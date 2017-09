Foto: SRNA

Na Sokocu je počela izgradnja hotela vrijednog više od 1.000.000 KM sa svim pratećim sadržajima za sportsko-rekreativni turizam.

Investitori Milan Jolović i Milan Ćebić planiraju da hotel bude završen do Međuopštinskih omladinskih sportskih igara koje će biti održane na Sokocu u ljeto 2019. godine.



Jolović je rekao Srni da će hotel nositi četiri zvjezdice i da će, prije svega, biti prilagođen za boravak vrhunskih sportista i sportista koji budu dolazili na visinske pripreme na šire područje Romanije.



"Sokolac ima izuzetne prirodne pogodnosti i potrebnu sportsku infastrukturu za visinske pripreme sportista, ali mu više od 15 godina nedostaje kvalitetan smještaj za goste sportiste", kaže Jolović.



On je naveo da će hotel imati 20 soba sa ukupno 50 ležaja, restoranski dio, igraonicu, kafić i wellnes centar sa savremenom teretanom, bazenom, dvije finske saune, slanu sobu i jacuzzi.



Jolović smatra da Sokolac treba da usmjeri svoj razvoj ka sportsko-rekreativnom turizmu, tranzitnom i lovnom turizmu, jer ima sve prirodne preduslove za to.



Hotel će, kako planiraju investitori, imati površinu 1.300 metara kvadratnih, visoko prizemlje i tri sprata, a bit će izgrađen u tradicionalnom planinskom stilu prilagođenom savremenim trendovima i potrebama gostiju.



Objekat će biti otvaran fazno, pa će do sljedećeg ljeta, nadaju se investitori, biti u funkciji prizemlje, a do kraja maja 2019. godine savremeni restoran i sobe za goste.



Investitori obećavaju novih 15-20 radnih mjesta i ističu da su dobili značajnu podršku u realizaciji ovog projekta od lokalne uprave na Sokocu i Elektrodistribucije Pale.



Sokolac više od 15 godina nema nijedan hotel u funkciji, već samo desetak soba u okviru dva ugostiteljska objekta u gradu.



Nedaleko od budućeg hotela su nova Sportska dvorana se pet igrališta u blizini, fudbalski stadion sa tartan stazom i pratećim objektima, a na udaljenosti od jednog kilometra i uređena trim staza.







Biznis.ba / SRNA