Kada su u pitanju koncesije i neki novi investitori, jedan od uslova koji će dati ministarstvo je da naše domaće firme rade i da iskoristimo kompletnu domaću infrastrukturu.

Ako mi možemo zaposliti na desetine hiljada radnika zašto bi dovodili drugu radnu snagu. Odgovorno tvrdim da itekako imamo potencijala i u radnoj snazi i u domaćim firmama da iznesu te projekte bez ikakvih problema, istakao je gostujući u Dnevniku TV1, ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko.



TV1: Jeste li zadovoljni sastankom lidera koalicije kojem ste prisustvovali i onim što ste mogli čuti, onim što je dogovoreno i planirano?



JUSKO: Mogu reći da jesam. Puno konstruktivnih ideja, razmjena mišljenja, dobrih prijedloga. Prijedloga da se pravi jedna nova koncepcija pogotovo kada je u pitanju transportna infrastruktura. Sve u svemu ti sastanci su dali svoj rezultat i mislim da će oni biti prisutni i u budućnosti. Već smo dogovorili za sljedeći četvrtak sastanak šireg tipa gdje će svi sudionici transportne infrastrukture na području FBIH definisati precizne zadatke za naredni period.



TV1: Gradnja autoceste na koridoru 5C je ogroman projekat. Imate li procjene koliko bi izravno i neizravno moglo imati koristi od ubrzanja radova na koridoru?



JUSKO: Mislim da bi na hiljade naših ljudi dobilo radna mjesta i biću slobodan da to prvi put podjelim sa javnosti u vašoj emisji. Kada su u pitanju koncesije i neki novi investitori, jedan od uslova koji će dati ministarstvo je da naše domaće firme rade i da iskoristimo kompletnu domaću infrastrukturu. Ako mi možemo zaposliti na desetine hiljada radnika zašto bi dovodili drugu radnu snagu. Odgovorno tvrdim da itekako imamo potencijala i u radnoj snazi i u domaćim firmama da iznesu te projekte bez ikakvih problema.



TV1: U ovom kontekstu usvojena je državna strategija. Šta ona donosi?



JUSKO: Sedamdeset posto poslova ovog ministarstva bi bilo osakaćeno da nije te strategije. Prije dva dana smo imali sastanak sa Direkcijom za evropske integracije i već u narednih 15 dana možemo delegirati nove projekte. Da nismo usvojili tu strategiju mi bi narednih godinu dana bili u međuprostoru. Tek u julu iduće godine mogli bi aplicirati sa prvim projektima a dok bi ti projekti prošli komisijsku fazu izgubili bi dvije godine. Ako prilazimo bilo kojem investitoru i dajemo mu ponudu da ulaže u BiH, strategija je osnovni dokument.



TV1: Kada će u funkciji biti most na Savi kod Svilaja?



JUSKO: Nakon šest godina ja mogu reći da sam sa svojim saradnicima taj proces završio za manje od deset dana. Četrnaestog zvanično otvaramo radove i počinjemo sa gradnjom mosta na rijeci Savi, i to je jedan od strateških projekata koridora 5C. Rok za izgradnu je dvije godine, sredstva su obezbjeđenja. Ni do sada nije trebalo da se čeka, ali evo nećemo se vraćati nazad. Idemo naprijed!



TV1: Šta je glavni cilj nedavno usvojenih zakona o međunarondom i međuentitetskom prijevozu i osnovama sigurnosti i prometa na cestama?



JUSKO: Prvi zakon je usvojen 2003 godine i od tada pa do sada dosta toga se promijenilo kao i evropske regulative, a BiH mora da pra ti sve trendove i to je bio razlog da i mi krenemo sa izmjenama i dopunama zakona. Jedna od ključnih stvari kada je u pitanju međunarodni i međuentitetski zakon o prometu je da se uredi rad na crno te da se inspekcijama dadnu ovlaštenja. Ono što je najbitnije jeste da mi imamo pozitivne reakcije sa terena. Kada je u pitanju zakon o sigurnosti na cestama donešena je odluka koja je slušala glas naroda jer su sankcije poprilično male. Uradili smo zakon koji će sigurno biti u službi naroda. Zakon ne može sprječiti sve što se dešava na cestama ali se može preventivno djelovati.



TV1: Kada će biti okončana digitalizacija javni RTV servisa?



JUSKO: Za mene je bilo nelogično da imamo obezbjeđena sredstva, da je sve spremno a da čekamo i kasnimo za regijom poprilično puno. Formirao sam u prvih deset dana mandata jedan tim koji radi na procesu digitalizacije i u narednom periodu ide testna faza od 90 dana. U tome periodu ćemo na dnevnoj bazi analizirati sve ono što je pozitivno i negativno. Nakon toga krenut ćemo u fazu raspisivanja međunarodnog tendera kojeg bi propratila sva tehnička dokumentacija. Tako bi omogućili ne samo javnim servisima nego i komercijalnim televizijama da budu dio procesa digitalizacije.



TV1: Šta to konkretno znači za komercijalne televizije kada se tome mogu nadati?



JUSKO: Vjerujem da već do kraja ove godine mi ćemo raspisati tender. Onda postoje tenderske procedure, čim završimo tu fazu sve komercijalne televizije trebaju da budu u procesu digitalizacije.



TV1: Koja je uloga RAK-a u tome procesu i kakva je saradnja sa novim direktorom?



JUSKO: RAK ima bitnu ulogu u čitavom procesu. Moja saradnja sa direktorom je dosta korektna i konkretna. Svaki put smo razgovarali o konkretnim idejama. Svima je u interesu da ovaj proces bude što prije završen.



TV1: O kojem broju TV stanica se radi u prvoj fazi?



JUSKO: Radi se o BHRT-u, FTV-u i RTRS-u. Imam informaciju da je RAK predložio da neke komercijalne televizije budu dio toga međutim nemam informaciju u potpunosti i to bi trebalo pitati RAK.



TV1: Koliko ima prostora za širenja postojećim kapaciteta kada je u pitanju zračni promet?



JUSKO: Jedan od poslova i zadataka koji me je dočekao u ministarstvu jeste da nemamo kontrolu nad našim nebom iznad 10 hiljada metara, čime gubimo na godišnjem nivou oko 28 miliona KM. Za kreće vrijeme u saradnji sa ostalim institucijama potpisao sam odluku da naših 67 mladih ljudi ide na edukaciju koja će trajati dvije godine a od 2019.godine preuzimamo kontrolu neba u potpunosti. Kada su u pitanju naši aerodromi i kada uzmemo u obzir koliko se turizam povećao pitanje je dana kada će kapaciteti naših aerodroma biti premali da prime putnike koji dolaze na njih. Razgovarao sam sa direktorima aerodroma i tražio sam od njih da dostave planove o proširenju kapaciteta. Aerodrom u Sarajevu koji može da primi 800 hiljada putnika ima tendenciju da dođe na milion. Također aerodromi u Tuzli, Mostaru i Banjaluci moraju proširiti kapacitete. Mi nemamo favorita. Ovo je državno ministarstvo i želimo da budemo svima na raspolaganju.



TV1: Javnost zna da imate broje hobije. Osvojili ste brojene vrhove planina a nedavno jednu od najopasnijih, Matterhorn. Kako je bilo?



JUSKO: Planine su moj svijet i tamo se najbolje osjećam. Sva ona negativna energija koja se nakupi u svakodnevnom životu kada odem na planinu jednostavno nestane. Često kažem da je osavajanje vrha planine Matterhor ravno ovom poslu. Međutim kada ste posvećeni svom poslu rezultati dolaze sami po sebi. Pozicija i mjesto su prolazni ali bitno je raditi za narod i državu. Prije ili kasnije ja ću otići sa ovog mjesta i ne želim poslije toga da hodam pognute glave.



TV1: Šta je sljedeći izazov?



JUSKO: Koridor 5C !



