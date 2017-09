Foto: Anadolija

BH Telecom, vodeći bh. operater u pružanju telekomunikacijskih usluga, i dalje je prvi po broju korisnika, po tržišnom učešću, po društvenoj odgovornosti i ulaganju u bh. društvo, a u 2017. godini izdvojio je više od 270.000 KM za djecu i mlade, poručeno je sa današnje svečane pres-konferencije povodom obilježavanja 5. septembra - Dana BH Telecoma, javlja Anadolu Agency (AA).

BH Telecom 12 godina obilježava 5. septembar kao Dan kompanije, a ovaj datum je značajan jer predstavlja godišnjicu od telekomunikacijske deblokade Bosne i Hercegovine i početka korištenja međunarodnog koda 387 dodijeljenog BiH od strane Međunarodne telekomunikacione unije (ITU).



Kao i prethodnih godina, BH Telecom će i ove godine svoj rođendan obilježiti brojnim društveno korisnim aktivnostima a koje će se realizovati pod sloganom "Sigurno dijete - zdravo društvo".



Generalni direktor BH Telecoma Mirsad Zaimović je istakao značaj BH Telecoma kao najuspješnije bh. kompanije.



"Menadžment je zajedno sa uposlenicima na izuzetno složenom tržištu uspio zadržati lidersku poziciju, pa smo i ove godine prvi po broju korisnika od dva miliona, prvi smo i po tržišnom učešću – imamo rekordan market share u mobilnoj telefoniji u prvom kvartalu ove godine sa 47,31 posto u mobilnoj telefoniji. Pokrivamo gotovo pola bh. društva. Prvi smo po društvenoj odgovornosti i ulaganju u bh. društvo. Pored ostalih izdvajanja, godišnje za donacije izdvojimo milion KM, a prvi smo po uplati poreza i doprinosa od kojih najveću korist ima upravo bh. društvo", rekao je Zaimović.



Dodao je da su u toj kompaniji svjesni potreba i zahtjeva tržišta te da kontinuirano prate svjetske trendove i osiguravaju najsavremenije tehnologije za svoje korsnike.



"Kao što smo već ranije isticali, BH Telecom je spreman za uvođenje 4G tehnologije, međutim nismo stali na tome. Danas vam možemo predstaviti i dokument koji se odnosi na razvoj 5G mreže. Imamo master plan razvoja tehnologija i servisa 5G do 2020. godine. BiH jeste kasnila sa uvođenjem 4G mreže zbog regulative, ne zbog BH Telecoma, ali to nije bio razlog da se mi ne pripremamo za uvođenje 5G mreže. Sigurno je da, ukoliko ne budemo imali zapreka, da ćemo pratiti evropske i svjetske trendove u pogledu tehnološkog razvoja", rekao je Zaimović.



Istakao je i da je BH Telecom, kao telekomunikacijska kompanija, svjestan prednosti i nedostatka korištenja interneta, te da se ovogodišnji rođendan obilježava pod sloganom "Sigurno dijete – zdravo društvo", čime se nastojalo ukazati na potrebu zaštite djece na društvenim mrežama.



Tim povodom BH Telecom je pokrenuo inicijativu prema nadležnim ministarstvima za organizaciju stručnih predavanja za djecu u osnovnim i srednjim školama i njihove roditelje.



BH Telecom, uz značajno podržavanje sportskih i kulturnih manifestacija, daje podršku brojnim projektima koji se realizuju u nauci i obazovanju kroz više vidova saradnje, od kojih se posebno ističu višegodišnja informatizacija osnovnih i srednjih škola u BiH kroz opremanje 500 informatičkih kabineta i stipendiranje 250 studenata.



"Kao i ranijih, i ove godine je posebna pažnja posvećena projektima za djecu i mlade. Podržano je ukupno 25 takvih projekata, odnosno 25 udruženja i organizacija koje sa djecom i mladima rade u oblasti kulture, obrazovanja i humanitarnog rada u ukupnoj vrijednosti oko 246.000 KM. Neki od njih, a koji su danas ovdje s nama, su predstavnici Sporstskih igara mladih, Plivačkog kluba Spid, SOS Dječijih sela i Roditeljske kuće za djecu oboljelu od raka", rekao je Zaimović.



Svečanim uručenjem ugovora o sponzorstvu u ukupnom iznosu od 25.000 KM danas je ozvaničen početak saradnje sa Udruženjem roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica Tuzlanskog kantona, Omladinskim udruženjem "Dobro djelo" iz Sarajeva i JU Zavodom za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, koji vode brigu o djeci i omladini sa posebnim potrebama.



"Svaka od njih ima za cilj socijalnu inkluziju djece sa poteškoćama u razvoju i ponosimo se inicijativom da su ta djeca glavna tema ovogodišnjeg rođendana. Mi smo odustali od bilo kakvih velikih i skupih evenata i odlučili smo da sredstva koja bi uložili u to uložimo i dalje u ove projekte. Vjerujemo da ćemo potaknuti i druge kompanije da podrže projekte koji su vezani za dijete jer, sigurno dijete gradi zdravo društvo", rekao je generalni direktor BH Telecoma.



Dan 5. septembar BH Telecom uzeo je u kao znak sjećanja na 5. septembar 1993. godine. Naime, početkom septembra 1993. godine, za vrijeme agresije na BiH, stručnjaci tadašnjeg JPPTT-a uspjeli su montirati i pustiti u rad međunarodnu satelitsku vezu BiH-Švicarska (Sarajevo-Bern). Veza je uspostavljena 3. septembra te godine, a u javni saobraćaj puštena dva dana kasnije čime je BiH, kojom je bjesnio rat, bila ponovo povezana sa svijetom.



Biznis.ba / AA