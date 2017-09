Foto: Ilustracija

Koliko je protekla godina bila teška za naše poljoprivrednike i stočare, svjedoče ogromne štete na usjevima širom BiH, što zbog proljetnog mraza, što zbog ljetnih suša.

Brojni stočari vjerovatno neće moći prehraniti stoku, poljoprivrednici odustaju od proizvodnje, a nadležni u tišini zaobilaze njihove zahtjeve.

Početkom augusta poljoprivrednici iz oba entiteta su tražili od vlada proglašenje stanja elementarne nepogode kako bi povratili voćnjake i povrtnjake barem kroz nadoknadu štete, ali to se nije desilo. Čak su se i resorni ministri iz FBiH i RS-a složili kako su stečeni svi uslovi za proglašenje elementarne nepogode. Međutim, ni to nije bilo dovoljno.



Izgorjeli livade i kukuruz



Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH Nedžad Bićo govori nam kako vlastima nije u interesu opstanak poljoprivrede.



"Ovo je sramota šta se radi jer svi, pa i oni koji se ne bave poljoprivredom, mogu vidjeti kolike su štete. Stočari sad već troše hranu koju su spremili stoki za zimu jer su usjevi uništeni. Dok je stoka mogla hodati, pasla je travu, a sada su već izgorjele livade i kukuruz, tako da će na pola zime ostati bez hrane", kaže nam Bićo koji će iduće sedmice s predstavnicima općinskih i kantonalnih poljoprivrednih udruženja održati sastanak kako bi razmotrili šta će dalje raditi.



Kada je riječ o FBiH, sve grane poljoprivrede su nastradale. Više od 70 posto voća i povrća je uništeno, a najteže je poljoprivrednicima u Tuzlanskom, Unsko-sanskom i Posavskom kantonu.



"Dovoljno je otići na oglasne stranice na kojima se prodaje stoka. Ljudi prodaju čitave farme krupne i sitne stoke", prokomentarisao je Bićo te dodao: "Neće na ovome ostati".



S druge strane, iz Vlade FBiH nam govore kako ne mogu proglasiti stanje elementarne nepogode dok to ne urade barem dva kantona, što znači da se prvo moraju aktivirati općine.



Kako je već ranije premijer FBiH Fadil Novalić rekao u intervjuu za Klix.ba, niži nivoi vlasti još nisu poduzeli nikakve korake uprkos svakodnevnim pozivima udruženja poljoprivrednika, a Vlada FBiH ima ograničene mogućnosti.



Bez podrške nema proizvodnje



Teška je ova godina i poljoprivrednicima u manjem bh. entitetu. Procjenjuju kako bi štete na usjevima mogle biti između 70 i 100 miliona KM, ali Vlada RS odbila je proglasiti stanje elementarne nepogode.



"Nisu udovoljili onim poljoprivrednicima koji su pretrpjeli najveće štete. Potpisivanje koncesija su dobili svi oni koji su bliski vlastima i oni koji nisu pretrpjeli velike štete dobit će redovno svoje poticaje. Pozdravljamo to što su odlučili isplatiti poticaje za 2016. godinu. To je svakako njihova dužnost. Međutim, ne možemo biti zadovoljni ovakvim tretmanom", rekao nam je predsjednik Udruženja voćara RS-a Dragoja Dojčinović.



Najveće štete u RS-u su pretrpjeli voćari u Potkozarju, u općini Bosanska Gradiška. U pojedinim oblastima proizvođači jabuka suočavaju se sa štetom od 80 do 100 posto. Prinosi kukuruza, voća, povrća, industrijskog i krmnog bilja su manji za skoro 50 posto. Stočari na sjeveru BiH također ulaze u zimu bez dovoljno zaliha hrane.



"Ko ima novca i može nešto, a onaj ko nema i još je pretpio štetu, ne može ni ulagati dalje u proizvodnju. Mnogi će opet biti primorani uzimati nepovoljne kredite u bankama koje nemaju niže kamatne stope za poljoprivrednike. Zbog toga se mnogi prestaju baviti poljoprivredom. Dosta voćara su već od prošle godine počeli davati neke parcele u zakupe ili su potpuno prekinuli proizvodnju. Sigurno nas to čeka i iduće godine. Nemamo više zagarantovano ni sigurno tržište, niti podršku vlasti. Bez dobre podrške države, nema ni dobre proizvodnje", zaključio je Dojčinović.



Iako će i dalje ulagati sve napore kako bi spasili bh. poljoprivredu, proizvođači voća i povrća te stočari ne nadaju se reakciji vlasti. Nakon proljetnog mraza i suša, još jednu zimu će dočekati nezadovoljni i umorni, a mnogi još nisu nadoknadili štete ni od prošle godine. Hoće li svoja prava ponovo tražiti izlaskom na ulice, ostaje da vidimo krajem ljeta.



Biznis.ba / Klix.ba