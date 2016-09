Foto: Klix.ba

Muradif Kanlić, zajednički kandidat SBB-a i SDA za načelnika Općine Goražde, u razgovoru za Klix.ba ističe da će, ukoliko pobjedi u utrci za načelnika, prednost dati stvaranju ambijenta za nove privredne zamahe, promociji rijeke Drine kao turističke atrakcije Goražda, ali i države BiH, obnovi infrastrukture i kreiranju novih urbanističkih rješenja.

Koji je Vaš motiv da se kandidujete za načelnika Općine Goražde?



Uvidio sam da jedan grad, grupa ljudi ili pojedinac mogu odvesti u izoliranost, odnosno neželjenim putem, a ja nisam želio biti dio takvog tima, već dio tima koji će naš grad povesti putem prosperiteta i bolje budućnosti. Mislim da je vrijeme za promjene i da moramo razmišljati o smjeni generacija koja će se ubrzo dogoditi. Ukoliko društvo da priliku mladima uvjeren sam da će oni to znati uzvratiti, a to nam dokazuje i mnogo primjera mladih ljudi u svijetu sa našeg područja koji zauzimaju mjesta u vladama, parlamentima i kompanijama i u tim okvirima daju snažan doprinos.



Najmlađi ste kandidat za načelnika, kakva su vaša politička iskustva do sada? Zbog čega ste se uopće opredijelili da se bavite politikom, a ne npr. pravom koje ste diplomirali?



Moguće da sam jedan od mlađih kandidata, ali nisam neozbiljan i nisam politička neznalica. U toku školovanja sam bio veoma aktivan i dio društveno bitnih projekata i projekata iz kulture koji su usko vezani za politiku. Tada sam shvatio da mogu dati značajan doprinos društvenom razvoju. Nakon završetka prvog ciklusa studija dobio sam priliku da volontiram u Općini Goražde i shvatio sam koliko je lokalna zajednica bitna karika u društvu. Kroz svoj angažman u Skupštini kantona već dvije godine, nakon što sam dobio podršku građana na Općim izborima, stekao sam prilično političko iskustvo i kao predsjednik Kluba poslanika SBB-a bio sam aktivni sudionik svih političkih dešavanja kantonalnog i federalnog nivoa. Ja bih volio da znam ko se danas ne bavi politikom. I politika i pravo su časni poslovi i jedno drugo ne isključuju. Politika me ne sprečava da budem uključen u pravne tokove i tako nadograđujem svoju profesiju, niti me pravo sputava da budem uspješan političar. Sve stvari u našim životima regulisane su sudbinom, a ovaj sudbonosni momenat meni jako prija, da kao mlad čovjek imam priliku i podršku svojih sugrađana koji su pomogli da na životnoj raskrsnici odlučim krenuti ka politici.



Koji su to potencijali općine koji se mogu iskoristiti?



Svakako sve vrste turizma, seoski i lovni turizam, jer Goražde ima takav geografski položaj da to treba iskoristiti. Podrška životu na selu, poljoprivrednoj proizvodnji i Goraždu kao gradu proizvođaču zdrave hrane. Rijeka Drina je dragulj na kojem nam mnogi zavide, potencijal koji nije u potpunosti iskorišten i mislim da uz nekoliko realnih projekata može biti velika atrakcija ovog dijela naše države. Goražde je i prije bilo privredni centar regije, a ima i sada uslove da to nastavi. Istina je da u protekle dvije godine priča o Goraždu kao privrednom čudu doživljava stagnaciju, ali se nadam da će novim pristupom upravljanja našom općinom ta priča doživjeti svoj nastavak i ekspanziju.



Koji su Vaši planovi u slučaju pobjede i šta biste izdvojili kao prioritet?



U mom planu rada najveća prednost će biti data stvaranju ambijenta za nove privredne zamahe, promovisanje rijeke Drine kao turističke atrakcije Goražda, ali i države BiH, obnovi infrastrukture i kreiranju novih urbanističkih rješenja. Svakako, prioritetno mjesto pripada mladima i njihovom obrazovanju, ali i kulturi i sportu kao bitnim segmentima njihove nadogradnje. Neću zanemariti život na selu i neće izostati podrška poljoprivrednoj djelatnosti i proizvodnji zdrave hrane. Svi planovi idu u pravcu da Goražde bude grad perspektivnog i sigurnog života, a ne izolirani grad koji se napušta. Stvaranje uslova za nova privredna ulaganja, podrška mladima, kulturi i sportu, razvoj turizma i podizanje svjesti o zaštiti životne okoline, infrastrukturalni zahvati i poboljšanje komunalnih usluga, nova urbanistička rješenja grada su neki od prioriteta i projekata koje ću pokušati realizovati.



Na čemu bi trebalo bazirati razvoj općine?



Goražde mora imati snažnu vezu sa višim nivoima vlasti kako bismo napravili zajedno iskorak ka prosperitetu ovog grada i ostanku njegovih stanovnika na ovim prostorima, a mislim da je to strateški bitno i za općinu i za državu. Ovi ljudi na Drini su opstali u najtežim vremenima, a mi ne smijemo dozvoliti luksuz da odu iz ovog grada zato što nemaju uslove za bolji život i budućnost njihove djece na ovim prostorima.



Uvjeren sam da građani prepoznaju ozbiljnost situacije u kojoj se općina nalazi i da su svjesni da u ovom vremenu ne postoji alternativa snažnoj koaliciji SDA-SBB, koja bi mogla odgovoriti današnjoj situaciji. Vjerujem da je mnogo bitniji interes svih građana, nego interes pojedinaca sa željama bez mogućnosti.



Koji su ključni infrastrukturni projekti koje bi trebalo realizirati u naredne četiri godine?



Poznato je da je Općinsko vijeće u proteklom mandatu donijelo Odluku o kreditnom zaduženju, vjerujem da su vijećnici svjesni svoje odluke i da će kreditna sredstva biti kvalitetno rješenje za infrastrukturalne nedostatke ovog grada. To su projekti koje ću ja, ukoliko dobijem povjerenje građana, i naslijediti. Svjestan sam da je realizacija novih projekata moguća samo uz podršku viših nivoa vlasti i različitih domaćih i stranih fondova. Prioritet će mi biti stvaranje stručnih projektnih timova koji će donositi ideje, izrađivati projekte i aplicirati navedenim institucijama, jer u sadašnjem vremenu pismenost administracije lokalne uprave se ogleda u njenoj modernizaciji, praćenju EU-standarda i efikasnosti. Ne želim čekati na investitore, već ih pronalaziti, predstavljati resurse ovog grada i stvarajući pozitivnu poslovnu klimu privlačiti njihove investicije. Općina Goražde i ja ukoliko budem na njenom čelu u potpunosti će sarađivati sa višim nivoima vlasti te ću iz svojih zakonskih okvira uložiti napore za prohodnost moderne putne komunikacije Goražda sa prijestolnicom države jer smatram da je realizacija tog projekta ključ za rješavanje većine goraždanskih problema. Bez dobre putne komunikacije Goražde je grad u sjeni, a sa njom u ovom gradu bi se reflektovala sva dešavanja iz kulturnog, ekonomskog, turističkog, sportskog i privrednog centra kao što je Sarajevo.



Pretpostavljamo da ste prepoznali šta su najveći problemi građana općine i kako ih namjeravate riješiti?



Problema ima više, neki se mogu riješiti veoma brzo i konkretno dok za neke treba vremena i potrebna je aktivnost određenih faktora da bi se riješili. Problemi sa vodosnabdijevanjem, uređenjem grada i parkovskih površina, komunalna infrastruktura, zapostavljena podrška sportu i kulturi su osnovni problemi koji su se u proteklom periodu trebali postepeno rješavati. Potpuno sam svjestan da sa svojim timom preuzimam odgovornost za rukovođenje procesima u općini Goražde. Potrebno je u funkciju staviti sve naše potencijale i uvjeren sam da ćemo uz trenutne finasijske mogućnosti općine, ali i iskazanu podršku viših nivoa vlasti, znanjem, odgovornošću i velikim zalaganjem izgraditi prosperitetno i još bolje Goražde.



Šta novo nudite građanima?



Za svaku situaciju ponudit ću rješenja, a ne obećanja.



Šta zamjerate aktuelnom načelniku?



Kao čovjeku ništa, kao načelniku puno obećanja, a malo realizacije. Volio bih da novi načelnik bude prepoznatljiv po djelima, a ne obećanjima.



Nekoliko je kandidata u utrci za načelnika Općine Goražde, zašto bi građani dali povjerenje baš vama i šta vas razlikuje od drugih kandidata?



Nova energija, požrtvovanost, spremnost na rad za dobrobit društvene zajednice, velika podrška koalicije na svim nivoima vlasti i prohodnost mnogih projekata su neke od činjenica koje svakako ukazuju na to da sam drugačiji od drugih. Privatno i u karijeri sam u potpunosti ostvaren i uvjeravam vas da nemam ličnih ambicija koje bi se suprotstavile općem dobru.



Šta biste promijenili u odnosu na relaciji građani-načelnik?



Potrebno je da rad općinskog načelnika bude otvoren za ocjenu javnosti i potencijalne korekcije. Građani Goražda zaslužuju da prvi čovjek njihove općine bude uvijek uz njih i upoznat sa njihovim problemima i zahtjevima i u tom pravcu ću imati svoj odnos sa građanima.



Biznis.ba / Klix.ba