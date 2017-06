Član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović razgovarao je sinoć u Bihaću s gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem, a tema su bili infrastrukturni i drugi projekti od interesa za ovaj dio Bosne i Hercegovine. Na sastanku su najavljena daljnja izdvajanja za izgradnju aerodroma Golubić.

Visoka državna delegacija, predvođena Bakirom Izetbegovićem, članom Predsjedništva BiH i Šemsudinom Dedićem, ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade FBiH posjetila je Gradsku upravu u Bihaću i gradonačelnika Šuhreta Fazlića. Izetbegović i Dedić iskoristili su priliku da se, zajedno sa kantonalnim premijerom Huseinom Rošićem, upoznaju sa stanjem u Gradu Bihaću, sa akcentom na projekte koje će viši nivoi vlasti od kantona do države, realizirati na području Bihaća i Unsko-sanskog kantona.



"Razgovarali smo o rješavanju problema u Gradu Bihaću, pomoći sa drugih nivoa vlasti, države, entiteta i kantonalnog nivoa, na što najviše utjecaja ima SDA. No, tu se ne trebamo dijeliti na stranke, kada je u pitanju interes građana svi smo jedna stranka, i u Bihaću, i u Krajini", kazao je nakon sastanka Izetbegović.



Na sastanku su najavljena daljnja izdvajanja za izgradnju aerodroma Golubić, pa se pored osiguranih 2 miliona KM, do kraja godine mogu očekivati i nova izdvajanja za realizaciju ovog projekta.



"Treba nastaviti izdvajati novac za aerodrom, jer se ovdje neće doživjeti bum turizma, kojeg Krajina zaslužuje, ukoliko se ne bude imao aerodrom", istakao je Izetbegović.



Nešto više detalja o konkretnijoj pomoći za izgradnju dugo najavljivanog projekta u Bihaću otkrio je ministar Šemsudin Dedić.



"Želimo uplatiti još 3,7 miliona KM do kraja godine i želimo dati garanciju da ćemo u naredne četiri godine izdvajati od 2,5 do 3 miliona KM za izgradnju aerodroma. I tu nema nikakve politike", rekao je Dedić.



Na sastanku se razgovaralo i o podršci Vlade FBiH generacijskom projektu odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u Bihaću, za što je do sada od strane Vlade FBiH izdvojeno skoro 8 miliona KM, te projektu navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, uspostavi saobraćaja Unskom prugom i rješavanju problema vodosnabdijevanja prema Štrbačkom buku.



"Sretan sam da je u posjeti Bihaću bio član Predsjedništva BiH i predsjednik SDA. Ja sam istakao određene projekte koji su u toku realizacije u Bihaću, prvenstveno projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Razgovarali smo i o projektima koji bi se mogli realizirati u narednom periodu uz pomoć FBiH i države, odnosno uz pomoć naših ljudi iz Krajine koji su na višim nivoima vlasti na različitim pozicijama. Dobio sam obećanja i uvjeravanja da Bihać ima podršku, kako državnih instanci, tako i SDA. Mi ćemo u narednom periodu intenzivnije ulagati u aerodrom, postoje dobre naznake za Unsku-prugu, ali i za oblast poljoprivrede. Sastanak me malo ohrabrio i siguran sam da ćemo u narednom periodu u Bihaću doći do intenziviranja određenih investicijskih aktivnosti", istakao je bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić.



Na kraju, Izetbegović je kazao da se od Zakona o akcizama neće odustati te da će se vratiti u parlamentarnu proceduru čim se sakupi dovoljan broj glasova parlamentaraca. Pritom je istakao da će od eventualnog usvajanja ovog zakona najviše koristi imati Krajišnici.



"Ja bih pozvao ljude iz Krajine da stvore jedan pozitivan pritisak na ljude iz Krajine koji su oborili akcize, jer Krajina treba da bude najveći dobitnik u izgradnji nakon usvajanja Zakona o akcizama. Svi ti infrastruktirni projekti o kojima decenijama pričamo, time bi se konačno trebali početi rješavati", utvrdio je Izetbegović.



