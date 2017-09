T. C.

Vlada Kantona Sarajevo je na 94. sjednici, održanoj 30. augusta 2017. godine, donijela odluku o dodjeli poticajnih grant sredstava za razvoj subjekata male privrede u 2017. godini.

Za subvencioniranje kamata po preuzetim kreditima dodijeljeno je ukupno 176,849.93 KM za devet kompanija.



1. Custom Concept d.o.o. 5.190,32



2. Aida Commerce d.o.o. 488,76



3. RESPECT d.o.o. 10.757,36



4. General Enginering d.o.o. 15.001,12



5. Bosnet Group d.o.o. 20.463,88



6. Kamer Commerce d.o.o. 24.239,53



7. MUJANOVIĆI d.o.o. 35.511,73



8. Šaraj Inženjering d.o.o. 27.271,25



9. KRUG d.o.o. 10.654,25



Za unapređenje institucijske preduzetničke infrastrukture dodijeljeno je ukupno 179,480 KM za četiri institucije.



1. Privredna Komora kantona Sarajevo 49.280,00



2. Privredna Komora kantona Sarajevo 47.200,00



3. Sarajevska Regionalna razvojna Agencija "SERDA" 38.000,00



4. Sarajevska Regionalna razvojna Agencija "SERDA" 45.000,00



Za poticaj u primjeni tehničkih normi i standarda kvalitete dodijeljeno je ukupno 31,420.07 KM za pet kompanija.



1. RESPECT d.o.o. 2.216,25



2. PLASTRON d.o.o. 2.216,25



3. RAJZ d.o.o. 10.345,82



4. MUJANOVIĆI d.o.o. 4.387,50



5. Saraj Inženjering d.o.o. 12.254,25



Za unapređenje rada udruženja obrtnika Obrtničkoj komori Kantona Sarajevo dodijeljeno je 12.000 KM.



Za poticaj novoosnovanim - start up subjektima male privrede obrtničkoj radnji "Limarija Duvnjak" dodijeljeno je 759,85 KM, a obrtničkoj djelatnosti "KREARTIVCI" 1.849,05 KM.



Za poticaj razvoja ženskog preduzetništva dodijeljeno je po 10.000 KM obrtničkoj djelatnosti "LEA", Custom Conceptu i FUN DESIGNU.



Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva dodijeljen je kompaniji MONDO IT d.o.o. u iznosu od 50.000,00 KM i Mistral Technologies d.o.o. također u iznosu od 50.000,00 KM.



Za istraživanje, razvoj i primjenu savremenih tehnologija i inovacija u upravljanju otpadom kao energentom izdvojeno je za kompaniju KEMOKOP d.o.o. 19.800,00 KM i kompaniju ENOVA d.o.o. 19.600,00 KM.



Ovlašten je ministar Ministarstva privrede da sa korisnicima sredstava potpiše ugovor o korištenju poticajnih grant sredstava za 2017. godinu. Za realizaciju odluke zadužuje se Ministarstvo privrede i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.





