Foto: Ilustracija

Članovi porodice Sjerić iz bijeljinskog sela Ljeljenča na svom imanju već sedam godina proizvode organsku bundevu, a ove godine posijali su više od šest hektara, i to nekoliko sorti.

"Uz mnogo rada i upornosti na našem području mogu da uspijevaju i alternativne biljne kulture, a ne samo tradicionalne", ističe za Srnu Niko Sjerić.



On napominje da su ljudi sumnjičavi prema novinama, mada za tim nema potrebe, jer Semberija ima sve uslove za dobar prinos bundeve.



"Golic' proizvodimo zbog sjemena, od muskatne tikve proizvodimo kašaste sokove, a hokaido tikva najviše se traži u ugostiteljstvu. Neke domaćice od tikve prave i ajvar", ističe Sjerić.



Milena Sjerić, domaćica na imanju bundeve u Ljeljenči, napominje da od ove biljke "može da se napravi lijep ručak, i to bez mesa".



"Od bundeve može da se pravi skoro sve - od slanog i slatkog do kiselog programa - kolači, pite, peciva, ulje, čorbe i sokovi. U kombinaciji sa bundevom dobro ide šargarepa, pa i jabuka, a odskora i dunja", kaže Sjerićeva.



Nedavno su Sjerići na svom imanju i u krugu preduzeća "Prirodno" organizovali i privredno-turističku manifestaciju "Dan bundeve".



Cilj je bila promocija uzgoja bundeve, kao i proizvoda od ove poljoprivredne kulture, te zdravog načina života u kojem ovi proizvodi mogu imati važnu ulogu.



Sjerići su pioniri na prostoru Semberije i šire regije u proizvodnji bundeve kao organske hrane, a na ovaj hrabar potez odlučili su se prije sedam godina.



Grad Bijeljina, putem "Agrarnog fonda", podržava organsku proizvodnju, pa i ovo poljoprivredno gazdinstvo, kao i njihove kooperante.



Sjerići ističu da su naišli i na podršku međunarodnih agencija, resornog Ministarstva, kao i bijeljinske Gradske uprave, a da svoje proizvode, za sada, plasiraju na području Republike Srpske i BiH.



Mehanizacija koja se koristi za proizvodnju je vrlo specifična, ali su Sjerići uspjeli u okviru svog proizvodnog pogona da nabave skoro sve što im je potrebno za preradu.



Niko i Milena se nadaju da će u narednom periodu nabaviti još nekoliko potrebnih mašina.



