T. C.

Odžačko preduzeće Poljoprivrednik planira investirati 17 miliona KM u razvoj poljoprivredne proizvodnje uz uslov da dobije koncesiju za oko hiljadu i 150 hektara zemljišta.

Ovo je rečeno prilikom predstavljanja planova ovog preduzeća za razvoj poljoprivredne proizvodnje na području općine odžačkim čelnicima.



Plan razvoja preduzeća Poljoprivrednik, kako se navodi na općinskom sajtu, predstavio je Stipo Matić, vlasnik grupacije MSAN, istaknuvši da se programom predviđa poljoprivredna proizvodnja osnovnih ratarskih kultura na 730 hektara, koji su u njihovom zakupu, a čiji vlasnik je općina, potom na još 80 hektara, koje su zakupili od fizičkih osoba i na 60 hektara njihove vlastite površine.



Pored djelatnosti poljoprivredne proizvodnje osnovnih ratarskih kultura još se planira skladištenje, dorada i prodaja ratarskih kultura uz napomenu da već sada to preoduzeće dominira u BiH u doradi poljoprivrednog sjemena.



Također je istaknuto da je Poljoprivrednik do sada investirao u odžačku općinu 2,92 milouna maraka. Ono što odlikuje to preduzeće je višegodišnje iskustvo u proizvodnji ratarskih kultura, osiguranje kapitala za proizvodne inpute i opremljenost najsuvremenijim strojevima visokog učinka. Preduzeće odlikuje i referentna kadrovska struktura za modernu poljoprivrednu proizvodnju, a opredijeljeni su i za ulaganja u mjere popravke strukture zemljišta kao i za tehnološku, finansijsku i tržišnu podršku preduzeća.



Benefiti koje predviđaju su povećanje zaposlenosti lokalnog stanovništva-stalni i sezonski poslovi - ukupno 122 osobe, stavljanje zapuštenog zemljišta u proizvodnu funkciju na oko 450 hektara i revitalizacija kooperativnih odnosa-ratarske i stočarske proizvodnje, u što planiraju uložiti 17 miliona maraka.



Preduvjeti za investiranje su dodjela koncesije za oko hiljadu i 150 hektara poljoprivrednog zemljišta na području odžačke općine na minimalni rok od 40 godina radi povrata visokih i dugoročnih ulaganja, potom zamjena 55 hektara zemljišta, koje je u vlasništvu Poljoprivrednika, za drugu lokaciju čiji vlasnik je općina, te izmjene Prostornog plana općine Odžak kako bi se dio poljoprivrednog zemljišta pretvorilo u građevinsko zbog planirane gradnje farmi, bioplinskih postrojenja i drugih objekata, koji bi bili u funkciji iskorištenosti poljoprivrednog zemljišta.



Drago Kisić, direktor Poljoprivrednika je rekao kako je zadovoljan učikom sastanka, posebice naglasivši otvorene mogućnosti za zapošljavanje većeg broja radnika s ovog područja.







Biznis.ba