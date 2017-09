T. C.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) u augustu je prikupila 680 miliona KM, što je za 66 miliona KM više u odnosu na isti mjesec prošle godine.

To je i najveći iznos prikupljenih prihoda od indirektnih poreza u jednom mjesecu od uspostave UIO.



Tokom osam mjeseci ove godine UIO je ukupno prikupila četiri milijarde i 589 miliona KM, što je više za 321 milion KM ili 7,53 posto u odnosu na isti period lani.



Nakon izvršenih povrata poreskim obveznicima, koji su u osam mjeseci 2017. iznosili 850 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, državi, entitetima i Distriktu Brčko, iznosili su tri milijarde i 739 miliona KM i veći su za 183 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2016.



Za finansiranje državnih institucija raspoređen je iznos od 499 miliona KM. Federacija BiH je dobila dvije milijarde i 80 miliona KM, a Republici Srpskoj je uplaćena milijarda i 57 miliona KM, a Distriktu Brčko raspoređeno je 115 miliona KM, saopćeno je danas iz UIO.



Rast prihoda od indirektnih poreza pokrio je povećanje rata vanjskog duga u 2017. godini, tako da se do kraja godine očekuje da i entiteti direktno na račune dobiju više novca od indirektnih poreza u odnosu na prošlu godinu.



Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) u periodu od 1. jauara do 31. augusta Federacija BiH je dobila dodatnih 70 miliona KM, Republika Srpska 46 milion KM i Distrikt Brčko 2,3 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.



Biznis.ba / FENA