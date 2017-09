Vlada KS

Vlada Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, isplatili su 2,3 miliona konvertibilnih maraka za majske plate radnicima KJKP Gradski saobraćaj (GRAS), potvrđeno je iz više izvora za Klix.ba.

Otkako je na snazi pompezno najavljivani prijedlog mjera za sanaciju i reorganizaciju GRAS-a, očigledno je da rješenja za velike gubitke u poslovanju ovog preduzeća plaćaju građani. Za mjesec dana su povećane cijene karata na komercijalnoj liniji Vijećnica-Dobrinja, a uz to su radnicima GRAS-a iz budžeta isplaćena 2,3 miliona KM za plate.



Iz Vlade Kantona Sarajevo taj potez opravdavaju tako što za plate radnicima GRAS-a nije isplaćen cijeli iznos od 2,5 miliona KM, koliko je to ovaj put bilo neophodno za pokrivanje troškova iz maja 2017. godine.



Pitali smo upravnika GRAS-a Harisa Gušića, kojeg je imenovala Vlada KS, da nam prokomentariše mjere sanacionog plana, koje će i u jednom i u drugom slučaju plaćati građani, odnosno porezni obveznici.



"Ne razumijem vaše pitanje. Komercijalna linija ne može imati istu cijenu kao redovna. Njena cijena je 2 KM, to je najavljeno davno. Ono što sam rekao, to sam uradio. I sve što sam rekao, to ću uraditi. Cijena je ekonomski opravdana. To što nisam pitao Centrotrans, ne znam da sam trebao da ih pitam", odgovorio je Gušić.



Indikativno je da će građani plaćati GRAS-ove gubitke i nakon što upravnik Gušić donese svoju sljedeću mjeru: povećanje cijena karata za redovne linije!



"Desit će se to sigurno do kraja godine, sve zavisi od toga kad ćemo naći rješenje za krucijalne probleme koji traju više od 20 godina", nagovijestio nam je Gušić ranije svoje sanacione mjere, koje građani tek trebaju isfinansirati.



Biznis.ba / Klix.ba