Federalno ministarstvo okoliša i turizma dva miliona KM koje je davalo kao poticaj za izgradnju hotela s četiri i pet zvjezdica preusmjerilo je na razvoj seoskog i planinskog turizma kao i poboljšanje biciklističkih i drugih staza.

Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo smatra da je to budućnost turizma.



Ona je Feni kazala da ta sredstva nisu dovoljna, ali da je to nova politika Ministarstva i da će se u budućnosti baviti time.



Na istom planu počela je saradnja sa susjednim državama, Srbijom i Hrvatskom.



- To su regionalni projekti. Pravimo regionalne ceste, takva je 'Via dinarica', 'Ceste meda', 'Ceste soli', 'Putevi Valtera', biciklističke staze koje bi povezivale glavne gradove - istakla je Đapo.



Najavila je da će Projekt "Putevi Valtera“ uskoro biti predstavljen u Šangaju. S obzirom na to da je film ''Valter brani Sarajevo'' popularan u Kini smatra da će kineskim turistima biti zanimljivo posjetiti lokacije gdje je sniman, u BiH i u Srbiji.



S takvim projektima, najavljuje, Ministarstvo će aplicirati ka evropskim fondovima, ali ističe da se i bh. institucije trebaju odazvati.



Osim razvoja seoskog i planinskog turizma i saradnje s drugim državama Đapo naglašava da je neophodna i edukacija ljudi koji rade u sektoru turizma, takvi su, pored ostalih, vrhunski kuhari i ugostitelji.



- U vezi s edukacijom vrhunskog kadra, plan je da osnujemo centre kompetencije, ali tu nam je osim institucija potreban odziv privatnog sektora - dodaje Đapo.



Kaže da privatni sektor stidljivo ulazi u oblast turizma, iako veći dio razvoja sektora stoji na njima, a ne na nadležnim institucijama čiji je posao da napravi zakonski okvir.



Federalno ministarstvo okoliša i turizma trenutno radi na novom zakonu o turizmu, koji su pustili u proceduru.



Đapo podsjeća da godinu i po u FBiH nema zakona o turističkim zajednicama jer je proglašen neustavnim.



- Samim tim dolazilo je do manje uplate boravišne takse. Novim zakonom regulisat ćemo razne turističke djelatnosti, među njima i osnivanje turističkih zajednica - navodi ministrica.



Osim toga, najavljuje, uskoro će poslati i zakon o boravišnoj taksi, a nakon toga početi raditi na novom zakonu o ugostiteljstvu.





