Na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH, zaključno s 30. aprilom, bilo je registrovano 495.405 osoba, dok sa druge strane, od 250 do 300 hiljada ljudi u BiH radi "na crno".

Direktna šteta te pojave je što im se gubi staž i nemaju zdravstveno osiguranje, piše Večernji list izdanje za Bosnu i Hercegovinu.



Od tog broja, "Večernji" navodi procjene da u Republici Srpskoj “na crno” radi oko 80.000 osoba, što znači da je više od dvije trećine neprijavljenih radnika s prostora FBiH.



Ako se uzme da jedna trećina svih koji rade "na crno" prima minimalac, poslodavcima samo za jedan mjesec u džepu ostaje oko 23 miliona KM, računica je pomenutog lista.



"Ako uvidite samo da tih 250.000 ljudi prima platu od 390 KM, a to je negdje 97 miliona na godišnjem nivou u 12 mjeseci gubi se oko 230 miliona maraka kroz poreze i doprinose", rekao Miladin Jovičić s Fakulteta poslovne ekonomije.



Iz Unije udruženja poslodavaca poručuju da nikada neće podržati rad "na crno", ali tvrde da procjene o broju neprijavljenih radnika nisu realne.



"Mislim da su procjene od 80.000 paušalne i nisu točne. Jednostavno ne mogu vjerovati, a ako jesu, onda se postavlja pitanje šta rade oni koji trebaju to kontrolisati", kaže Dragutin Škrebić iz Unije.



Iz Saveza sindikata Republike Srpske ističu da je rad "na crno" najviše zastupljen u oblasti sezonskog i terenskog rada. Bez ugovora najčešće rade u sektoru građevinarstva, trgovine, ugostiteljstva, poljoprivrede, drvnoj industriji i uslužnom sektoru, s tim da ni ostale djelatnosti nisu izuzetak.



"Svi znamo da u nekim dobrostojećim preduzećima od inženjera do čistačice dobivaju 390 KM i na to se plaća porez na doprinose. Moramo poštovati državu, a država mora poštovati nas stvarajući nam dobre uslove za rad. Mi moramo poštovati državu prijavljivanjem i plaćanjem poreza i doprinosa", smatra Jovičić.







