U svrhu brže realizacije projekta izgradnje aerodroma u Bihaću, razmišlja se i mogućnosti kreditnog zaduženja JP Aerodrom Bihać kod Razvojne banke FBiH, čime bi projekat bio okončan u naredne tri do četiri godine.

Potvrdio je ovo Amir Avdić, član grupe koju su formirali Grad Bihać i Vlada USK s ciljem brže implementacije ovog projekta. On je kazao da će se u narednom periodu održati sastanak sa gradonačelnikom Bihaća kako bi se o ovoj temi ozbiljnije razgovaralo.



"Mislim da bi bilo dobro da zbog kreditnog zaduženja JP Aerodrom Bihać prebacimo određene nadležnosti na kanton, zato što je to projekat čitavog kantona. S druge strane, lakše je i okončati projekat kreditnog zaduženja u tu svrhu, pritom ne želeći nimalo smanjiti ingerencije Grada Bihaća kada je u pitanju ovo preduzeće", istakao je Avdić.



Obrazložio je i o čemu se konkretno radi.



"Postoji mogućnost da uz garanciju Vlade FBiH kod Razvojne banke FBiH podignemo povoljan kredit za aerodrom i da ne čekamo da svake godine ulažemo 4-5 miliona, da jedne godine radimo ogradu, druge godine nešto drugo, i slično. Želimo da poslije studije izvodljivosti i glavnog projekta obezbijedimo taj kredit i da završimo izgradnju aerodroma najkasnije u naredne 3-4 godine", kaže Avdić.



Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić nam je rekao da je o ovoj mogućnosti već ranije razgovarao sa premijerom Rošićem. Istakao je da su u Gradskoj upravi otvoreni za sve kombinacije koje će kao rezultat imati izgrađen funkcionalan aerodrom.



"Nije uopće problem ni ko je vlasnik, ni kako će se graditi. Bitno je da se on izgradi. Kada je u pitanju stav Grada Bihaća, nama je bitno da se to izgradi na bilo koji način. Možemo razgovarati o svakoj varijanti, ako će konačan rezultat biti završetak radova. U svakom slučaju, o tome ćemo još razgovarati", istakao je Fazlić.



On je naglasio da je najbitnije da je projekat realan, da se provede u realnom vremenu i da je održiv.



Upravo bi odgovore na pitanja koliko je projekat realan i održiv trebala bi dati studija izvodljivosti koja se ovih dana provodi. Iz Uprave JP Aerodrom ranije za Klix.ba kazali da bi studija izvodljivosti i idejno rješenje projekta aerodroma Golubić u Bihaću, kao i neki manji infrastrukturni radovi, trebali bi biti gotovi do kraja ove godine.



Prema ranijim studijama, izgradnja aerodroma koštala bi oko 26 miliona KM, a trebao bi zadovoljavati potrebe uspostavljanja turističkih i drugih komercijalnih letova koji bi bili prihvatljivi za niskobudžetne kompanije.



Vlada FBiH obećala je svake godine transferirati 2 miliona KM u svrhu realizacije ovog projekta, a u rebalansu budžeta za ovu godinu osigurano je dodatnih 3,7 miliona KM. Ipak, s tim tempom, ali i pod uvjetom da se uopće nastave izdvajati godišnja sredstva za aerodrom u Bihaću, završetak radova bi mogao nastupiti tek za desetak godina. Koliko je kreditno zaduženje realna opcija i da li će od toga nešto biti pokazat će idući period i, vjerovatnije, naredna, izborna, godina.



