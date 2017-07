Foto: Klix.ba

Sudeći prema podacima sa oficijelne stranice kompanije “Ideal Kompani“ banjalučki City Mall bi trebao biti izgrađen na prostoru nekadašnjeg parkinga autoškole “Krajina“, odnosno na parceli između Doma sindikata i Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Naravno da to nije tačno i da su ovi podaci zastarjeli, odnosno da animacija na stranici kompanije koja je investitor ovog projekta dugo nije ažurirana, jer je već pola godine u opticaju alternativna lokacija - Paskolina ciglana, prostor takođe u centru grada, ali sa boljim saobraćajnim izlazima.



Inicijativa za izmještanje City Malla je pokrenuta još početkom ove godine kada je gradska vlast na čelu sa gradonačelnikom Igorom Radojičićem zaključila da je neophodno da se planirani tržni centar na uglovima Srpske i ulice Vase Palegića, čija je izgradnja počela još u maju 2016. godine, izmjesti na lokaciju tzv. Paskoline ciglane.



Radojičić je početkom januara ove godine rekao da je svjestan infrastrukturnih problema s kojima bi se grad suočio ukoliko bi tržni centar zaista bio sagrađen na sadašnjoj lokaciji.



“Ići ćemo na izmjenu više regulacionih planova koja se tiču centra grada, na ovoj lokaciji je započela izgradnja šoping centra, ali problem može biti saobraćaj i pristupne saobraćajnice. U to se možemo uvjeriti već sada, a posebno je izraženo tokom jutarnjih i podnevnih špica. Gradnja šoping centra na toj lokaciji bi sigurno donijela još veće probleme u saobraćaju, koje bi grad teško mogao da riješi”, upozorio je Radojičić.



Budući da su radovi bili već započeti firmi Ideal Kompani je ponuđeno da urade podzemne garaže u zamjenu za drugu lokaciju, što je vlasnik “Ideala” Nenad Luburić tada ocijenio kao korektnu ponudu.



”Gradonačelnik nam je to predložio, mi smatramo da je to dobra ponuda, tako bismo riješili problem sa saobraćajnicama, a o ostali bismo u centru grada, takve primjere imate i u Sarajevu”, rekao je tada Luburić.



Prošlo je pola godine. Niti se šta dešava na prostoru na kojem je prvobitno započeta gradnja, a sada se nalazi “rupa”, niti na prostoru Paskoline ciglane.



Da je kompletan projekat u zastoju, potvrđuju i u firmi Ideal Kompani. U par rečenica odgovora na naš upit rekli su da ne mogu precizirati kada bi mogli početi radovi na izgradnji City Malla i u kojem tačno dijelu Paskoline ciglane.



”Projekat je zaustavljen, pa samim tim proizilazi i to da su rokovi probijeni, ali imamo dosta ponuda za finansiranje, a uskoro će se znati koja banka će pratiti budući projekat. Investitori su od početka isti, domaće kompanije Ideal Kompani doo i Tropic doo”, saopštila je direktora Ideal Kompani Nataša Luburić.



Na pitanje da li su sa Administrativnom službom grada Banja Luka riješeni svi imovinsko-pravni odnosi u vezi sa prelaskom na alternativnu lokaciju, iz Ideal Kompani su odgovorili da su u procesu rješavanja i nalaženja najboljeg rješenja za obje strane.



Nakon što smo obišli kompletnu lokaciju Paskoline ciglane i sami smo se uvjerili da tamo nema nikakvih naznaka početka izgradnje. Sa jedne strane se nalazi zgrada Glavne banke RS Centralne banke BiH, a sa druge su dotrajale barake u kojima je smješten sijaset preduzeća, pa nije baš ni najjasnije gdje bi tu mogao da “legne” objekat velikih gabarita kao što je City Mall, osim ukoliko pomenute izmjene regulacionih planova ne podrazumijevaju i rušenje baraka.



U međuvremenu su, u maju, gradski čelnici predstavili novi plan za ispunjavanje prostora sadašnje “rupe”. Taj plan ima nekoliko opcija i podrazumijeva izgradnju podzemnih garaža, spomenika poginulim borcima iz posljednjeg rata, spomenik banu Tisi Milosavljeviću, fontanu i park. Ne nužno tim redom.





Biznis.ba / Klix.ba