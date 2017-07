Mirko Šarović

BiH je jedina zemlja u Evropi kojoj su nametnute sankcije Energetske zajednice, a sve zbog nejedinstva entiteta i nepostojanja saradnje s državnim nivoom vlasti. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović u razgovoru za Klix.ba upozorava da je naša zemlja već izgubila stotine miliona eura investicija i dragocijenog novca koji je bio namijenjen za energetski sektor.

Razlog za to je nepostojanje državnog zakona o tržištu i transportu električne energije i gasa, koji prije svega blokira entitet Republika Srpska, koji smatra da je to prijenos nadležnosti s entiteta na državu.



"Preduslov ukidanja sankcija Energetske zajednice usvajanje Zakona o regulatoru električne energije i gasa, prenosu i tržištu električne energije na državnom nivou. Moji saradnici i ja smo uložili mnogo truda na usaglašavanje stavova svih strana. Zakon je prošao fazu javne rasprave i trenutno se sa Sekretarijatom Energetske zajednice sumiraju prispjeli komentari i sugestije", kazao je Šarović za Klix.ba.



Ministar Šarović ipak vjeruje da će se ovo pitanje konačno riješiti za dobrobit ukupnog ekonomskog napretka.



Podsjećamo, Republika Srpska, uprkos načelnom dogovoru da će sarađivati na donošenju državnog zakona kontinuirano radi na donošenju svog, entitetskog zakona, koji bi samo dodatno produžio sankcije BiH, koje su uvedene od 1. aprila.



"Štete koje smo do sada pretrpjeli zbog nepostojanja saglasnosti entiteta su ogromne, a o eventualnom produženju sankcija da ne govorim. Praktično, to bi značilo nastavak uskraćivanja pristupa svim fondovima EU za podršku energetskom sektoru, ali i sredstvima obezbijeđenim u okviru Berlinskog procesa, kao i od nekih drugih međunarodnih institucija. Govorim o stotinama miliona eura namijenjenim projektima iz oblasti energetike", naglašava Šarović.



Tu su i direktne posljedice vezane za suspendovanje finansijske pomoći iz EU fondova, a koje se tiču projekata vezanih za gasni sektor, suspendovanje prava glasanja za Proceduralne akte i mjere Energetske zajednice itd.



U međuvremenu BiH radi i na usvajanju energetske strategije.



"Okvirna energetska strategija BiH do 2035. godine u potpunosti je pripremljena i trenutno je u fazi rasprave. Iskreno s enadam da će ovaj strateški dokument dobiti podršku prije Samita u Trstu, što bi nam također omogućilo značajan pristup, kako fondovima Zapadnog Balkana, tako i IPA fondovima", kazao je Šarović.



Od Samita Zapadnog Balkana u Beču 2015. BiH su uskraćena sredstva iz fondova Zapadnog Balkana za projekte u energetskom sektoru, prije svega zbog nepostojanja saglasnosti za usvajanje strateškog dokumenta za energetski sektor.



"Svi ti podaci dovoljan su alarm da interese građana i ekonomski prosperitet stavimo iznad dnevnopolitičkih nadglasavanja i različitih političkih interesa i rivaliteta", zaključio je Šarović u razgovoru za Klix.ba.



Biznis.ba / Klix.ba