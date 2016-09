Ilija Studen

Bliski i Daleki istok su najpotentnija svjetska tržišta, kazao je u intervjuu Ilija Studen, predsjednik Uprave STUDEN Holdinga i generalni direktor Bimala.

Nakon što ste prošle godine počeli izvoziti u Kinu, ove godine ste svoje proizvode plasirali i na tržište Malezije. Da li je bilo teško osigurati plasman na ova tržišta, jeste li zadovoljni reakcijom kupaca tamo?



- Jedan od glavnih ciljeva STUDEN Holdinga je širenje mreže distribucije koja prati rast prodaje i otvaranja puta ka novim tržištima, te je izlazak na tržište Kine u prošloj godini zaista bio veliki korak naprijed u našem poslovanju, ali ne i neočekivan. Holding već nekoliko godina ostvaruje sve veće prisustvo na tržištu Bliskog istoka, gdje imamo i svoju distribuciju, a evo sada se sigurno probijamo i na tržište Dalekog istoka. Možemo reći da je glavni preduslov za ulazak na novo tržište kvalitetan proizvod, jer Bliski i Daleki istok spadaju u najpotentnija svjetska tržišta sa velikom potražnjom, ali potražnjom za kvalitetnim proizvodima. Od 2002. godine konstantno investiramo u kvalitet jestivog ulja u Bimalu kroz implementaciju međunarodnih standarda za upravljanje i kontrolu kvalitetom i imamo jasnu viziju razvoja, koja uključuje razvoj na globalnom nivou. Bimal danas ima ukupno sedam implementiranih međunarodnih standarda, među kojima su ISO 9001:2008, HACCP, IFS, ISCC, Kosher, Halal i Dunav soja standard.



Sve veći izvoz



Kina i Malezija su za nas još nedovoljno istražena nova tržišta i svakako da nam je cilj pronalazak većeg broja kupaca i partnera tamo, a što se tiče realizovanih isporuka, one su prihvaćene odlično i isporučen je zahtijevani kvalitet.



Osim u Kini i Maleziji, gdje se još Vaši proizvodi mogu naći/gdje izvozite? Kakav je Vaš plasman u zemljama regiona?



- Bimal izvozi u skoro sve zemlje zapadnog Balkana, putem mreže povezanih distribucijskih firmi Agragold, koje također posluju u sastavu STUDEN Holdinga. Bimal izvozi i u zemlje EU među kojima su Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Holandija. U posljednje tri godine bilježimo sve veći izvoz na tržište Turske i u druge zemlje Bliskog istoka. U prošloj godini Holding je otvorio firmu za distribuciju u Istanbulu, a preko regionalnog centra u Dubaiju ostvaruje pristup drugim tržištima Bliskog istoka. Značajna tržišta na području Bliskog istoka na koja Bimal trenutno izvozi su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Libanon i Izrael.



Prošle godine ste povećali dobit - zahvaljujući čemu ste ostvarili bolje rezultate?



- Bimal iz godine u godinu bilježi rast prihoda i dobiti koji se oslanjaju na naše strateške odluke po pitanju izvozne orijentacije i prodaje, fleksibilnosti odluka o nastupima na različitim tržištima, naše prisutnosti na velikom broju različitih, zahtjevnih tržišta, ulaganja u kadrove i naravno, odličnog visoko kvalitetnog proizvoda. Međutim, pozitivni poslovni rezultati ne znače i da imamo stabilno tržišno okruženje. Tržište je zapravo sve zahtjevnije i neizvjesnije. Ovdje posebno skrećem pažnju na naše domaće tržište gdje je prisutan niz problema, počevši od ekonomskih problema države pa do neuređenosti tržišta i zakona. Zbog toga, svaku našu poslovnu godinu prate i velika ulaganja, kako u pogledu evaluacije postojećih tržišta i istraživanja novih, tako i u pogledu resursa i kapaciteta koje konstantno unapređujemo, s ciljem optimizacije proizvodnje u Bimalu.



Potpisali ste ugovor o saradnji sa Institutom za razvoj i unapređenje poljoprivrede. Šta očekujete od ove saradnje, na kojim konkretno aktivnostima ćete raditi?



- Bimal, kao jedini i najznačajniji otkupljivač uljarica na domaćem tržištu, najveći problem vidi u poljoprivrednoj proizvodnji na području BiH, stoga aktivno radi na oživljavanju agrobiznisa u zemlji. Kroz godine teškog rada, postali smo svjesni da se na ovome treba uporno, dugoročno i organizovano raditi. Zbog toga smo potpisali ugovor sa Institutom. Svakako, potrebno je imati u vidu da BiH sa 1.000.000 hektara oraničnih površina, od čega su čak polovina ugar i neobrađene oranice, predstavlja jedan od najneiskorištenijih poljoprivrednih potencijala u regiji. Ovo je još jedan razlog zašto je Bimal potpisao strateški ugovor o saradnji sa IRUP-om, s ciljem da kroz saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima doprinese povećanju zasijanih površina i usjeva. Bimal se već godinama dokazuje kao stabilna i pouzdana kompanija koja brine o sekundarnom sektoru. Nudimo siguran otkup domaćih sirovina na tržištu, uz garantovanu otkupnu cijenu prije žetve, kao i subvencioniranje poljoprivrednika kroz repromaterijal, sjeme, hemijska zaštitna sredstva i mineralno đubrivo.



Ključ kod potrošača



S druge strane, stalnim povećanjem proizvodnih kapaciteta, Bimal ima rastuću potrebu za uljaricama iz BiH, a u njihovoj proizvodnji vidi pozitivan agrobiznis za razvoj domaće privrede, što nastoji potvrditi kroz dugogodišnje partnerske odnose sa poljoprivrednim proizvođačima. U poređenju sa prošlom godinom, IRUP za potrebe fabrike Bimal već ima ugovoren značajno veći uzgoj uljarica na površinama u BiH.



Sa kojim se problemima suočavate u poslovanju na domaćem tržištu?



- Problem privrednog sektora u BiH je taj što nema dovoljno inicijative za podršku i razvoj domaćih proizvoda, koja bi došla sa državnog ili entitetskog nivoa. Pojedine samostalne i privatne organizacije to rade na lokalnom ili entitetskom nivou, ali pravi ključ leži u rukama bh. potrošača, dok je na proizvođačima odgovornost da nude konkurentan i kvalitetan proizvod. Stoga, domaći proizvođači trebaju da se fokusiraju na kvalitet svojih proizvoda i da taj kvalitet i vrijednost svojih proizvoda uspješno isporučuju domaćim potrošačima, koji će to i prepoznati. Pored toga, BiH bi trebala carinskom politikom i vancarinskim metodama štititi domaću proizvodnju u toj mjeri da se omogući adekvatan razvoj, kako to čine zemlje u razvoju.



Imate li u planu nove investicije, nove proizvode ili plasman na neka nova tržišta?



- Bimal konstantno investira u proizvodne kapacitete, tako je samo u 2014. i 2015. godini investirano tri miliona KM u optimizaciju i povećanje kapaciteta na sirovoj strani gdje se vrši obrada primljenog uljanog sjemena i jestivoj strani gdje se vrši rafinacija ulja. Bimal je započeo novu fazu investicionog ciklusa u prehrambenu industriju regije zapadnog Balkana i planira da realizuje više od 50.000.000 KM novih investicija. Svakako, u planu je i dalje širenje na području Bliskog istoka, ali i centralne i jugoistočne Evrope.



Biznis.ba / Oslobođenje