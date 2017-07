Izeta Nurkić

Konzum je uvijek trebalo tretirati kao domaću kompaniju, zbog toga što je tu zaposleno 5.000 ljudi. To je armija ljudi. Ljudima kakav je naš poslodavac bio trebalo je dati podršku u svakom smislu riječi. Mi nikada nismo došli u situaciju da protestvujemo, nismo došli u situaciju da nismo dobili lični dohodak, regres i slično. Mi smo imali uredno izmirene obaveze. To je slučaj i danas, istakla je u razgovoru za Vijesti.ba povjerenica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH za Konzum Izeta Nurkić.

VIJESTI.BA: Kako tumačite ishod jučerašnjeg sastanka povjerenika hrvatske Vlade za Agrokor Ante Ramljaka i dobavljača Agrokora u BiH? Najavljeno je da će biti otpuštanja radnika Agrokora u BiH, ali je još rano govoriti o kolikom broju radnika je riječ.



NURKIĆ: Mi sa zebnjom iščekujemo svaki korak, sa zebnjom iščekujemo bilo šta da se dogodi. Trenutno nemamo nikakvih informacija u vezi sa otpuštanjem radnika - da li će to biti veći broj radnika ili nešto manji, niti imamo bilo kakvih informacija o načinu poslovanja koji će novi poslodavac usloviti. Ne znamo ni ko će ustvari biti novi poslodavac.



Sve je tu nedefinisano i ništa nam još zvanično nije saopšteno. Ponavljam, mi svaki korak iščekujemo sa zebnjom. Rezova će biti i mi smo toga svjesni. Uposlenici su u grču duže vrijeme.



VIJESTI.BA: Ponovili ste u više navrata da se svaki korak iščekuje sa zebnjom. Kakva je trenutno situacija, kada je riječ o broju zaposlenih? Je li bilo otpuštanja? U javnosti se pojavljuju različite informacije.



NURKIĆ: Prvo bih željela reći da nama u prilog ne ide kompletna hajka na Konzum. Konzum je uvijek trebalo tretirati kao domaću kompaniju, zbog toga što je tu zaposleno 5.000 ljudi. To je armija ljudi. Ljudima kakav je naš poslodavac bio trebalo je dati podršku u svakom smislu riječi. Mi nikada nismo došli u situaciju da protestvujemo, nismo došli u situaciju da nismo dobili lični dohodak, regres i slično. Mi smo imali uredno izmirene obaveze. To je slučaj i danas.



VIJESTI.BA: Dakle, radnici Konzuma u BiH trenutno ne osjećaju posljedice krize koja je nastala u Agrokoru?



NURKIĆ: Oni koji su zaposleni sa stalnim rješenjima trenutno ne osjete posljedice. Bilo je otpuštanja ljudi koji su bili uposleni sa privremenim rješenjima, ali to je nastavak neke redovne situacija. Naime, dogodi se da određena prodavnica ne bude profitabilna, pa se umanjuje broj ljudi, odnosno pokušava se doći do pozitivnog poslovanja.



VIJESTI.BA: Informacije govore da je u BiH trenutno problematično 40-ak prodavnica Konzuma. Hoće li one biti zatvorene? Kakav je plan?



NURKIĆ: Nemamo zvaničnih informacija o tome koliko će prodavnica biti zatvoreno, te da li će to biti manje prodavnice. Još ništa nam nije prezentirano što bismo mogli kazati svojim kolegama.



VIJESTI.BA: Kakvu komunikaciju imaju članovi Sindikata sa rukovodstvom Konzuma? Je li bilo zvaničnih sastanaka?



NURKIĆ: Predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH u stalnom je kontaktu sa rukovodstvom. To je slučaj ne samo sada, nego i kada je bilo mirno more u kompaniji. Dakle, non-stop smo u komunikaciji. U ovom momentu nas najviše interesuju naši ljudi, naši uposlanici.



VIJESTI.BA: Kakva povratne informacija od rukovodstva Konzuma dobijate? Je li situacija u BiH alarmantna?



NURKIĆ: Sa moje tačke gledišta, ne bih mogla reći da cvjetaju ruže i da je sve super, jer se nešto događa. No, ponavljam da mi u finansijskom smislu ne osjetimo nikakve probleme.



VIJESTI.BA: Je li vam predstavljen plan restrukturiranja?



NURKIĆ: Ne.



VIJESTI.BA: Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kaže da je u fokusu pitanje realizacije namjere da se rebrendira Merkator. Smatra da je to najbolja strategija kada je u pitanju Konzum. Kakav je Vaš stav?



NURKIĆ: Ne bih se ne složila. Bilo kako da se zovemo, nama je najbitnije da opstanemo. Bez obzira na to o kojem imenu se radi, samo neka se uradi nešto pozitivno. Ranije sam izjavila da Konzum ne treba posmatrati kao potonuli ili posrnuli brod. Mi trenutno imamo takve probleme kakve imamo, a mi, mali ljudi, to još ne možemo dokučiti. No, doćiće vrijeme da dokučimo šta je to. Ne možemo jedan period raditi kao najbolji i najveći, a onda odjednom da to sve padne u vodu.



Razgovarala: Nevena Ćosić



Biznis.ba / Vijesti.ba