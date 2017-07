Foto: Klix.ba

Radovi na izgradnji hidroelektrane Vranduk u potpunosti su obustavljeni. Kako saznajemo, Strabag AG Austrija prekinuo je ugovor s Elektroprivredom BiH što znači da je projekt izgradnje prve poslijeratne hidroelektrane u sistemu Elektroprivrede BiH i prve na rijeci Bosni propao.

Kako nezvanično saznajemo, Elektroprivreda je prekinula isplate po ugovoru koji je potpisala sa Strabagom nakon čega je uslijedio prekid ugovora na zahtjev ove austrijske kompanije.



Podsjećamo da je ugovor o izgradnji HE Vranduk koji je zaključen između JP Elektroprivreda BiH i Joint Venture Strabag AG Austrija i Končar-inžinjering za energetiku i transport, obuhvatao izradu projektne dokumentacije glavnog projekta, proizvodnju, isporuku i montažu opreme, izvođenje građevinskih radova, testiranje i puštanje postrojenja u pogon.



Od početka je bilo problema s realizacijom ugovora jer je izvođač radova kasnio s dostavom projektne dokumentacije zbog čega se kasnilo s početkom gradnje HE Vranduk.



Izgradnja hidroelektrane i ranije je bila obustavljena jer su investitor Elektroprivreda BiH i austrijska građevinska kompanija nastojale modificirati projektnu dokumentaciju, uporedo s gradnjom.



Također, prekoračeni su bili i troškovi za izgradnju u iznosu od oko 13 miliona KM.



Iz austrijske kompanije Strabag nisu željeli komentarisati novonastalu situaciju, a kako saznajemo u Vladi Federacije BiH bi trebao biti održan sastanak na kojem će se razmatrati problem nastavka gradnje HE Vranduk.



Podsjećamo, početak izgradnje HE Vranduk 8. septembra prošle godine ozvaničio je Bakir Izetbegović, a završetak radova planiran je za 11. novembar 2019. godine.



Sve je izvjesnije da će, ukoliko se ne nađe neko adekvatno rješenje, ovaj prvi kapitalni objekat koji JP Elektroprivreda počela u poslijeratnom periodu propasti.



Podsjećamo, Javno preduzeće (JP) Elektroprivreda Bosne i Hercegovine potpisala je početkom prošle godine ugovor s kompanijama Strabag AG Austrija i Končar - KET, vrijedan 112,3 miliona KM.



HE Vranduk instalisane snage 19,6 MW trebala bi proizvoditi 100 GWh električne energije godišnje, čime bi bio povećan udio proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora s ciljem smanjenja emisije CO2.



Gradnja HE Vranduk bi omogućila zapošljavanja domaće radne snage, posebno građevinske operative i višemilionske prihode lokalnoj zajednici i Federaciji BiH.



Za ovaj projekat bila su namijenjena sredstva JP Elektroprivrede BiH i kreditima Evropske investicijske banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).



Biznis.ba / Klix.ba