Bego Gutić

Prema izvještaju Centara civilnih inicijativa (CCI), Vlada Tuzlanskog kantona, čiju okosnicu sačinjavaju kadrovi SDA i SBB-a, bilježi najbolje rezultate u odnosu na prethodne godine i sve prethodne sazive izvršne vlasti u najmnogoljudnijem kantonu Federacije BiH.

Od potpunog očaja i beznadežnosti, koji su doveli do „narodnog ustanka“ u februaru 2014. godine, Vlada TK s premijerom Begom Gutićem na čelu uspjela je riješiti nagomilane probleme u oblasti privrede te generirati klimu koja je proizvela novih 10.000 radnih mjesta.



Radnička pitanja



- Izdvojio bih tri najvažnije stavke. Zajedno s Vladom FBiH popravili smo poslovni ambijent, a posljedica toga je 10.000 radnih mjesta, odnosno smanjivanje broja nezaposlenih za čak 7.500. Uspjeli smo hrabrim potezima riješiti probleme u nekoliko privrednih subjekata koji su bili u većinskom vlasništvu TK. Riješili smo neriješena pitanja 315 radnika „Aide“ i trenutno u tim pogonima, odnosno u „Intralu BH“, imamo 250 zaposlenih. Okončana je agonija „Gredelj-Revoma“, „Tuzla-kvarca“, a do kraja godine očekujem da riješimo probleme Tvornice transportnih uređaja Tuzla (TTU) – kaže za „Avaz“ premijer Gutić.



Prethodni sazivi izvršnih vlasti ostavili su u amanet aktuelnoj Vladi TK ogromni budžetski deficit.



Vlada TK inicirala je izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda. Premijer Gutić procjenjuje da na godišnjem nivou TK ostane bez četrdesetak miliona KM te predlaže da se PDV vraća po mjestu nastanka, a ne po mjestu sjedišta javnih institucija.



- TK i ZDK imaju najveći broj radnika u proizvodnji. Mi stvaramo nove vrijednosti, imamo najrasprostranjeniju poljoprivrednu proizvodnju, najveći broj obrtnika i zbog toga tražimo i bolji tretman državne i entitetske vlasti - navodi Gutić.



Osim prioritetnog rješavanja problema radnika TTU-a te donošenja budžeta za 2017. godinu na vrijeme, premijer Gutić ocjenjuje kako su strateški, da ne kažemo generacijski projekti, vezani uz saobraćajnu deblokadu.



- U posljednjih petnaestak godina vrlo malo novca se investiralo u našu mrežu magistralnih puteva. Uskoro će biti otvoren tunel „Karaula“, što će dovesti do brže veze sa Sarajevom. No, nama treba brza cesta ka glavnom gradu BiH - kaže on.



Spajanje na Koridor



Također, potrebna je konekcija ka Orašju.



- Imamo pripremljen projekt autoputa koji ide obodima planine Majevice, spaja Tuzlanski i Posavski kanton te prolazi kroz Distrikt Brčko. Također, računamo na spajanje na Koridor 5C, ali i na autoputeve koji se grade u RS od Banje Luke ka Doboju i Bijeljini. Vrijeme nam nije saveznik i što brže se moramo povezati sa Sarajevom i Orašjem – zaključuje premijer Bego Gutić.



Reorganizacija Vlade



Nakon lokalnih izbora Vlada priprema određene organizacijske promjene koje za cilj imaju funkcionalniji rad i djelovanje izvršne vlasti u TK.



- Spajanjem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva i Ministarstva razvoja i poduzetništva u Ministarstvo privrede cilj nam je dati snažniji poticaj razvoju privrednih subjekata i stvarati bolje poslovno okruženje. Također, podjelom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo kulture, sporta i mladih želimo na kvalitetniji način djelovati i posebnu pažnju posvetiti razvoju sporta i kulture te potrebama mladih ljudi u našem kantonu – najavljuje premijer Gutić.





Biznis.ba / Avaz