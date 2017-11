T. C.

U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH održana konferencija za medije povodom realizacije projekta "Pouzdanost 2017". Informacije o financijskom poslovanju, poslovnim analizama i rizicima, ključni su podaci za donošenje kvalitetnih odluka kompanija, ali i jasan pokazatelj ekonomske stabilnosti jedne zemlje.

Narušena likvidnost jedan je od najvećih opasnosti za tržište i mogu izazvati ozbiljne probleme, kako za firme, tako i za domaće gospodarstvo u cjelini. Upravo zbog toga, najveća bonitetna kompanija u BiH LRC d.o.o. Sarajevo je prije tri godine pokrenula projekt "Pouzdanosr" s ciljem da na domaćem tržištu identifikuju firme koje bilježe natprosječne poslovne rezultate.



"Još od 2000-te godine LRC kontinuirano radi na prikupljanju, obradi i distribuciji poslovnih informacija, prije svega o finansijskim pokazateljima poslovanja domaćih i kompanija u regiji. Upravo ove informacije su temelj projekta Pouzdanost 2017, jer predstavljaju objektivan i nezavisan okvir za formiranje bonitetnih ocjena", kazao je direktor razvoja LRC BIS Damir Damadžić na konferenciji za medije koja je održana u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH povodom realizacije projekta Pouzdanost 2017.



Proglašenje bonitetno pouzdanih kompanija zasnovano je isključivo na rezultatima analize pokazatelja poslovanja koji su uokvireni u međunarodno priznate standarde i kriterije. Jedan od glavnih ciljeva projekta je da se kompanijama koje su to svojim poslovnim rezultatima dokazale, omogući da imaju neovisnu i mjerljivu ocjenu svog tržišnog kredibiliteta, kako bi bile prepoznate kao poželjni poslovni partneri.



"Domaće kompanije sa najboljim bonitetnim ocjenama, svojim radom i uspjehom na tržištu neosporno su zaslužile priznanje „Bonitetna zvijezda 2017“ i nama u LRC-u je veliko zadovoljstvo biti im podrška i kroz ovaj projekat pružiti im dodatnu inspiraciju za dalji razvoj. Stoga, dodjela bonitetnih priznanja na poslovnoj konferenciji Pouzdanost 2017 bit će i idealna prilika za upoznavanje, druženje i umrežavanje predstavnika bonitetno pouzdanih kompanija i svih onih koji iskreno podržavaju ovaj projekt", dodao je Damadžić.



Ovogodišnju kampanju "Pouzdanost" kompanija LRC provodi u saradnji sa Poslovnim novinama iza kojih stoji 45 godina uspješnog rada, sa suorganizatorom BBI VIP Business Club. Bogato iskustvo u organizaciji i dodjeli priznanja najuspješnijim kompanijama kroz projekat “100 najvećih u BiH”, zasigurno će biti značajno i za organizaciju poslovne konferencije “Pouzdanost 2017”.



Zanimljiv podatak iznio je i dopredsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bruno Bojić koji je kazao da od 31.554 firme, koje su obuhvaćene rangiranjem bonitetno pouzdanih kompanija, njih 13,5% ispunjavanju kriterije. Među njima je čak 85% malih i srednjih preduzeća, a koliku važnost ove firme predstavljaju za privredu BiH govori podatak da ukupan prihod bonitetno pouzdanih kompanija u BiH u prethodnoj godini čini čak 15,4 milijardi KM.



"Mi u Poslovnim novinama zaista uživamo pričati pozitivne priče – priče o uspješnim privrednicima, kompanijama, projektima... Kroz saradnju sa LRC-om i BBI VIP Business Club-om, dobili smo i novu energiju koju želimo podijeliti sa svima koji su uspješni ili to žele biti. Želimo biti motivacija za nove uspjehe, želimo da nijedan uspjeh ne ostane neprimijećen i bude nagrađen. Posebno mi je drago da je među bonitetno pouzdanim kompanijama blizu 85% malih i srednjih preduzeća, puno je onih za koje se ne zna dovoljno, a predstavljaju najzdraviji dio domaćeg tržišta. Kroz projekt Pouzdanost 2017 nastojimo im svima pružiti priliku da se istaknu i pokažu jer su to svojim natprosječnim poslovnim rezultatima apsolutno zaslužili", rekla je glavna i odgovorna urednica Poslovnih novina Alena Ahmetspahić-Fočo.



Ono što je posebno značajno za bonitetno pouzdane kompanije jeste i da je BBI VIP Business Club prepoznao važnost i potencijal ovog projekta, te da će kao suorganizatori pružiti dodatnu podršku kompanijama koje bilježe natprosječne poslovne rezultate i koje su svijetli primjeri domaće privrede.



"Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo kroz BBI VIP Business Club prepoznaje značaj razvoja malih i srednjh preduzeća za bh. privredu, te smo sretni što ćemo kao suorganizator poslovne konferencije “Pouzdanost 2017” dati svoj doprinos u prepoznavanju i afirmaciji pouzdanih bh. kompanija. BBI VIP Business Club sa svojim poslovnim partnerima radi na kreiranju nove, prosperitetnije i zdravije poslovne klime u BiH, pogotovo kada su u pitanju privlačenje stranih investicija i poslovanje sa inostranim partnerima", kazao je direktora Marketinga i komunikacija Bosna Bank International d.d. Sarajevo Dino Selimović.



Projekat Pouzdanost 2017 je u posljednje tri godine jedan od značajnijih pokretača pozitivnog poslovnog okruženja i veliki generator motivacije za najuspješnije kompanije u Bosni i Hercegovini, a od ove godine ovom projektu se priključila i kompanija Express Courier d.o.o.



"Izuzetno smo ponosni što je naša kompanija dala punu podršku najpozitivnijoj privrednoj priči u regionu. O značaju projekta itekako govore podaci da bonitetno pouzdane kompanije u BiH ostvaruju više od 25% ukupnog prihoda bh. privrede i zapošljavaju blizu 100.000 radnika, što je skoro petina ukupnog broja uposlenih u bh. kompanijama koje predaju završne finansijske izvještaje", kazao je na koferenciji generalni direktor Express Courier d.o.o. Mirza Bavčić.



"Wiener osiguranje se sa zadovoljstvom odazvalo pozivu da podrži uglednu poslovnu konferenciju 'Pouzdanost 2017' kao Specijalni partner. Cijeneći pouzdanost u poslovanju, Wiener osiguranje nastoji da omogući dodatni doprinos kroz podršku konfernciji, ali i da pružanjem osiguravajuće zaštite obezbijedi da poslovanje što većeg broja kompanija u BiH bude pouzdanije“, izjavio je Sanjin Tankosić, direktor Regionalnog centra Sarajevo Wiener osiguranja.



Poslovna konferencija “Pouzdanost 2017” održat će se 23.11. 2017. godine, u Hotelu Hills u Sarajevu.





