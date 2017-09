Foto: Ilustracija

Kako bi učenike pri upisu u srednje škole motiviralo na odabir zvanja koja jednostavno nedostaju na tržištu radne snage, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta odlučilo je preko javnog natječaja sponzorirati na određen način njihovo školovanje.

Uz konzultacije sa strukom, ali i poslodavcima, pomenuto ministarstvo izdvojilo je grant sredstava iz tekućih transfera za školsku godinu 2017./2018., kojima će stipendirati učenike koji se školuju za deficitarna zanimanja, piše Večernji list BiH.



Popis deficitarnih zanimanja utvrđuje odlukom svaka jedinica lokalne uprave posebno i odluka mora biti objavljena u službenom glasilu jedinice lokalne uprave, a natječaj za primanje molbi otvoren je do 22. septembra 2017. godine.



Na listi traženih zanimanja su kvalificirani zidari, električari, medicinski radnici, programeri, ali i bravari, tokari, tesari i sva zanimanja vezana uz građevinarstvo, metalsku i drvnu industriju. Vrlo su traženi i kvalitetni automehaničari, ali i kuhari te konobari koji su s tržišta BiH jednostavno nestali jer su posao potražili na nekim drugim destinacijama, poput Njemačke, Austrije ili Hrvatske…



Iako je to daleko od razvikane kurikularne reforme, koja je započeta u Hrvatskoj, i Udruženje poslodavaca FBiH još je prošle godine pokrenulo inicijativu o mini reformi obrazovanja učenika s ciljem jačanja stope zaposlenosti mladih kadrova. Radi smanjenja nezaposlenosti u BiH, pripremili su projekt obuke i prekvalifikacija nezaposlenih i teško zapošljivih kategorija u djelatnosti tekstila, kože i obuće.

Napominjući kako je formalni sistem obrazovanja u BiH opterećen zastarjelim sadržajem učenja, zbog čega mladi ostaju uskraćeni za praktični dio nastave te im nedostaju odgovarajuće vještine za tržište rada, Udruženje poslodavaca FBiH sa suprijaviteljima – Zavodom za zapošljavanje FBiH, pokreće pilot-projekt obuke učenika s Mješovitom srednjom tehničkom školom Travnik i općinama Visoko, Zenica, Žepče, Travnik, Goražde, Ključ, Bugojno i Tešanj te poslodavcima iz tih općina, koji će se širiti i na ostale dijelove FBiH.



U pomenutim općinama izražena je potreba za radnicima iz djelatnosti tekstila, prerade kože i tehnologa u obućarstvu, a teorijski dio nastave bi 20 mjeseci provodile škole koje bi prilagodile svoj nastavni plan i program potrebama tržišta rada.



Identična obuka i zapošljavanje kadra uz pomoć škola primjenjivat će se i u ostalim dijelovima FBiH. I Udruga gospodarstvenika, koja okuplja najjače hercegovačke tvrtke s prostora Posušja, također je prije nekoliko mjeseci pokrenula inicijativu o uvođenju poljoprivrednog smjera (struke) u budući sistem srednjoškolskog obrazovanja.



U razgovorima s nadležnim institucijama za obrazovanje, Udruga gospodarstvenika Posušje obvezala se uraditi prezentaciju potencijala poljoprivredne struke polaznicima osmih razreda svih osnovnih škola u Posušju s ciljem uvođenja poljoprivrednog smjera u Srednju strukovnu školu u Posušju.

Naravno, ako bude dovoljan broj zainteresiranih. Sve se trebalo odraditi u saradnji s Agronomskim fakultetom iz Mostara, čime bi se, smatraju predlagatelji, zainteresiralo i pedagoge i polaznike za uvođenje smjera poljoprivrede u srednjoškolsko obrazovanje, kao što se to radi u ekonomski naprednijim članicama Europske unije.



Biznis.ba / Indikator.ba