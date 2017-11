Foto: FENA

Generalni direktor Qatar Airways Grupe Akbar Al Baker tokom boravka u Sarajevu sastao se s predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem.

U glavnom gradu Bosne i Hercegovine je 31. oktobra ozvaničeno pokretanje nove linije Qatar Airways od Dohe do Sarajeva. Al Baker je iskoristio priliku da se sastane sa Zvizdićem i razgovara o poslovnim mogućnostima i partnerstvima koje će novi letovi ponuditi ljudima Bosne i Hercegovine i Katara, saopćeno je iz Qatar Airwaysa.



Tokom sastanka Al Baker, koji je bio u pratnji katarskog ambasadora u BiH Rashida Mubarak Al-Kawari i ambasadora BiH u državi Katar Tarika Sadovića, naglasio je predanost aviokompanije unaprijeđenju turizma i povećanju prometa prema Sarajevu promovišući ga kao novu destinaciju za putnike u svojoj globalnoj mreži.



- Mi smo u Sarajevu da proslavimo pokretanje naših novih linija u ovu prelijepu zemlju, kao i da pokažemo ljudima u Bosni i Hercegovini namjeru da pojačamo ekonomiju zemlje tako što ćemo dovesti više putnika i posjetitelja nego ikada prije. Zahvaljujemo se Denisu Zvizdiću i svima koji su nam pomogli da poslujemo u Sarajevu i radujemo se nastavku saradnje - kazao je Al Baker.



Kao već popularna destinacija putnicima iz Golfskog zaljeva, Sarajevo treba očekivati i dodatno povećanje broja turista iz Australije, Kine i Koreje zahvaljujući četiri leta sedmično koja ga sada povezuju sa Dohom.



Nova ruta će imati koristi i za ljude Bosne i Hercegovine koji mogu iskoristiti kraće vrijeme povezivanja sa atraktivnim destinacijama poput Sydneya, do kojeg putovanje traje 21 sat preko Dohe, ili Bangkoka, što je samo 12-satno putovanje od Sarajeva.



Više od 700 bosanskih državljana koji žive i rade u Dohi takođe će moći uživati u direktnim letovima, posjetiti prijatelje i porodicu bez povezivanja preko drugog aerodroma.



Sa 12 tona teretnog kapaciteta sedmično na avionu A320 koji služi ovoj novoj ruti, izvoz iz Bosne i Hercegovine takođe će rasti jer mogu sada stići na više od 150 destinacija sa Qatar Airways Cargo - trećim po veličini međunarodnim cargo avioprijevoznikom u svijetu.



Nakon pokretanja svojih letova za Sarajevo, Qatar Airways je 6. novembra pokrenuo novu liniju do Adane u Turskoj, a 12. decembra će otputovati u Chiang Mai, Tajland, i St. Petersburg, Rusija. Ostale nove destinacije uključujući Utapao - Tajland; Penang - Malezija i Canberra - Australija takođe će postati dio mreže koja se brzo širi i u 2018. godini.



Sada u svojoj 20. godini poslovanja, Qatar Airways ima modernu flotu sa više od 200 aviona koji lete na poslovne i turističke destinacije na šest kontinenata.



Qatar Airways ove godine je dobio niz priznanja, uključujući i priznanje "Aviokompanija godine" na prestižnoj ceremoniji dodjele Skytrax World Airline 2017 nagrada, koja je održana u Parizu. Ovo je četvrti put da je Qatar Airways dobio ovo globalno priznanje kao najbolja svjetska aviokompanija, saopćeno je iz te aviokompanije.



Biznis.ba / FENA