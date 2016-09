Bahrudin Hadžiefendić

Ljevica u Tuzli ne postoji od odlaska Selima Bešlagića. Ovo je sve lažno stvaranje socijaldemokratije, koja nema veze s ljevicom. Koalicija SDA – SBB predstavlja pravi izbor za građane jer je to jedini način da se Tuzla okrene boljem kvalitetu života, poručio je u Dnevniku TV1 kandidat koalicije SDA-SBB za gradonačelnika Tuzle Bahrudin Hadžiefendić.

TV1: Ministar ste zdravstva TK, kako ocjenjujete situaciju u tom sektoru?



HADŽIEFENDIĆ: S obzirom na situaciju ekonomsku u BiH, više sam nego zadovoljan, jer smo u proteklih devet, deset mjeseci, otkako sam na toj poziciji, uradili mnogo posla na unapređenju sistema u TK. U odnosu na BiH smo sigurno dvije stepenice ispred. Uvijek može bolje i trudit ćemo se da tako bude.



TV1: Kako gledate na stanje u FBiH, a nakon ulaska SBB-a u vlast i koaliciju sa SDA?



HADŽIEFENDIĆ: Ulazak SBB je stabilizirao prilike u FBiH i BiH. Po najavama predsjednika Radončića i Izetbegovića ambiciozni su planovi koji će se početi dešavati već od iduće godine. Najavljeno je da će BiH biti najveće gradilište u regionu i u to ne sumnjam. Pokazalo se to jučerašnjim otvaranjem tunela Karaula, postavljanjem kamena temeljca za most na Savi i drugim infrastrukturnim projektima. Od potpisivanja koalicije na području FBih je otvoreno 25 hiljada radnih mjesta. Idemo u bolju budućnost s novom energijom mladih ljudi koji svoje resore vode na najbolji mogući način.



TV1: Izbori za čelnog čovjeka Tuzle su najneizvjesniji do sada. Jedan ste od glavnih protivkandidata gradonačelniku Jasminu Imamoviću. Šta je bio motiv za kandidaturu?



HADŽIEFENDIĆ: Motiv je bilo katastrofalno stanje vladavine aktuelne gradske uprave i gradonačelnika, koji je tu već 16 godina i koji je doveo grad Tuzlu, koja bila centar industrijskog razvoja, na mjesto koje je daleko ispod svih. Svjedoci smo da su manje sredine znatno ispred Tuzle. Tuzla je postala izolovana i zatvorena, zahvaljujući aktuelnoj vlasti, koja ne komunicira ni sa susjednim općinama, a kamo li sa Kantonom, Federacijom i državom. Potrebno je Tuzlu spojiti i vratiti sredstva koja ovdje pripadaju, te otvorimo nova radna mjesta i zadržimo mlade ljude.



TV1: Dobili ste podršku i HDZ BiH. Koliko i ta činjenica može značiti u nedjelju?



HADŽIEFENDIĆ: To je izuzetno važna podrška i zahvaljujem se HDZ-u. Dobijam podršku od Hrvata koji su zanemareni svih ovih godina od aktuelne uprave i gradonačelnika.



TV1: Šta bi Tuzli mogla donijeti promjena na čelu grada?



HADŽIEFENDIĆ: Donosi jedno otvaranje prema susjedima. Donosi i mogućnost korištenja domaćih i stranih fondova. Otvaranje radnih mjesta i prosperitet i da Tuzla bude na mjestu koje joj pripada. Centar Tuzle je mrtav, 70 poslovnih prostora je zatvoreno, 65 preduzeća, od čega dva javna je zatvoreno... To su stvari koje moraju biti u fokusu.



TV1: Šta je za Tuzlu bolje, načelnik iz stranaka ljevice ili desnog centra?



HADŽIEFENDIĆ: Ljevica u Tuzli ne postoji od odlaska Selima Bešlagića. Ovo je sve lažno stvaranje socijaldemokratije, koja nema veze s ljevicom. Koalicija SDA – SBB predstavlja pravi izbor za građane jer je to jedini način da se Tuzla okrene boljem kvalitetu života.



TV1: Kako komentirate kampanju koja se vodi u Tuzli, jeste li zadovoljni ili je mogla biti manje prljava?



HADŽIEFENDIĆ: Mnogi su najavljivali da će biti najprljavija. Bili su u pravu, a mislim na kampanju koju vodi SDP protiv mene. Išli su toliko nisko i prljavo, izmišljali i spinovali laži. Ne očekujem da će prestati sve do početka izborne ćutnje. Dirali su u porodice, ali koalicija je kampanju odradila kulturno, bez uvreda i to je prepoznato od građana, koji su shvatili šta predstavlja ta takozvana ljevica.



TV1: Šta su najveći izazovi s kojima ćete se suočiti ukoliko dobijete mandat? Isticali ste ranije da je aktuelna vlast više pažnje poklanjala uljepšavanju stvarnosti.



HADŽIEFENDIĆ: Prioritet će biti ekonomija i otvaranje radnih mjesta, kroz stvaranje poslovnih zona. Stvorit ćemo uslove za privlačenje domaćih, ali i stranih investicija. Svjedoci ste da su iz SDP-a poslane poruke mržnje, prije svega prema arapskom svijetu, što s jedne strane zatvara vrata za sve investitore. Ako je nekome tri milijarde investicija iz Emirata za Beograd na vodi nešto čime se premijer Srbije Aleksandar Vučić ponosi, zašto i mi ne bismo koristili taj i bilo koji drugi novac. Uvijek ćemo dati prednost domaćim investitorima koji na ovom području ima. Razvoj, zapošljavanje, ekonomija i stvaranje poslovnog ambijenta će biti ono čemu ćemo težiti. Konačno ćemo otvoriti i vrata gradonačelnika koji za godina nije primio niti jednog građanina. Jedan dan ćemo odvojiti za građane u sedmici, a jedan za poduzetnike.



TV1: Tuzla je grad mladosti. Šta se može uraditi na pitanju poboljšanja života mladih?



HADŽIEFENDIĆ: Odmah ćemo oformiti službu za sport i mlade i baviti se njihovom problematikom. Izgradit ćemo u naredne četiri godine 50 igrališta i vratiti djecu na igrališta i vratiti mladim ljudima vjeru da se u Tuzli može desiti nešto lijepo, te da nakon školovanja imaju motiv da ostanu u Tuzli i BiH, a ne da sve više razmišljaju o odlasku.



TV1: Šta se generalno može učiniti na poboljšanju ekonomije i međuljudskih odnosa?



HADŽIEFENDIĆ: Ova koalicija predstavlja pokretački motor u ekonomiji, a na osnovu pomenutih projekata – pravljenjem brze ceste Tuzla – Sarajevo, otvaranjem radnih mjesta i upošljavanjem mladih. To su pravci kojima ćemo djelovati. Tuzla je uvijek bila grad u kojem su svi dobro živjeli i dat ćemo sve od sebe da tako ostane. U Tuzli imamo oko 15 hiljada Hrvata i manje od tri hiljade Srba, a sve zahvaljujući postojećoj vlasti koja je dopustila da odu. Bit ću zagovornik suživota, jer s ponosom mogu reći da je moja supruga Hrvatica i nećemo dati nikome da pokuša narušiti odnose u Tuzli koja njeguje tradiciju kakvu njeguje.



