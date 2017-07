Foto: Arhiv

Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH na samitu o Zapadnom Balkanu koji će se 12. jula održati u Trstu, u okviru Berlinskog procesa kandidovat će sedam projekata u vrijednosti blizu 120 miliona eura.

Kako nam je rečeno u Ministarstvu komunikacija i saobraćaja BiH, zahvaljujući usvojenoj Okvirnoj saobraćajnoj strategiji Bosne i Hercegovine sredinom 2016. godine, oni kontinuirano vrše apliciranje za sredstva iz EU fondova.



"Tako je BiH prvi put omogućeno apliciranje za sredstva CEF fonda koji je namijenjen isključivo zemljama članicama EU", kazali su nam iz Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH.



Ističu da je BiH prema navedenom fondu aplicirala za dionicu Koridora 5C Odžak-Svilaj te da je evaluacija aplikacije u toku.



"U okviru objavljenih poziva, MKS kontinuirano vrši apliciranje za sredstva EU u okviru investicijske pomoći i u okviru tehničke pomoći. U tom kontekstu na samitu zemalja zapadnog Balkana i EU u Trstu 12. jula, od ukupno 10 projekata koje će predstaviti BiH, Ministarstvo će učestvovati sa sedam projekta", rekli su nam iz Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH.



Prvi projekt odnosi se na izgradnju autoputa Zenica Sjever - Žepče Jug, pododjeljak Ponirak - Donja Gračanica koji se nalazi na Koridoru 5C. Riječ je o projektu čija ukupna vrijednost iznosi 19,4 miliona eura, a čiji je finansijer Evropska banka za obnovu i razvoj.



Prema podacima koji su nam dostavljeni iz Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH, ukupna dužina autoputa iznosit će 2,8 kilometara, od čega se 2,4 kilometra odnose na tunel s dvije cijevi.



Drugi projekt koji bi također trebalo da finansira Evropska banka za obnovu i razvoj jeste nastavak trase Zenica Sjever - Žepče Jug, koji bi trebalo da ide od tunela u Zenici prema Donjoj Gračanici pa sve do ulaza u tunel Pečuj. Ukupna vrijednost projekta dionice čija je dužina 1,8 kilometara iznosi 9,6 miliona eura.



Ove godine u Trstu će se naći i projekt Koridor 5C, odnosno dionica Odžak - Vukosavlje - Podnovlje - Rudanka - Doboj Jug. Radi se o projektu dužine blizu 15 kilometara, a koji košta 16,7 miliona eura.



Iz Ministarstva komunikacija i saobraćaja BiH rečeno nam je da se još uvijek vode razgovori o zatvaranju finansijske strukture Evropskom bankom za obnovu i razvoj (Pismo podrške iz marta 2016. godine).



Četvrti projekt iz oblasti saobraćajne infrastrukture jeste dio autoputa Tarčin - Konjic također na Koridoru 5C. Radi se o projektu dužine 4,9 kilometara koji bi trebao prolaziti kroz Hercegovinu, a čija ukupna vrijednost iznosi 12,04 miliona eura.



Kao peti projekt BiH kandiduje nastavak dionice autoputa Tarčin - Konjic i to od tunela Ivan. Ovu dionicu dužine dva kilometra trebalo bi također da finansira Evropska banka za obnovu i razvoj sa 11,7 miliona eura.



Također, predložen je i projekt vrijednosti 50,1 milion eura, a koji se odnosi na izgradnju trase autoputa od Mostar Juga do Počitelja. U ovom slučaju radi se o tri pododjeljka koji bi trebalo da idu od Mostar Juga, tunela Kvanj, Bune pa do Počitelja.



Ministarstvo komunikacija i saobraćaja BiH predložit će i projekt rekonstrukcije i nadogradnje Luke Brčko u prvoj fazi. Ukupna vrijednost ovog projekta je 3,37 miliona eura.





