramo, kroz Grupaciju proizvođača piva, da se problemi riješe, obraćamo se nadležnim institucijama, ali ne nailazimo na dovoljno razumijevanja. Bh. pivarima ne treba protekcionizam, treba nam podrška vlasti da se u punoj mjeri provedu postojeće zakonske odredbe i da se domaći proizvođači stave u ravnopravan položaj u odnosu na uvozne, što trenutno nije slučaj. Bh. proizvođači imaju dovoljan kapacitet za obezbjeđenje tržišta i zahvaljujući značajnoj modernizaciji i unapređenju poslovnih politika u posljednje tri godine, sve pivare su tehnološki osposobljene za tržišnu utakmicu, ali neravnopravan tretman u odnosu na uvoznike je poseban problem. Domaćim proizvođačima piva treba podrška bh. vlasti da se u punoj mjeri provedu postojeći zakonski propisi, posebno u oblasti sigurnosti hrane i pravilne primjene pravilnika i propisa koji regulišu uvoz i označavanje proizvoda. Nažalost, trenutno podrška izostaje, uz nekoliko pozitivnih izuzetaka u Vijeću ministara, a kao rezultat imamo konstantan rast uvoza, smanjenje domaće proizvodnje i gubitak uposlenih u domaćoj proizvodnji.





