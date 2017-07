T. C.

Foto: Ilustracija

Porezna uprava Federacije BiH demantovala je medijske navode Gradske uprave Zenica da je ”Porezna uprava blokirala račune poreznih obveznika" i da "gradu moraju platiti pola miliona KM”.

- Porezna uprava FBiH-Kantonalni porezni ured Zenica nije izvršio blokadu transakcijskih računa poreznih obveznika iz grupe “lutrije, igre na sreću, sportske kladionice”, a po osnovu komunalne takse Grada Zenica, kako se to navodi u saopćenju Gradske uprave Zenica. Kantonalni porezni ured Zenica pokrenuo je postupak prinudne naplate komunalne takse na osnovu izvršnih rješenja i poreznih prijava za porezne obveznike iz grupe “lutrije, igre na sreću, sportske kladionice “, za 2015. godinu u iznosu do 183.743,69 KM, a ne u iznosu od 500.000 KM kao što se to navodi u tekstu - saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.



Iz te institucije podsjećaju da se postupak prinudne naplate komunalne takse vrši u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima nakon što isteknu rokovi u kojima je porezni obveznik bio dužan da izmiri svoje dužne obaveze i kada rješenja o naplati postanu izvršna i konačna.





Biznis.ba / FENA