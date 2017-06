T. C.

Milenko Savanović

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da se plate mogu povećavati samo uz materijalno jačanje Republike Srpske, odnosno jačanjem realnog sektora.

Savanović je ocijenio da je iluzorno i utopijski očekivati povećanje plata bez jačanja ekonomije, realnog sektora i većeg zapošljavanja.



"Ako hoćemo da se nadamo većim primanjima, moramo raditi na razvoju realnog sektora, privrede, novog zapošljavanja i svemu što otvara nova radna mjesta i što ih čini profitabilnim", rekao je Savanović novinarima.



Odgovarajući na pitanje da li je gotov plan Vlade Srpske za smanjenje plata u javnom sektoru, a što je bila jedna od obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu, Savanović je rekao da je kroz Zakon o radu minuli rad smanjen sa 0,5 na 0,3 odsto, što predstavlja jedan od elemenata koji je uticao na smanjenje ukupnih primanja.



"Mi sada to pratimo, kako funkcioniše odnos potrošnje prema bruto društvenom proizvodu, koji mora biti `uokviren` u oko tri odsto i svaka `iskakanja` zahtijevaće nove mjere", kaže Savanović.



On je istakao da prema informacijama koje ima, iskakanja nema sa postojećim nivoom plata, te da do daljeg plate ostaju kakve jesu.







Biznis.ba / SRNA