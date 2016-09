Ismir Jusko

Ministarstvu prometa i komunikacija, a i meni lično veoma je stalo da se zastoj u izgradnji mosta na Gradišci okonča i da krene izgradnja. Imaćemo sastanak 22. septembra u Zagrebu i učinićemo sve što je u našoj moći da deblokiramo ovu izgradnju, rekao je u intervjuu za "Nezavisne" Ismir Jusko, ministar prometa i komunikacija BiH.

Delegacija Evropske komisije zakazala je skup u Zagrebu i očekuje se deblokada izgradnje mosta na Gradišci.



"Kad sam obaviješten o datumu sastanka, odgodio sam sve ranije obaveze u tom terminu, jer je i Ministarstvu i meni osobno veoma stalo da se taj zastoj prevaziđe i da konačno, nakon Svilaja, krenemo i s izgradnjom mosta kod Gradiške. Ponavljam, učinit ćemo sve što je u našoj moći da projekat izgradnje mosta kod Gradiške ostane u finansijskim planovima EU za ovu i narednu godinu, da nam ne propadnu sredstva koja je EU iz svojih fondova osigurala za ovu namjenu. Mi iz Ministarstva smo već poslali urgencije kolegama iz Vlade RS, imao sam razgovore i sa hrvatskim kolegom ministrom Butkovićem na ovu temu i vjerujemo da ćemo na kraju moći da kažemo da su sve prepreke za izgradnju ovog mosta uklonjene i da njegova izgradnja može početi", rekao je Jusko.



NN: Konačno počinju radovi na mostu na Savi kod Svilaja. Koliko će radovi trajati, kad je planiran završetak i koliko će koštati, te jesu li sredstva u potpunosti obezbijeđena?



JUSKO: Ovaj most će povezivati ne samo Bosnu i Hercegovinu i Republiku Hrvatsku, nego je to jedan od važnijih infrastrukturnih projekata na trasi Paneuropskog koridora 5c, Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče, u kojeg će u sljedeće dvije godine biti ugrađeno 5.000 tona čelika, koji će biti dug 640 metara i širok 29 metara. Rok izgradnje mosta je 730 dana. Ugovorna cijena je 22.308.000 eura bez poreza na dodatnu vrijednost, po 50 posto hrvatska i bh. strana. Sredstva za ovaj most su kompletno osigurana. Finansiranje od "Hrvatskih autocesta" je iz sredstava EIB-a, kasnije granta CEF-a, a od bh. strane iz sredstava prihoda Vijeća ministara (iz uplata za UMTS dozvole), kasnije iz sredstava WBIF (investicijski okvir za zapadni Balkan), koji je odobrio 22 miliona eura za BiH, za ovaj most, granični prijelaz Svilaj i priključnu dionicu autoputa. Investitori, "Hrvatske autoceste" i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH su uplatili izvođaču avans u iznosu od 10 posto ugovorne cijena zaključno sa 12. avgustom.



NN: Transportna strategija je usvojena, ona je na neki način bila uslov za nastavak gradnje koridora 5c. Evo, pred nama je i još jedan sastanak najviših zvaničnika u BiH o izgradnji ovog koridora, ali i cijele transportne infrastrukture. Da li će sve to uroditi plodom?



JUSKO: Raduje da su svi nivoi vlasti shvatili značaj nastavka izgradnje koridora 5c, a to pokazuju i ovi razgovori koje smo imali sa čelnicima vladajuće koalicije u Federaciji BiH i članovima Predsjedništva BiH. Bez kvalitetne putne infrastrukture BiH ne može računati na ubrzan i kvalitetan razvoj. To je preduvjet za napredak naše ekonomije, za razvoj naše privrede i povezivanje sa zemljama Evropske unije.



NN: Koji su dalji planovi kada je u pitanju koridor 5c?



JUSKO: U ovom trenutku ključno je osigurati sredstva za finansiranje preostalih dionica na autoputevima kroz BiH. Parlament BiH treba odlučiti o uvođenju uvećanih akciza na gorivo, a ta sredstva bi išla direktno za gradnju autoputeva i brzih cesta. Dosadašnji izvori finansiranja - putem kreditnih zaduženja kod međunarodnih finansijskih institucija su dosta iscrpljeni. U budućnosti bi trebalo razmišljati o javno-privatnom partnerstvu u izgradnji putne infrastrukture, uz fleksibilne koncesione ugovore.



NN: Zajednička ocjena lidera vladajuće koalicije na federalnom i državnom nivou je da sporo ide realizacija putne infrastrukture, da su BiH potrebne što prije brze ceste i više kilometara autoputa. Da li će to u narednih nekoliko godina biti moguće?



JUSKO: Nemamo drugog izbora ako želimo ići naprijed i priključiti se evropskoj porodici razvijenih zemalja. Siguran sam da ćemo snažno nastaviti izgradnju koridora 5c i budite uvjereni da će cijela BiH u naredne dvije godine postati veliko gradilište.



NN: Digitalizacija je veliki problem u BiH, mnogo se kasni s ovim procesom. Možete li reći kakvi su planovi i hoće li uskoro digitalizacija biti okončana?



JUSKO: Proces digitalizacije javnih RTV servisa u BiH je nacionalni projekat koji je od velike važnosti za svakog građanina. Realiziranjem ovog projekta naša zemlja će se pridružiti velikom dijelu evropskih zemalja koje su obavezu gašenja analognog signala uradili do 17. juna 2015. godine.



Prva faza koja obuhvata nabavku, instalaciju, testiranje i puštanje u rad opreme kojom će biti pokriveni digitalni signali na području Sarajeva, Banjaluke i Mostara, u ovom momentu je spremna za puštanje u rad. Važno je napomenuti da će kapacitete digitalizacije koristiti i javni emiteri i komercijalni mediji. Paralelno sa prvom fazom, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH radi na pripremanju tehničke dokumentacije i ostalih pravno-administrativnih dokumenata kako bi se pripremio i objavio otvoreni međunarodni tender za pokretanje druge faze procesa digitalizacije, a što podrazumijeva nabavku, instalaciju, testiranje i puštanje u rad opreme za osposobljavanje preostalih 11 informativno-tehničkih centara, kao i opreme potrebne za digitalno uvezivanje BiH sa susjednim zemljama. Treća faza podrazumijeva ispitivanje pokrivenosti teritorije digitalnim signalom, a zatim nabavku potrebne opreme za pokrivanje i tih dijelova teritorije Bosne i Hercegovine. Naredna godina će biti ključna u realizaciji ovog posla. Vjerujem da ćemo ovaj veoma zahtjevan posao završiti do kraja mog mandata na čelu Ministarstva prometa i komunikacija BiH.



Radna mjesta važnija od lapsusa



Ismir Jusko, ministar prometa i komunikacija BiH, napravio je lapsus kada je na svečanosti povodom polaganja kamena temeljca za most na rijeci Savi koridor 5c (Vc) nazvao "koridorom ve-ce". Mediji su prenijeli video gafa, a nakon svega Jusko se oglasio na Facebooku:



"Poštovani prijatelji, jučer, nakon šest godina čekanja, otvorili smo radove na mostu kod Svilaja. U zadnja dva mjeseca zajedno sa svojim saradnicima učinio sam sve da nešto što je toliko čekalo napokon dobije svoju realizaciju. Neprespavane noći, gripa i groznica kod mene su uzele danak, koji je jučer kulminirao. Pad koncentracije rezultirao je tim da sam rimski broj V (pet) pročitao kao slovo V i zajedno sa nastavkom C pročitao sam kao ve-ce. U potpunosti priznajem napravljeni propust i grešku i od srca se izvinjavam svima koje sam uvrijedio ovim činom. Puno važnija od govora za mene je bila činjenica da pokrećemo nešto što je od strateškog značaja za državu, da je više od 100 ljudi juče dobilo posao i da vraćamo život u taj kraj, ali napravio sam taj propust i ja ga priznajem.



Čovjek sam od krvi i mesa i kao takav mogu napraviti propust kao što je ovaj jučerašnji. Molim vas da mi ne zamjerite na tome".







Biznis.ba / NN