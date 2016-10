Admir Čavalić

Bez obzira na sve, treba napomenuti da se, uprkos zakonskim i političkim barijerama, BiH svakim danom sve više ekonomski ujedinjuje. Ovo je rezultat prirodnog rasta domaće privrede.

Upravo svjedočimo ekspanziji federalnih trgovinskih lanaca na tržište RS, što posljedično vodi ka boljem plasmanu proizvoda na čitav teritorij BiH. Možda je ovo i jedan od razloga zašto se pokušavaju uvesti interne trgovinske barijere, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba, ekonomski analitičar Admir Čavalić.



VIJESTI.BA: Prema novim propisima iz oblasti hemikalija/biocida i predmeta široke potrošnje, a koji su doneseni na osnovu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidima Republike Srpske (RS), hemijski proizvodi iz Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) više ne mogu biti prisutni na policama trgovina u manjem bh. entitetu. Koliko je ovaj slučaj samo rezultat lošeg zakonodavstva, a koliko sa druge strane rezultat jedne ekonomske politike koja teži zatvaranju vlastitog tržišta?



VIJESTI.BA: Prema riječima nekih od proizvođača iz ovog sektora njihovi su proizvodi usklađeni sa EU standardima. Ne bi li automatski zbog toga trebali imati mjesta na tržištu RS-u, međutim to kao što vidimo nije slučaj.



ČAVALIĆ: Čitava ideja EU se zasniva na liberalizaciji trgovine i uklanjanju suvišnih trgovinskih barijera unutar jedinstvenog EU tržišta. Sa druge radi se na povećanju trgovinskih barijera u odnosima sa drugim tržištima. Ovo znači da su EU standardi i trgovinski uvjeti jedni od najstrožijih u svijetu, što ustvari pokazuje paradoksalnost čitavog slučaja. Ako određeno poduzeće može izvoziti u susjednu Hrvatsku koja je članica EU, onda je zaista nejasno zašto se proizvodi datog poduzeća ne mogu plasirati na tržište RS. Ovi apsurdi se mogu pojaviti samo u okviru političke, ne ekonomske paradigme.



VIJESTI.BA: Koliko generalno Vlada u RS-u primorana zbog ekonomske situacije u koju je RS dovela, sada slijedeći logiku svoje ekonomske politike mora da namaće visoke poreze čime puni vlastiti budžet a sa druge strane otežava poslovanje privrednih subjekata, i kakve to posljedice proizvodi po BiH?



ČAVALIĆ: Republika Srpska u zadnje dvije godine pokazuje simptome drastične ekonomske zaostalosti u odnosu na Federaciju BiH. Počev od pitanja zaduženosti, preko bankarskih i budžetskih kriza pa sve do ključnih ekonomskih indikatora. Zbog toga ne treba da iznenađuju paranoično ponašanje vlasti u RS-u. Pitanje je kako se Federacija BiH treba postaviti prema “istočnom bolesniku” i kakve to posljedice može imati po veći BiH entitet. Konkretno u ovom slučaju, smatram da FBiH ne treba potezati za kontra mjerama, već dalje raditi na reformama koje će liberalizovati domaću trgovinu i intenzivirati trgovinske odnose sa RS. Historija pokazuje da na dugi rok uvijek bolje prolaze oni koji su otvoreni za trgovinu u odnosu na one koji se zatvaraju, smatrajući da te politike vode ekonomskom prosperitetu.



VIJESTI.BA: Šta vidite kao riješenje u tome smislu?



ČAVALIĆ: Riješenja ovakvih problema se obično donose pod pritiskom privrednih lobija tj. poduzeća koji trguju na prostoru oba entiteta. Na ovaj način su se npr. uklonile brojne interne trgovinske barijere u Kanadi, gdje su provincije donosile zakone koji otežavaju trgovinu. Pored toga, brojne su negativne posljedice ovakvih barijere – stvaraju se nepotrebni troškovi pri poslovanju; potrošači nemaju pristup određenim proizvodima, te se dugoročno smanjuje intenzitet trgovine što narušava budžetske prihode. Ironično je da ove mjere najviše štete običnim građanima i privrednicima RS-a i za očekivati je da će isti reagovati na način da pokušaju zaobići zakonske barijere. Zbog sve navedenog, smatram da će zakonodavne vlasti u RS vrlo brzo odustati od ovakvih mjera.



Razgovarao: Nihad Hebibović



