Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da proizvodnja električne energije u Rudniku i Termoelektrani /RiTE/ "Gacko" neće biti sporna, bez obzira na probleme javnih nabavki, te najavio i skoro potpisivanje ugovora o početku gradnje Termoelektrane "Gacko 2".

Dodik je naveo da je zbog problema u vezi sa otkrivkom uglja, koja je trebalo da počne u martu, podržao rukovodstvo RiTE da uđu u proces slobodne pogodbe sa izvođačima sa kojima se ovdje tradicionalno radilo.



"Proces žalbi i nesposobnost Komisije za razmatranje žalbi BiH doveo je kompaniju u probleme sa dugoročnim periodom otkrivke. Ne smije se dozvoliti da proizvodnja bude ugrožena i da ljudi ostaju bez posla", naglasio je Dodik i napomenuo da niko ne smije biti toliko neodgovoran da preduzeće dovede u takvo stanje.



On je napomenuo i da bi usljed zastoja u proizvodnji nastupila šteta od stotine miliona.



"Došao sam da podržim novo rukovodstvo u njihovom nastojanju da održe sistem stabilnim, jer je riječ o strateškom preduzeću, ne samo u `Elektroprivredi Republike Srpske`, već u cijeloj Srpskoj, koje ostvaruje i poslovnu, i javnu i socijalnu funkciju", rekao je Dodik, ističući da ovo preduzeće u kontinuitetu ostvaruje dobre rezultate.



On je rekao da ovakva preduzeća ne treba da budu u sistemu javnih nabavki, te da ovakve vrste proizvodnje treba da budu na sistemu nabavke propisane zakonom u komercijalnom smislu.



Dodik je naveo da se godinama pokušava reformisati sistem javnih nabavki, ali da to teško ide.



"To je mjesto najveće korupcije - sistem javnih nabavki i žalbenog postupka. To je mjesto gdje se vrše različiti uticaji i to mora biti promijenjeno", naglasio je Dodik.



On je rekao da se TE suočava sa problemima da je cijena koštanja električne energije veća nego što je fakturisana vrijednost za tržište, i to je pitanje regulatora i može se riješiti na način povećanja ili prilagođavanja te cijene.



"Činjenica je da je proces proizvodnje električne energije u Republici Srpskoj obilježila suša i da je hidrologija veoma slaba tako da su termoelektrane `Gacko` i `Ugljevik` ključne za stabilnost cijelog sistema i za našu energetsku bezbjednost", rekao je Dodik i poručio da je ovdje neophodno angažovanje i ministarstava i ERS-a.



Dodik je rekao da se od rukovodstva RiTe "Gacko" zahtijeva da riješi sve nedostatke i u procesu rada, i po pitanju različitih zloupotreba i kriminala.



Dodik je rekao da mora biti riješen i problem sa krađom nafte.



Govoreći o planovima u vezi sa početkom gradnje Termoelektrane "Gacko 2", Dodik je najavio skoro potpisivanje ugovora sa kineskim investitorom, ističući da podržava što bržu i efikasniju realizaciju tog strateški važnog projekta, te da postoji mogućnost da ugovor bude potpisan čak i do kraja ovog mjeseca.



Dodik je pohvalio zalaganje novog rukovodstva da sistem održi stabilnim.



Direktor RiTE Gacko Boško Kozomara zahvalio je predsjedniku Srpske za posjetu i podršku koju pruža ovom preduzeću i održavanju sistema.



"Dogovorili smo da ćemo nastaviti da radimo punom parom i da uđemo u drugu fazu izgradnje TE `Gacko`", rekao je Kozomara.



Sastanku su prisustvovali i predstavnici ERS-a i gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.





