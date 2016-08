Sanel Kusturica

U Bosni i Hercegovini se moraju što prije uskladiti zakonske regulative među entitetima, kazao je Sanel Kusturica, direktor Sparkasse Bank.

Ovih dana banke u BiH sumiraju polugodišnje rezultate, kakve je rezultate ostvario Sparkasse Bank, jeste li ostali jedan od najaktivnijih kreditora u BiH?



- Svi ključni indikatori poslovanja Sparkasse Bank su u prvoj polovini 2016. nastavili rasti, i to bržim stopama nego tržište. Plasirali smo 275 miliona novih kredita, od kojih je 75 posto usmjereno preduzećima, što je rezultiralo povećanjem ukupnog kreditnog portfolija za 5 posto na iznos od 925 miliona KM. Uzmete li da je tržište kredita u prvom kvartalu raslo manje od 1 posto, sigurno je da smo ostali jedan od najaktivnijih kreditora u bankarskom sektoru. Istovremeno, prema svim pokazateljima zdravlja aktive i kapitala, možemo se svrstati među tržišne lidere, odnosno najstabilnije banke na tržištu. Raduje nas da nas građani BiH kao takvu i prepoznaju, i da iz godine u godinu raste iznos depozita koje nam povjeravaju, uključujući i prvu polovinu 2016.



Efekti



Ono što nam omogućava da ovako aktivno podržavamo preduzeća i građane svojim kreditiranjem i da ulažemo u domaću privredu, jeste poslovna strategija koju slijedimo već godinama - usmjeravanje ostvarenih profita u povećanje kapitalne osnove. Tako je naš kapital i u prvoj polovini 2016. rastao za oko 9 posto. U konačnici, ostvarili smo polugodišnju neto dobit od 13,4 miliona KM ili 35 posto više nego u istom periodu 2015. Očekujemo da će 2016. biti jedna od najuspješnijih godina u našem poslovanju, te da ćemo opet potvrditi svoju dugogodišnju poziciju uspješnog i pouzdanog partnera i investitora na kojeg privreda i građani BiH mogu dugoročno računati.



Kada pogledate cjelokupan bankarski sektor u BiH, kakva je Vaša ocjena, pogotovo ako se uzme u obzir kriza sa bankama u RS-u?



- U prvom kvartalu 2016. godine, bankarski sektor je ostvario pozitivan finansijski rezultat od oko 90 miliona KM, i prema svim pokazateljima održao dobar nivo stabilnosti, kapitaliziranosti i likvidnosti. Dakle, ukupno gledano, bankarstvo u cjelini ima sve pretpostavke da adekvatno prati finansijske potrebe privrede i građana BiH i nastavi generisati jedan solidan udio BDP-a. Propast dvije banke u RS-u ne može značajno utjecati na to, samim tim što njihovi tržišni udjeli nisu bili veliki. Ovdje je ključno da nisu ugroženi polozi depozitara u tim bankama, gdje je Agencija za osiguranje depozita BiH pokazala sposobnost da kompenzira ovakva krizna dešavanja. Međutim, naravno da ovakvi slučajevi nisu nimalo dobar signal za strane kreditore i investitore, i ne idu u prilog poboljšanju rejtinga naše zemlje na međunarodnim ljestvicama. I na ovom primjeru se pokazalo da se u BiH što prije mora desiti usklađivanje zakonske regulative među entitetima, te unaprijediti supervizijski okvir bankarskog sektora.



Da li će i koliko Brexit imati utjecaja na bh. bankarski sektor?



- Kada su u pitanju tržišta jugoistočne Evrope, uključujući BiH, u ovom momentu se predviđaju ograničeni ekonomski efekti, srazmjerno tome koliko su izvozno vezani za ekonomije iz EU. O srednjoročnim posljedicama po investicioni ciklus u zemljama Unije se u ovom momentu zaista samo može špekulisati, pa tako i o efektima koji se mogu preliti na bh. ekonomiju.



Postoje li u BiH kvalitetni investicioni projekti u kojima bi Sparkasse Bank mogao učestvovati?



- Sparkasse Bank svojim kreditnim rastom iz godine u godinu potvrđuje da je moguće boriti se protiv tržišnih trendova i ponuditi više od prosjeka. Činimo to vrlo proaktivnom prodajnim pristupom i otvorenošću da prepoznamo i podržimo kvalitetne projekte na strani privrede. Naravno da ima takvih projekata i treba reći da u ekonomiji generalno ima pozitivnih pomaka. U 2016. se očekuje rast bh. privrede od nekih 3 posto, znači, ekonomski oporavak zemlje ide svojim tokom. Ipak, boljitak će biti osjetniji tek sa većim stopama rasta ekonomije koje se prognoziraju u narednim godinama. Da bi se one ostvarile, ključni su politička stabilnost i više odlučnosti na provođenju strukturnih reformi, i potrebni su kapitalni, infrastrukturni projekti. Jedino tako će se dati ozbiljniji zamah poslovnom ciklusu i zapošljavanju i konačno otvoriti prostor za značajniji kreditni rast.



Centralna banka BiH je 1. jula 2016. počela s primjenom negativnih kamatnih stopa na depozite s ciljem podsticanja većeg plasmana kredita stanovništvu i privredi. Kakvi će efekti ove odluke biti na bh. bankarsko tržište?



- Ovaj potez iz perspektive Centralne banke ima smisla i ima pozitivnu intenciju da stimuliše kreditni rast, što načelno podržavam. Međutim, bojim se da bi efekti mogli biti ograničeni, jer je upitna matematička logika iza ove priče. Prvo, izjednačenje obavezne rezerve na 10 posto vodi smanjenju, a ne oslobađanju likvidnosti. Drugo, trošak koji banke imaju po osnovu čuvanja viška sredstava je sigurno manji od onih koje bi imale po osnovu potencijalnih kreditnih rizika ako bi ista ta sredstva plasirale na tržište. Dakle, pitanje je kako će banke odreagovati.



Nekvalitetni ili loši krediti su takoreći rak-rana bh. bankarstva. Prošlogodišnji rezultati su govorili da se udio nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima smanjuje, kakvi su ovogodišnji rezultati, kako ih još više smanjiti?



- Prema zadnjim podacima Centralne banke BiH, bilježi se pozitivan trend - udio nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima je nastavio padati u prvom kvartalu 2016. i iznosi oko 13 posto. Međutim, pitanje je koliko je adekvatna procjena i kategorizacija kredita koji ulaze u ovu statistiku, i time realna slika koju dobijamo.



Odgovornost



Kada govorimo o poteškoćama privrednika u servisiranju kreditnih obaveza, cijeli je niz faktora koji na to utiču. Ja bih rekao da u tome svi imaju svoj dio odgovornosti. Privrednici posluju u nepovoljnom poslovnom ambijentu, što, naravno, ograničava njihov otplatni kapacitet. Međutim, kreditna zaduženja su u konačnici stvar njihovih poslovnih odluka, koje bi se i u realnom sektoru trebale bazirati na adekvatnoj procjeni i upravljanju rizicima. Na strani banaka je odgovornost da prepoznaju potencijale i uključuju se u kvalitetne projekte u privredi, ali i da istovremeno adekvatno upravljaju kreditnim rizicima, uključujući i pravovremeno prepoznavanje i prevenciju problema u otplati, i na kraju da podrže privrednike programima restrukturiranja kredita kada je to neophodno. Odgovornost države je da obezbijedi povoljnije uslove za poslovanje i bolju investicijsku klimu, te da adekvatno upravlja javnim dugom, odnosno zadužuje se u mjeri u kojoj može uredno servisirati svoje dugove. Vjerujem da značajnije i održivo poboljšanje po pitanju toksičnih kredita može doći tek sa pozitivnim promjenama u svim ovim segmentima koje sam naveo.



Kakvi su planovi Sparkasse Bank do kraja godine, nove poslovnice, novi proizvodi za klijente?



- Upravo je aktuelna naša akcijska ponuda stambenih kredita sa hipotekom, gdje je uz određene uslove moguće ostvariti nominalnu kamatnu stopu i od 3,99 posto. Odlučili smo ponuditi snižene naknade za obradu kredita i mogućnosti odabira fiksne kamatne stope. Za mlade do 35 godina smo kreirali posebne, dodatne popusti u želji da ih podržimo u rješavanju stambenog pitanja. Što se tiče ulaganja, posebnu pažnju ćemo posvetiti nadogradnji elektronskih servisa. Već uskoro će našim klijentima u većim gradskim centrima biti na raspolaganju servisne zone, sa uređajima koji mogu zamijenit cijeli niz šalterskih usluga 24 sata dnevno.



