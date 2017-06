Foto: Klix.ba

U Banjoj Luci je položen kamen temeljac za izgradnju najvećeg šoping centra u BiH - Delta Planet. Kamen temeljac su položili Dejan Jeremić, potpredsjednik za operativne poslove u Delta Holdingu i predsjednik RS Milorad Dodik.

"Ovo je impresivan dan i zaista značajna godina za Delta Holding, nama je vrlo značajno što imamo to regionalno širenje koje smo opredijelili kao strateški cilj, imajući u vidu da krajem avgusta otvaramo Interkontinental hotel u Ljubljani, to će biti jedini sa pet zvjezdica u Ljubljani, a postavljanje kamena temeljca u Banjoj Luci je samo potvrda tog našeg opredjeljenja da budemo regionalno prisutni", rekao je Jeremić i dodao da će građani Banje Luke i regiona ovdje imati vrijeme da provode vrijeme, da se raduju i kupe određene brendove kojih sada tu nema.



"Ovo je veliki momenat za našu kompaniju, mi smo jako uzbuđeni, vjerujemo da će ovo biti još jedan od velikih projekata koje je Delta realizovala, kao što su Delta City u Beogradu i Podgorici", rekla je Zorana Ždrale, direktorica Delta Real Estatea.



Ovo je velika investicija za Banju Luku i u konceptu razvoja glavnog grada RS i u regionalnom smislu dobija upravo onaj sadržaj koji mu treba, smatra gradonačelnik Igor Radojičić.



"Mi smo regionalni, trgovinski, ugostiteljski centar u koji će građani iz čitavog regiona sada dolaziti i zbog Delta šoping centra, a važan je i broj radnih mjesta, sa nekoliko ovakvih investicija Banja Luka bi riješila problem nezaposlenosti", uvjeren je Radojičić.



Predsjednik RS Milorad Dodik je rekao da je o ovoj investiciji već sve rečeno, te da je velika stvar za RS da se ovdje gradi prostor od 62.000 kvadratnih metara šoping mola koji će zaposliti 2.500 radnika.



”Šoping mol koji će u investicionom smislu koštati 70 miliona eura, to je velika inostrana investicija. Zadovoljan sam zbog činjenice što će krajem iduće godine, da nemate dilemu da će to biti prije izbora, biti otvoren ovaj šoping centar", rekao je Dodik.





Biznis.ba / Klix.ba