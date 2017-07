Foto: Ilustracija

Proizvođači maline već duže vrijeme bore se za što bolju otkupnu cijenu svog proizvoda, naglašavajući maćehinski odnos vlasti i Saveza proizvođača jagodičastog i bobičastog voća. Traže pregovre i najavlju masovne proteste u Sarajevu.

Nedavno su proizvođači jagodičasto-bobičastog voća održali su sastanak s federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem s ciljem rješavanja nagomilanih problema koje im prouzrokuju otkupljivači i niske cijene malina.



Malinari iz Krajine, Zenice i ostalih mjesta iz BiH koji nisu isplaćeni za prethodnu sezonu, tražili su rješavanje ovog problema kako bi došli do novca koji su zaradili.



Iskazali su protest zbog najave da će otkupna cijena maline biti 1 KM. U mešuvremenu se pojavila informacija da otkupna cijena mogla biti 1,5 KM, ali i to je nedovoljno proizvođačima maline, koji traže bar prošlogodišnju otkupnu cijenu, koja je iznosila 3 KM po kilogramu.



Asocijacija "Zajedno za bh. malinu" jučer je održala sastanak u Zenici i donijela nekoliko strateških zaključaka.



Poručili su da će tražiti da otkupna cijena maline bude usklađena sa cijenom griza na evropskom tržištu na dan isplate preuzete maline. Također je najavljena i mirna protestna šetnja u velikom broju gradova.



"U slučaju da ne dođe do objave otkupne cijene maline koja će biti usklađena sa cijenom griza na evropskom tržištu i to do 7. jula, kada je zakazan sastanak radne grupe pri ministarstvu poljoprivrede u Novom Travniku, Asocijacija će preduzeti nove mjere. Okupit ćemo proizvođače maline iz cijele BiH 7. jula i uputiti se u Sarajevo, pred zgradu Vlade FBiH", poručuju iz Asocijacije "Zajedno za bh. malinu".



Također su apelovali na proizvođače da ne nasjedaju na provokacije pojedinih otkupljivača. Također Asocijacija se ograđuje od rada i djelovanja Saveza proizvođača jagodičastog i bobičastog voća, jer kako ističu ne rade u interesu malinara.



Na nedavno održanom sastanku proizvođača maline sa federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudinom Dedićem definisani su glavni zahtjevi.



Proizvođači su tražili i da se po hitnom postupku izbaci iz ugovora akontativna cijena malina od 1 KM po kilogramu te da se formira kvalitativna akontativna cijena u skladu s uslovima na tržištu. Tražili su i poticaje od 0,30 feninga po kilogramu proizvedenih malina na prostoru FBiH.



Zahtjevi proizvođača bili su i kontrola hladnjača, kompletiranje i održavanje baze podataka malinara, uključivanje Razvojne banke FBiH u kreditiranje hladnjačara s niskom kamatnom stopom, a koji će se koristiti za isplatu malinara, te sastanak u Ministarstvu pravde radi ispitivanja ugovora. Na sastanku je dogovoreno formiranje Radne grupe koju će činiti pet članova, a koja će utvrditi donju stvarnu proizvodnu cijenu maline u BiH.



Za sutra u 11:55 sati ispred zgrade Vlade FBiH najavljeni su protesti poljoprivrednika i malinara, koje predvodi Jerko Ivanković Lijanović.



Biznis.ba / Klix.ba