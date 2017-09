Foto: Ilustracija

Cijene stanova u BiH porasle su tokom ljeta zbog velikog broja kupaca iz dijaspore, a rentanje je također skuplje zbog sve veće zainteresovanosti Arapa i turista, potvrđuju u agencijama za prodaju nekretnina.

Da su cijene stanova u Mostaru skočile za 10 do 15 odsto, potvrdio je i Elvedin Ćatić, direktor agencije za prodaju nekretnina, uz napomenu da starih stanova gotovo i nema u prodaji, piše Avaz.ba.



- Ljeti je veća potražnja za stanovima zbog dijaspore, ali prodaju se i zimi. Najprodavaniji su stanovi koji koštaju od 80 do 90 hiljada KM. Radnička klasa kupuje stanove ukoliko je kreditno sposobna. Uzmu kredit na 10 do 15 godina, rata je od 400 do 500 KM, maksimalno do 600. Prodajemo tako tokom cijele godine, dolaze novi mladi bračni parovi – pojasnio je Ćatić, podsjećajući da je centar grada najtraženija lokacija.



U nekim sarajevskim agencijama za prodaju nekretnina tvrde da su cijene stanova neznatno skočile, odnosno da se nisu mijenjale u posljednjih nekoliko mjeseci. Inače, u glavnom gradu BiH najviše se traže stanovi od 50 kvadrata.



Slažu se da je najveća potražnja za nekretninama u Centru te na potezu Grbavica - Baščaršija. Neven Begović, zaposlenik jedne sarajevske agencije, ističe da je najveća potražnja za novogradnjom oko Skenderije i Nove Otoke, a cijenu kvadrata određuje i stanje nekretnine, prenosi Indikator.ba.



Trebinje postaje grad u kome je prodaja stanova na zavidnom nivou, tvrde agenti. S ponosom ističu da je samo za mjesec prodato 80 stanova.



- Sada je započeta gradnja oko 350 stanova i sve će se prodati do kraja iduće godine - kaže vlasnik trebinjske agencije za prodaju nekretnina Vaso Milić.



Biznis.ba