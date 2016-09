Emir Bubalo

Za Emira Bubala, načelnika najveće općine u BiH, općine Konjic, s pravom se može reći da je kandidat koji na izborima nikad ne gubi. Bubalo je od 1997. godine na funkciji načelnika Konjica, a i na predstojećim lokalnim izborima kandidat je za prvog čovjeka općine, u ime koalicije SDA-SBB. Ako pobijedi, to će Bubalu biti sedmi načelnički mandat.

Otvoreni grad



Jeste li mogli i zamisliti da ćete skoro 20 godina ostati na toj poziciji i koja je to tajna koja Vam osigurava povjerenje građana, odnosno birača?



- U tom momentu sigurno je da nisam mogao ni zamisliti. Konjic je dvije godine prije mog dolaska proglašen od međunarodne zajednice prvim otvorenim gradom. Za relativno kratko vrijeme ispunili smo sve obaveze. Kada smo, uporednim snimcima od 1998. do 2016. godine, sagledali prijašnje i postojeće stanje, vidjeli smo da je Konjic napravio, slobodno mogu reći, korak od sedam milja, u svojoj obnovi i razvoju industrije, infrastrukture, stambenih jedinica... Možda se u ovom izrečenom donekle krije odgovor na ovo pitanje.



Možete li napraviti jedan presjek šta je urađeno u proteklom periodu?



- Kao prioritet postavljena je gradnja infrastrukture, tako da smo kroz zajednički angažman sa stanovništvom doveli telefonski signal u najudaljenija naselja i popravili snabdijevanje električnom energijom svih sela. Sagradili smo više od 150 kilometara novih primarnih vodovoda većih profila s više od 50 vodovodnih bazena te obezbijedili uredno vodosnabdijevanje za više od 95 posto stanovnika u općini Konjic.



Između ostalog, putna infrastruktura znatno je unaprijeđena, a najznačajniji projekti su most Čelebići - Lisičići preko Jablaničkog jezera, s priključnim saobraćajnicama, petljom i raskršćem na M-17 u Čelebićima. Ove aktivnosti pratili su i radovi na izgradnji i uređenju pješačkih saobraćajnica, popločanjima gradskih ulica, uređenju gradskih parkova, ulaganjem u infrastrukturu prema privrednim subjektima i zonama.



Gradnja saobraćajnica



Ako osvojite i sedmi mandat, koje ćete prioritete staviti pred sebe?



- Imamo i nove planove u pogledu unapređivanja saobraćaja u gradu, izgradnju još jednog mosta uzvodno od grada, nove saobraćajnice uz industrijskoj zoni „Igman“, gradske parkinge, rekonstrukciju i izgradnju gradske pijace, urediti pločnike. Želimo uspostaviti nove industrijske zone, jer su postojeće prilično popunjene, kako bismo napravili i dodatni iskorak u zapošljavanju stanovništva, koristeći trenutni zamah privrede u gradu.

U poljoprivredu i stočarstvo i do sada smo ulagali, ali i tu imamo planove da dosta agresivnije krenemo. Ako uspijemo u ovim planovima, uvjereni smo da će se povećati i stopa zaposlenosti.

Obnova Stare ćuprije najznačajniji projekt



Bubalo ističe da je, prema njegovom mišljenju, najznačajniji realizirani projekt zapravo rekonstrukcija stare jezgre Konjica.



- Ovo je bio veoma kompleksan projekt s najznačajnijim zahvatom obnove Stare ćuprije, objekta kulturno-historijskog naslijeđa iz 16. vijeka. Obnovom ćuprije, gradnjom i puštanjem u rad Zavičajnog muzeja, starih dućana na lijevoj i poslovnim nizom na desnoj obali, popločavanjem saobraćajnice na lijevoj obali, na desnoj obali pješačkih staza i ljetnih bašti uspjeli smo vratiti Konjicu ono po čemu je bio prepoznatljiv i ostvariti san svih Konjičana - kaže Bubalo.



