Na predstojećem samitu šest balkanskih država s Evropskom unijom, koji će biti održan u Trstu 12. jula, Bosna i Hercegovina aplicirat će s deset projekata, saznaje „Dnevni avaz“. Od tog broja, sedam delegira Ministarstvo transporta i komunikacija na Bi,H na čijem je čelu Ismir Jusko (SBB).

Ukupna vrijednost svih projekata premašuje iznos od 200 miliona eura.



Gradnja puteva



Između ostalog, prijavit ćemo se i za gradnju dijelova Koridora 5C. Zanimljivo je da BiH prvi put traži novac iz tzv. CEF fondova, namijenjenih za članice EU i države koje su dostigle standarde apliciranja za ovu vrstu pomoći.



Ministarstvo transporta i komunikacija to je ostvarilo izradivši Okvirnu saobraćajnu strategiju sredinom prošle godine. BiH je CEF fondu aplicirala za dionicu Koridora 5C Odžak - Svilaj. Evaluacija aplikacije je u toku.



Skup lidera u Trstu trebao bi rezultirati brojnim dogovorima i obnovljenom i jačom perspektivom regiona za članstvo u EU. Tim samitom Brisel želi poslati jaku poruku Balkanu da sve više pažnje posvećuje ovom dijelu Evrope. Zvaničnici iz Brisela posebno će ohrabrivati regionalne inicijative.



U tom smislu, komesar za proširenje Johanes Han (Johannes Hahn) snažno zagovara stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora i tržišta šest balkanskih država. On to pravda boljim pripremama za punopravno članstvo regiona u EU, koje se može desiti tek poslije 2020. godine.



Osim njega, na samit će doći i zamjenica predsjednika Evropske komisije i šefica diplomatije EU Federika Mogerini (Federica Mogherini) i još nekoliko komesara.



Njemačka delegacija



Najavljen je i dolazak jake delegacija Njemačke, koja i kroz samit u Trstu nastoji intenzivirati provođenje svog plana za Balkan, poznatog i kao „Berlin plus“.



Nedavno je Zigmar Gabrijel (Sigmar Gabriel), ministar vanjskih poslova Njemačke, najavio da će Berlin produžiti i ojačati evropski angažman na Balkanu.



Mediji su, potom, objavili, da se unutar Evropske komisije intenzivno razgovara o dodatnim finansijskim sredstvima za šest država ovog regiona, koje žele ući u EU. Navedeno je i da se operira mogućnošću da EU dodatno izdvoji barem dvije milijarde eura godišnje, a novac bi se posebno usmjeravao na projekte koji poboljšavaju i učvršćuju bolje odnose na Balkanu.

Evropski mediji upozoravaju na nestabilnost



Ugledni njemački sedmičnik "Der Speigel" jučer je upozorio je na rastuću nestabilnost na Balkanu. List navodi da je region sve više opterećen nacionalizmom i radikalizmom. Kako se smanjuje interes i angažman EU, tako raste utjecaj Rusije i Turske, a s njim su sve življi duhovi nacionalističke i ratne prošlosti.



List "Politico", pak, u svom web-izdanju donosi razgovor s predsjednikom entiteta RS Miloradom Dodikom. On je odbacio zahtjev SNSD-a da naredne godine bude održan referendum o otcjepljenju, ali i naglasio da ta ideja nije napuštena, samo ne zna kada će biti realizirana.



Biznis.ba / Avaz