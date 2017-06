T. C.

Za sutra najavljeni protest radnika "Šuma Republike Srpske" je otkazan, jer je u međuvremenu došlo do ispunjenja njihovih zahtjeva.

Predsjednik Jedinstvene udružene sindikalne organizacije "Šuma RS-a" a.d. Sokolac Dušan Marković je saopćio da je protest radnika ovog preduzeća otkazan, jer su u međuvremenu sindikat i nadzorni odbor ispunili zahtjeve radnika.



- Radnici ovog javnog preduzeća, poučeni vlastitim iskustvom nemaju povjerenja u obećanja direktora 'Šuma RS' Riste Marića, s obzirom na to da je već dva puta javno obećavao pa 'gazio' svoja obećanja, ali su dobili dodatne garancije od predsjednice Nadzornog odbora Biljane Marković da neće biti umanjivanja ličnih primanja po osnovu minulog rada, toplog obroka, regresa i prevoza, što je bilo predviđeno spornim Pravilnikom o radu - saopćeno je iz ovog sindikata.



Prethodno je direktor "Šuma RS-a" Risto Marić na konferenciji za novinare u Banjoj Luci ponovio da nema potrebe za održavanjem protesta i štrajka, jer Pravilnik o radu neće biti primjenjivan sve do donošenja kolektivnog ugovora.



Marić tvrdi da je 15. juna Uprava "Šuma" utvrđivala reprezentativnost sindikata i da Jedinstvena udružena sindikalna organizacija nije dostavila dokaz o reprezentativnosti, odnosno nije dostavila dokument o broju članova u tom sindikatu.



Tom sindikatu je, kaže, dat rok od 15 dana da to učini.





Biznis.ba / FENA