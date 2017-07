Ante Ramljak

Posebni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak sastao se sredinom sedmice u Sarajevu s predstavnicima više od stotinu dobavljača Konzuma BiH, te tom prilikom rekao kako je najteža situacija u "Velpru", Agrokorovoj firmi-kćerki u BiH.

Firme koje u BiH posluju kao dio Agrokorovog koncerna zapošljavaju nešto više od pet hiljada ljudi pri čemu one poput Sarajevskog kiseljaka ili čitlučkog Leda nastavljaju dobro poslovati, no problem su prodajne firme poput ‘Velpra’, rekao je Ramljak.



Prvi čovjek hrvatskog Agrokora otvoreno je rekao kako će se "Velpro", koji zapošljava oko 180 ljudi, morati suočiti s promjenama „a već sada je izvjesno kako će dio zaposlenika ostati bez radnih mjesta“, rekao je Ramljak.



Njegova najava već se obistinila s podružnicom "Velpra" u Čitluku, ali ne na naačin kako je to najavio Ramljak.



Naime, "Velpro" u Čitluku preuzela je kompanija Mališić Export Import, a radnici nisu ostali bez posla, piše portal Brotnjo.info.



Portal je potvrdio informaciju da je zatvoren veleprodajni lanac "Velpro", koji je dio zagrebačkog Agrokora, ali da je poslovanje i svih pet radnika, od kojih je jedan stekao uslove za penziju, preuzela firma Mališić Export Import.



Osim toga, prema pisanju tog portala, kompanija je pod svojim novim brendom Mališić Cash&Carry, koji sada posluje na mjestu preuzetog "Velpra", zaposlila dodatnih 7 radnika.



Prema informacijama „Slobodne Bosne“, i sarajevska centrala "Velpra", vjerovatno će završiti u vlasništvu neke druge trgovinske firme, koja bi uz poslovni prostor preuzela i uposlene radnike.



Naravno, pod uvjetom da se "Velpro" oslobodi naslijeđenih dugova, koji na svu sreću, nisu preveliki.



Biznis.ba / SB