Foto: Ilustracija

Savez sindikata Republike Srpske (RS) traži povećanje plaća, koje u tom bh. entitetu nisu rasle više od 10 godina, što je, smatraju, jedan od osnovnih razloga zbog kojeg radnici napuštaju ove prostore u potrazi za boljim životom i uslovima rada.

-U uslovima kada je došlo do rasta BDP-a, industrijske proizvodnje, izvoza, pokrivenosti uvoza izvozom s jedne strane i stagnacije odnosno smanjenja plata s druge strane, opravdan je zahtjev radnika i Sindikata za rastom zarada, uključujući i najnižu plaću - stav je Sindikata, koji će predložiti da se uvrsti u vladin dokument "Ekonomske reforme RS za period 2018. - 2020. godinu"



Podsjećaju na niska primanja zaposlenih u privrednim i uslužnim djelatnostima te naglašavaju da je životni standard, a time i kvalitet života radnika i njihovih porodica, na izuzetno niskom nivou, jer nije došlo do smanjenja troškova života.



Sindikalci traže usvajanje novog ili izmjene i dopune postojećeg Zakona o radu u RS-u, te zaključivanje kolektivnih ugovora.



Evidentno je, tvrde, da reforma radnog zakonodavstva nije donijela ništa novo, posebno ne na tržištu rada i zaštiti prava zaposlenih.



-Zakon o radu uništio je do tada solidno razvijen socijalni dijalog, a kolektivno pregovaranje pretvorio u monolog radnika i sindikata. Analiza primjene Zakona o radu u RS pokazala je da je položaj radnika skoj znatno lošiji nego u prethodnom periodu - smatraju u entitetskom Savezu sindikata.



Ukazuju i da je potrebno preduzeti sve mjere i aktivnosti s ciljem rasterećenja privrede u korist povećanja plaća radnika i boljeg poslovnog ambijenta te na suzbijanju sive ekonomije.



-Domaći stručnjaci iz oblasti rada i ekonomije procjenjuju da je broj radnika koji rade na crno u RS oko 80.000 (30 posto ukupnog broja zaposlenih u RS). S ciljem suzbijanja sive ekonomije potrebno je donijeti novi zakon o inspekcijama (koncept zakona mora dati mogućnost povećanja broja inspektora rada koji su nepotkupljivih, stručni i sa većim ovlaštenjima), te dosljedno primjenjivati Zakon o poreskom postupku s posebnim akcentom na podzakonska akta koja treba dopuniti i pooštriti - naglašavaju u Savezu sindikata.



Od Vlade RS-a traži da u potpunosti realizuje Program socijalnog zbrinjavanja svih radnika, koji su u procesu privatizacije i stečaja preduzeća ostali bez posla i da ova mjera bude potvrđena u budžetu. Na povezivanje radnog staža u okviru Programa socijalnog zbrinjavanja od 2011. godine čeka 12.163 radnika za šta je potrebno 51.988.670 KM.



U toku 2016. godine riješeno je ili je djelomično riješeno zahtjeva za svega 570 radnika za šta je utrošeno 1.547.926 KM.



Traže da se usvoji i zakon o obavezi RS-a da uplati doprinose svim radnicima kojima to poslodavci nisu uplatili, bez obzira na strukturu vlasništva kapitala.



Prema podacima kojima raspolaže Savez sindikata RS-a, za više od 25 posto radnika u tom bh. entitetu nisu uplaćeni doprinosi.



Očekuju i da se odmah u skupštinsku proceduru, ponovo uputi Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radnom mjestu.



-Prema istraživanju Saveza sindikata RS, koje je provedeno na reprezentativnom uzorku, i to kod poslodavaca gdje imamo formiran sindikat, za svakog drugog radnika posao koji rade je stresan. Prema posljednjim podacima svaki šesti radnik trpi pritiske od poslodavca i pretpostavljenih, a 11 posto radnika pije antidepresive zbog situacije na poslu i u vezi posla. Nažalost, za zaštitu radnika u ovakvim slučajevima potrebna je adekvatna zakonska regulativa - tvrde iz Saveza sindikata RS-a.





Biznis.ba / FENA