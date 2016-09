Senad Salkić

Uslijedit će i raspisivanje tendera za izvođenje pripremnih radova vrijednih oko 40 miliona KM, kazao je Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije JP EPBiH.

Proteklih dana završeni su intenzivni pregovori sa predstavnicima kineske Export-Import banke o kreditnom aranžmanu za izgradnju Bloka 7 (450 MW) u TE Tuzla?



- U nastavku aktivnosti na zatvaranju finansijske konstrukcije za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla, u uzvratnoj posjeti kineske delegacije, predstavnici kineske Export-Import banke boravili su u Tuzli i Sarajevu, kako bi se još jedanput na licu mjesta uvjerili u stanje na terenu i u direktnim razgovorima sa predstavnicima JP Elektroprivreda BiH usaglasili elemente kreditnog aranžmana. Pitanja oko kojih se već duži vremenski period vodila diskusija, a koja su istovremeno bila i sporna i ključna za zaključenje kreditnog ugovora, usaglašena su i time postaju dio ugovora.



Najpovoljniji uslovi



EPC ugovor sa kineskim partnerima vrijedan je 722 miliona eura, a eurski kredit ima rok otplate od 20 godina u koji je uključeno i pet godina grejs perioda. Budući da kreditni aranžman trebaju odobriti organi JP Elektroprivreda BiH, Vlada Federacije BiH, oba doma federalnog Parlamenta, Skupština JP EPBiH, smatram da ostali detalji kreditnog zaduženja trebaju sačekati prihvatanje od nadležnih organa i institucija, ne zbog toga što su tajna, već zbog digniteta onih koji o ovom pitanju tek treba da odlučuju.



Rekli ste da su kineski partneri zadovoljni postignutim dogovorom. Jeste li Vi, odnosno EPBiH zadovoljni?



- Partneri iz Kine su zadovoljni, prije svega, što plasiraju svoja sredstva u stabilno okruženje i dugoročno isplativ projekat koji će omogućiti uredno servisiranje duga, te za taj plasman, prema njihovoj procjeni, nemaju veći od prihvatljivog rizika za ovu vrstu projekta. JP Elektroprivreda je uspjela da obezbijedi finansiranje realizacije projekta izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla pod uslovima koji su trenutno među najpovoljnijim na tržištu kapitala, a pogotovo zato što dogovoreni uslovi obezbjeđuju realizaciju projekta u okviru parametara iz do sada urađenih Studija opravdanosti. Uslovi koji su dogovoreni obezbjeđuju za JP EPBiH izgradnju objekta po prihvatljivim uslovima, a za sam objekat Blok 7 u TE Tuzli samoodrživost u fazi eksploatacije.



Potpisivanje ugovora sa bankom očekujete u novembru na samitu 16+1 u Rigi (Latvija). Kada možemo očekivati izvođača radova na terenu?



- Potpisivanjem kreditnog ugovora stupaju na snagu i drugi ugovori, među kojima i ugovor o isporuci opreme i izvođenju radova. Potpisivanje ugovora dat će dodatni zamah, koji će za posljedicu imati raspisivanje tendera za izvođenje pripremnih radova u vrijednosti oko 40 miliona KM. Trenutno je u toku rješavanje imovinskopravnih odnosa, što je u završnoj fazi. Sredstva će biti operativna do početka slijedeće godine, što će omogućiti kontinuirano izmirenje obaveza prema isporučiocima opreme i izvođačima radova.



Nakon decenijske pauze počela su ulaganja u elektroenergetski sektor. Najavljeni su i novi projekti...



- Javnost je u više navrata slušala slične najave, ali ovaj put je to zasnovano na konkretnim osnovama. Otvaranje radova na izgradnji HE Vranduk zasnovano je na potpisanom ugovoru koji ima preciziran obim radova i rok u kome ti radovi trebaju biti okončani. Otvaranje radova na Bloku 7 i VE Podveležju će biti obavljeno na isti način i na istoj osnovi. Projekti u oblasti energetskog sektora, a posebno objekti za proizvodnju električne energije, predstavljaju složene i zahtjevne sisteme kako u tehničkom pogledu, tako i u njihovom uklapanju u prostor. Prije izgradnje neophodna je izrada investiciono-tehničke dokumentacije u nekoliko nivoa od studije izvodivosti, idejnog projekta, glavnog i izvedbenog projekta, tu je i veoma važna aktivnost na izradi studije utjcaja na okoliš, a sve to da bi se stvorili preduslovi za ishodovanje upravnih i drugih neophodnih akata, dozvola i saglasnosti za izgradnju i eksploataciju.



U narednih pet godina EPBiH planira investiranje dvije milijarde KM u kapitalne projekte. Je li ovakav plan isuviše optimističan sa finansijskog stanovišta?



- EPBiH je planirala investiranje od dvije milijarde KM, taj iznos se odnosi na ukupnu vrijednost objekata koji će biti izgrađeni, a njihovo finansiranje je najvećim dijelom predviđeno iz kreditnih sredstava čiji rok vraćanja je 20 godina, kao u primjeru Bloka 7. To znači da će se povrat kreditnih sredstava vršiti iz prihoda koji će najvećim dijelom ili u ukupnom iznosu biti obezbijeđen iz komercijalnog rada izgrađenih objekata.



Nepovratna sredstva



JP Elektroprivreda BiH vlastitim snagama i uz pomoć stručnih institucija izrađuje finansijske projekcije koje pokazuju da je planirani obim ulaganja provodiv, te da će se u periodu investiranja održati stabilno poslovanje.



Da li nedostatak državne strategije razvoja ove oblasti predstavlja kočnicu za realizaciju kapitalnih projekata?



- Nedostatak državne strategije razvoja elektroenergetskog sektora ostavio je veliki trag u dosadašnjem radu i poslovanju JP Elektroprivreda BiH. Prepreke koje su prouzrokovane donošenjem pojedinačnih rješenja uz međusektorsku koliziju u vezi s poimanjem pojedinih projekata i lokacija predstavlja gotovo nepremostivu prepreku za realizaciju pojedinih, a za Elektroprivredu veoma važnih projekata. Ove godine zahtjevi upućeni za pristup fondovima Evropske komisije za implementaciju projekata koji su bazirani na obnovljivim izvorima i povećanju energetske efikasnosti su odbačeni zbog nepostojanja državne strategije. Do sada je EPBiH povukla značajna nepovratna sredstva iz ovih fondova i kroz saradnju sa finansijskim institucijama obezbijedila povoljne kreditne aranžmane za realizaciju projekata.



Evropska pravila, pravila Energetske zajednice, posebno sa stanovišta ekologije su striktna. Koliko ih trenutno uspijevamo zadovoljiti?



- Zakonodavstvo BiH u pogledu ekoloških zahtjeva je u velikoj mjeri usklađeno sa zahtjevima koji važe u zemljama članicama EU, a EPBiH sada gradi objekte koji će sasvim sigurno svoj rad nastaviti i nakon pristupanja BiH EU. Pri realizaciji projekata pred projektante i isporučioce opreme, te izvođače radove postavljaju se zahtjevi koji sada važe u EU. Primjera radi, blok 7 u TE Tuzla će u potpunosti zadovoljavati evropske standarde, a najveći dio opreme pored zadovoljavanja standarda bit će i proizveden u zemljama EU. JP Elektroprivreda u svojim planovima razvoja planira ispunjenje zadate kvote učešća obnovljivih izvora električne energije u ukupnoj proizvodnji.



Biznis.ba / Oslobođenje