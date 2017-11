Energoinvest d.d. Sarajevo sa partnerima iz CityOS fondacije danas je predstavio projekt iz domena naprednih tehnologija, te otvorio „Blum Lab“ koji se nalazi u prostorijama njihove zgrade.

Direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević je ozvaničila početak rada, te kazala kako je Energoinvest u trećoj industrijskoj revoluciji postigao neke zavidne rezultate na globalnom nivou, a s obzirom na to da je osnivač i prvi direktor Energoinvesta bio Emerik Blum, odlučili su da ovu laboratoriju nazovu po njemu.



- To je inkubator i akcelerator novih tehnoloških znanja, tehnologije i profesionalnih vještina i predstavlja kombinaciju informatičke, tehnološke i edukativne radionice. Projekt je nastao na bazi ugovora između Energoinvesta i Fondacije CityOS - kazala je Hadžialjević.



Radi se o skupu tehnologije koju čine platforma Smart City ili pametni grad, a koja se može primijeniti u mnogim kompleksnim sistemima. To uključuje racionalizaciju i upravljanje gradskim sistemima, kao što su električna energija i njena primjena u pametnim zgradama.



-To ćemo imati u našoj zgradi i ideja je da tako startamo, da Smart building bude zgrada Energoinvesta.To ćemo širiti na gradsko osvjetljenje, na vodovodnu i toplovodnu mrežu, na prijevoz, na zbrinjavanje smeća, kao i ekološke probleme koji se pojavljuju u gradu i šire. To se može primijeniti i u nekim drugim oblastima, kao što su poljoprivreda, ekologija, industrija i drugo. Mi ćemo se ovdje naročito koncentrisati na rješenja koja su core biznis Energoinvesta, a to su rješenja u oblasti trafostanica, dalekovoda i energetskih sistema i infrastrukturnih objekata. Ako me pitate da li sada možemo učestvovati u rješenju problema vodovoda u gradu Sarajevu, moj odgovor je da možemo i to ćemo pokušati ponuditi svim gradskim upravama – dodala je Hadžialjević.



Napomenula je da je cilj projekta baziran na open sorce pristupu gdje će se osim zaposlenih ljudi u Energoinvestu pristup imati i mnogi mladi ljudi iz Sarajeva i okruženja. U "Blum Labu" će imati priliku da se obuče u izradi cjelovitih rješenja gdje će imati informatičku podršku.



Hadžialjević na naglasila da je Energoinvest uvijek radio na razvoju, bio nosilac nove tehnologije, te da to žele da budu i sada. Te nove tehnologije uvijek su bile osnova na neka tri principa, a to su sticanje i širenje znanja, intelektualni kapacitet firme i integritet.



- Energoinvest je firma koja danas ima ugovore i i realizuje projkete u nizu zemalja kao što su Tanzanija, Alžir, Etiopija, Libija, Albanija, Crna Gora, itd. od kojih su neki investicione vrijednosti više od 50 miliona dolara. U narednom periodu, do kraja ove godine, očekujemo još dva značajna projketa u Tanzaniji i Albaniji koji će biti značajne investicione vrijednosti – istakla je Hadžialjević.



Napomenala je da Energoinvest uprkos zahtjevnoj svakodnevnici i borbi za poslovni opstanak, ima svoju budućnost koja je bazirana na novim tehnologijam i potencijalu mladih ljudi unutar kompanije i šire.



Osnivač CityOS fondacije Ceco Gaković je kazao da je "Blum Lab" kombinacija laboratorija za razvoj, prostora za obuku u najnovijim tehnologijama, kao i mjesto koje okuplja najbolje i najtalentovanije mlade iz Sarajeva i šire.



- 'Blum Lab' je nastao kao kooperacija Energoinvesta, grupacije 'Prijatelji Energoinvesta' i CityOS Fondacije iz San Franciska. Cilj 'Blum Laba' je da mladi Energoinvesta i Sarajeva dobiju direktan pristup posljednjim tehnologijama i znanjima u oblasti robotike, dronova, pametnih gradova i zgrada, precizne agrikulture, vještačke inteligencije, augmented realnosti i sličnih modernih tehnologija. 'Blum Lab' je samo nastavak Energoinvestove dugogodišnje prakse da ulaže u obuku mladih novim tehnologijama kroz koju je do sada stipendisano više od 10.000 mladih ljudi, direktno obučeno više od 20.000, a kroz obuke na radu unapređena karijera više od 100.000 ljudi koji su kroz 67 godina postojanja radili u Energoinvestu- naveo je Gaković.



"Blum Lab" nosi ime Emerika Bluma, osničava Energoinvesta pod čijim je vodstvom, podsjetio je Gaković, napravljen prvi kompjuterski centar u regionu još davne 1966. i prvi kompjuter IRIS 1984. Energoinvest je pod Blumovim vodstvom napravio najveći dalekovod u SAD, najveću branu u Africi, 164 elektrane, postavio 60.000 km dalekovoda i 7.300 trafostanica, napravio 400 fabrika i mnogih drugih postrojenja od Meksika do Japana, u ukupno 105 zemalja širom svijeta.



Kroz edukaciju i praktične pilot projekte Energoinvest od danas ulazi u domene pametnih gradova i zgrada, kao i obnovljive energije sunca, vjetra i manjih hidroelektrana koje ne mijenjaju prirodu. Većina ovih radionica će biti otvorena prema talentovanim mladim ljudima i van Energoinvesta, a saradnja sa fakultetima i školama je već počela.



