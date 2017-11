Ismir Jusko

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sead Kadić je na današnjoj sjednici Doma postavio pitanje ministru komunikacija i prometa BiH Ismiru Juski u vezi sa statusom Unske pruge.

Kadić je podsjetio da je i ranije postavljao ovo pitanje i dobio odgovore, te je izrazio zadovoljstvo što su svi koji su odgovorni u ovome lancu pokrenuli to pitanje i "kao epilog te priče danas imamo gotovo izvjesnu elektrifikaciju Unske pruge u dužini oko 50 kilometara kroz oba entiteta do grada Bihaća".



Po njegovim riječima, ovim činom elektrifikacije Unske pruge koja je stigla do Bihaća pruža se mogućnost aktiviranja i nastavka elektrifikacije ove pruge u smjeru Knina i jadranskih luka Split, Šibenik i Zadar, "što bi bilo od velike koristi, kako za našu državu tako i za Hrvatsku".



On je pitao ministra Jusku je li formirana zajednička radna grupa čiji je zadatak bio detaljna analiza trenutnog stanja te izrada elaborata za obnovu, modernizaciju i stavljanje u promet Unske pruge. Podsjetio je da je formiranje ove radne grupe ranije dogovoreno na sastanku nadležnih ministara BiH i Republike Hrvatske.



Kadića zanima, ako je radna grupa formirana, dokle se stiglo s njenim radom na terenu.



Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko je, odgovarajući na ovo pitanje, kazao da su, nakon deset godina stavljanja po strani ovog izuzetno bitnog infrastrukturnog projekta, pokrenute određene aktivnosti.



On je naglasio dobru saradnju, kako s predstavnicima hrvatske vlade, tako i resornog ministarstva.



"Nije nam trebalo dugo da stavimo jedni drugima do znanja koliko je ovaj projekt bitan i za jednu i za drugu zemlju. U međuvremenu smo obavili razgovore s predstavnicima Privredne komore Hrvatske i tražili smo od njih potvrdu koliko je bitno ovo za luke Zadar, Split i Šibenik. U veoma kratkom vremenskom periodu dobili smo odgovor da je itekako bitno da se ta pruga što prije aktivira", naveo je ministar Jusko.



Kazao je da su predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH obavili razgovor i s komesarkom za transport Evropske unije Violetom Bulc i informrali je o ovom projektu.



"Izuzetno je obradovana činjenicom da se ovakav projekt aktivira, da su ministarstva saglasna o tom pitanju. Nakon toga smo obavili razgovore i s predstavnicima Evropske investicione banke. U nešto više od 16 mjeseci mandata nisam vidio nikada veću zainteresiranost za investiranje u neki projekt kao što je taj", istaknuo je ministar Jusko.



Najavio je da će na sutrašnjoj sjednici Vijeća ministara BiH ova informacija biti usvojena. Kazao je da su u međuvremenu tražili mišljenje od resornih institucija.



"Također smo tražili da se pošalju imena ljudi koji će biti u ovoj radnoj grupi. U međuvremenu, Ministarstvo je radilo na prikupljanju informacija. Kada ova radna grupa krene s radom već imamo spremljene materijale. Nakon sutrašnjeg dana nemamo nikakvu prepreku da krenemo sa radom. Već je dosta toga spremno. Vjerujem da je ovo projekt koji ima itekako izgleda da što prije zaživi. Sve ide u pozitivnom smjeru", zaključio je ministar Ismir Jusko.





Biznis.ba / FENA